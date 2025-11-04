5 módszer, amivel elérheted, hogy végre ne érdekeljen mások véleménye

Nincs igazán olyan ember, aki ne akarná, hogy kedveljék, jó benyomást keltsen másokban – és ez egy teljesen természetes emberi viselkedés. Régen a túlélést kulcsát jelentette. A mai világban viszont már sokszor túl nagy befolyást gyakorol ránk mások véleménye. Próbálunk szépen öltözködni, cizelláltan fogalmazni, viccesek lenni, de nem túl figyeleméhesek. Mindent megteszünk, hogy a munkahelyen elég profinak tartsanak bennünket, otthon pedig elég figyelmesnek. De ez a megfelelési kényszer sokszor egészen a végletekig hajszol minket. Egészen addig, hogy fárasztóbb lesz a jelenlét önmagában, mint a feladat vagy program, amit végzünk közben. Ha állandóan azon töröd a fejedet, hogy vajon mit gondolhatnak rólad, könnyen elfelejted azt, hogy a te javadat mi szolgálná igazán, és ezzel a saját boldogságodat, jólétedet és mentális egészségedet áldozod fel a – valós vagy könnyen lehet valótlan – elvárások oltárán. Ezért fontos, hogy tudd kezelni mások véleményét. Mutatjuk, hogyan!

5 mód, hogy többet ne aggódj mások véleménye miatt

1. Nézz reálisan a helyzetre

Néha tényleg csak annyira van szükség, hogy tegyél egy pár lépést hátra, és észreveszed, hogy közel sem irányul rád annyi ítélethozó szempár, mint amennyit gondoltál. Az általános az, hogy mindenki saját magával van leginkább elfoglalva. Nincs idejük arra, hogy a te „hibáidat” fürkésszék, mert ők is a sajátjukon aggodalmaskodnak. Ők is épp mások véleményén filóznak.

2. Kérdőjelezd meg a gondolkodásmódodat

Ha egy kicsit kritikusabban szemléled az aggályaidat, amik abból fakadnak, hogy a saját megítéléseden stresszelsz, könnyen ráébredhetsz, hogy más magyarázatok is adottak. Azért mert valaki nem mosolygott rád a köszönés közben, még nem biztos, hogy haragszik valamiért vagy nem kedvel. Lehet, hogy egyszerűen csak rossz napja van.

Kezdd el megkérdőjelezni az interakciók után automatikusan felugró gondolataidat, és rá fogsz jönni, hogy a legtöbbet csak a félelmeid táplálják.

3. Hagyj fel a tökéletesség gondolatával

A perfekcionizmus egy kész csapda, mert elhiteti veled, hogy csak akkor lehetsz szerethető, ha mindent képes vagy hibátlanul megoldani. Közben a valóság ennek egy teljes kontrasztja.