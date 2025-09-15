Kvíz: Hét rég elfeledett szó, amit csak a legokosabbak ismernek

Nyelvünk folyamatosan változik: szavak kopnak ki belőle, miközben újak érkeznek. Ennek is köszönhető, hogy vannak olyan – elsősorban népi, vagy legalábbis rég elfeledett – szavaink, amiket már csak a legidősebb korosztály, illetve a legműveltebbek ismernek. Tesztünkből kiderül, te közéjük tartozol-e! Figyelem, ehhez a kvízhez nem szabad se szótárt, se Google-keresőt használni!

Ez a kvíz sokakon kifog majd: vajon mit jelentenek a következő szavak? Fotó: Leszek Glasner / Shutterstock

Kőkemény kvíz: régi szavak, amiket a többség már elfeledett