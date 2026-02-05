Állandóan le van némítva a telefonod? – Ez az apróságnak hitt szokás többet elárul rólad, mint hinnéd

A modern élet zajos, és nemcsak a külvilág morajlása, de a digitális eszközök jelenléte miatt is. A különféle okos kütyük rezegnek, csipognak, pittyegnek, zenélnek és változatos dallamokon keresztül igyekeznek felhívni arra a figyelmet, hogy valami történt. Vannak, akiket ez nem zavar, míg mások egyenesen megőrülnek tőle, ezért úgy döntenek, kikapcsolják a hangos jelzéseket. Ha neked is örökösen le van némítva a telefonod, mindenképpen olvass tovább!
Kétféle ember létezik: aki még az orvosi rendelőben sem halkítja le a mobilját, és aki éjjel-nappal teljesen néma üzemmódban tartja. Habár így többé-kevésbé tökéletes kényelemben létezhet, a környezetének sok bosszúságot okozhat azzal, hogy nehezen elérhető. Emögött a magatartás mögött azonban jellemzően nem negatív aspektusok állnak: pszichológiai oldalról nézve a lenémított létezés ugyanis a mentális önvédelemről szól.
Azzal, hogy megadod magadnak a lehetőséget, hogy te dönts az értesítések és üzenetek megtekintésének idejéről, valójában hozzájárulsz a napi energiaszinted fenntartásához, és óvod a figyelmed. A témában végzett kutatások szerint azok a személyek, akik erősen korlátozzák a mobiltelefon-használatukat, azon belül is a hangos jelzéseket, sokkal jobban tudnak a jóllétükre koncentrálni, mint azok, akik minden egyes zümmögésre felkapják a fejüket.
Dr. Mark Williams nemzetközileg is elismert, idegtudománnyal foglalkozó professzor szerint például a szüntelenül csilingelő telefonok komoly hatással vannak az agyunkra és a kognitív funkciókra, és olyan következményeket idézhetnek elő, mint a fokozott stressz, a koncentrációs nehézségek, a csökkent hatékonyság vagy memóriagondok, melyek mind negatív hatással vannak a mindennapjainkra.
Elgondolkoztál már valaha azon, hogy a pityegések, csengések és rezgések valójában mások döntéseit tükrözik? Hiszen ők határoztak úgy, hogy valamilyen módon felkeresnek, illetve felkeltik az érdeklődésedet. Ha így nézzük, neked is jogod van dönteni a válasz idejéről és módjáról.
Ha folyton lenémítva tartod a telefonod, az azt is jelentheti, hogy a munkavégzésben, a barátokkal és családokkal való találkozás, és a szabadidős tevékenységek során is képes vagy jelen lenni és figyelmeddel megajándékozni másokat. És ez nemcsak felvetés: bizonyított tény, hogy azok, akik lecsökkentik a digitális eszközeik miatti megszakításokat, jobb minőségű munkát végeznek, mélyebben elmerülnek az emberi interakciókban és hobbikban.
Amennyiben egész nap halkan pihen melletted a mobilod, egyértelmű, hogy nem a like-ok, kommentek és mások üzenetei jelentik számodra az önbizalom növelésének elsődleges eszközét. Nincs szükséged ugyanis az ilyen fajta külső megerősítésre ahhoz, hogy értékelni tudd magad. Mindez azt is magával hozza, hogy nem a visszajelzés miatt posztolsz, hanem akkor, amikor valami különlegeset szeretnél megosztani.
Ha a napod nagy részében vagy teljes egészében lenémítva tartod a telefonod, valószínűleg sokkal fontosabbak számodra a valódi élmények, mint a digitális térben való létezés. Nincs benned FOMO érzés, tudsz fontossági sorrendet felállítani, és nem okoz gondot számodra, ha legalább bizonyos ideig elérhetetlen vagy mások számára.
Dr. Williams azt is hangsúlyozza, hogy a folyamatos eszközhasználat és az értesítések korlátozásának hiánya a korai demencia kialakulásához is hozzájárulhat. Ha viszont tudatosan elkezdjük meghúzni a határokat, azaz növeljük a néma üzemmódban töltött órákat, azzal már 4 hét alatt javíthatunk a mentális egészségünkön.
Több kutatás igazolta, hogy az előnyök mellett hátulütői is lehetnek a csendben tartott kütyüknek. Az egyik ilyen, hogy a lenémított értesítések gyakoribb ellenőrzést vonnak maguk után, így előfordulhat, hogy többet nézünk rá a telefonra, mintha fel lenne hangosítva. A Pennsylvaniai Egyetem ehhez kapcsolódó kísérlete a következő eredményeket hozta: a lehalkított üzemmód napi 98,2, míg a rezgő kütyük napi 52,9 darab ellenőrzést jelentett a telefontulajdonosoknak.
Ha kíváncsi vagy, hogyan befolyásolja a telefon az agyad és a motivációdat, nézd meg ezt a videót is:
