Orbán Viktor bemutatta a pulóverét, ami még jó célokat is szolgál

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 21:50 / FRISSÍTÉS: 2025. november 14. 21:53
pulóverJónak lenni jó
Jótékonyságra fog menni a puliver ára.
Bors
A szerző cikkei

Mint ismert Orbán Viktor kedden az ATV-ben járt, ahol interjút adott Rónai Egonnak. A beszélgetés alatt a kormányfő különböző dolgokat rajzolt a jegyzetére, amit később meg is osztott közösségi oldalán. A rajz hamar felkapottá vált!

 

Orbán Viktor kommentje mindezek után tarolt a Forbes Magyarország Facebook-bejegyzése alatt, amely a miniszterelnök sokat emlegetett rajzának jogi védettségéről szólt. A kormányfő akkor úgy fogalmazott: „Az engedélyt mindenkinek megadom. Szabadság van!” – és ez a mondat néhány óra alatt több száz reakciót gyűjtött. Majd mindezek után Orbán Viktor új szintre emelte a rajza körüli lázat! 

„Az ország kedvenc jegyzete mától megrendelhető a https://dpkshop.hu honlapon. A pulóverekből befolyt minden bevétel a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a »Jónak lenni jó!« kampány keretében” – írta a kormányfő, aki egy unboxin videóban mutatta meg a különleges pulóvert, amire felkerült a rajza. 
 

Szerintem az volna az igazán komoly agytorna, hogyha most leülnénk, és vissza kéne mondanom, hogy az interjú melyik kérdésére adott választ, melyik takarja

- tette hozzá Orbán Viktor a videóban.

Van a választás, 1+1, ez a Demján Program

- sorolta a miniszterelnök, miközben rámutatott a kérdéskörhöz tartozó rajzra.

Érdemes megnézni a teljes videót!


 

 

