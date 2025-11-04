5 módszer, amivel elérheted, hogy végre ne érdekeljen mások véleménye

Nincs igazán olyan ember, aki ne akarná, hogy kedveljék, jó benyomást keltsen másokban – és ez egy teljesen természetes emberi viselkedés. Régen a túlélést kulcsát jelentette. A mai világban viszont már sokszor túl nagy befolyást gyakorol ránk mások véleménye. Próbálunk szépen öltözködni, cizelláltan fogalmazni, viccesek lenni, de nem túl figyeleméhesek. Mindent megteszünk, hogy a munkahelyen elég profinak tartsanak bennünket, otthon pedig elég figyelmesnek. De ez a megfelelési kényszer sokszor egészen a végletekig hajszol minket. Egészen addig, hogy fárasztóbb lesz a jelenlét önmagában, mint a feladat vagy program, amit végzünk közben. Ha állandóan azon töröd a fejedet, hogy vajon mit gondolhatnak rólad, könnyen elfelejted azt, hogy a te javadat mi szolgálná igazán, és ezzel a saját boldogságodat, jólétedet és mentális egészségedet áldozod fel a – valós vagy könnyen lehet valótlan – elvárások oltárán. Ezért fontos, hogy tudd kezelni mások véleményét. Mutatjuk, hogyan!
Néha tényleg csak annyira van szükség, hogy tegyél egy pár lépést hátra, és észreveszed, hogy közel sem irányul rád annyi ítélethozó szempár, mint amennyit gondoltál. Az általános az, hogy mindenki saját magával van leginkább elfoglalva. Nincs idejük arra, hogy a te „hibáidat” fürkésszék, mert ők is a sajátjukon aggodalmaskodnak. Ők is épp mások véleményén filóznak.
Ha egy kicsit kritikusabban szemléled az aggályaidat, amik abból fakadnak, hogy a saját megítéléseden stresszelsz, könnyen ráébredhetsz, hogy más magyarázatok is adottak. Azért mert valaki nem mosolygott rád a köszönés közben, még nem biztos, hogy haragszik valamiért vagy nem kedvel. Lehet, hogy egyszerűen csak rossz napja van.
Kezdd el megkérdőjelezni az interakciók után automatikusan felugró gondolataidat, és rá fogsz jönni, hogy a legtöbbet csak a félelmeid táplálják.
A perfekcionizmus egy kész csapda, mert elhiteti veled, hogy csak akkor lehetsz szerethető, ha mindent képes vagy hibátlanul megoldani. Közben a valóság ennek egy teljes kontrasztja.
Minden ember az ő sajátos szűrőjén keresztül néz téged (és mindenki mást is). Mások véleménye sokszor nem is rólad szól, hanem saját magukról.
Minél jobban ismered saját magad, vágyaidat, céljaidat és értékeidet, annál kevésbé fog foglalkoztatni az, hogy mások milyen véleménnyel vannak rólad. Az önismeret fontos. Definiáld magadban, hogy mi az, ami téged irányít, motivál, előre visz az életben. De definiáld és fogadd el a gyengeségeidet is. Ne azért tedd, amit teszel, hogy másoknak megfelelj vagy elismerést kapj, hanem mert saját célod van vele. Ha ez meg van, máris kevesebbet pörög majd az agyad azon, mit gondolhat rólad a két asztallal arrébb ülő kollégád.
Ha túlságosan félsz az elutasítástól, az megbéníthat. Rávesz, hogy sose hagyd el a komfortzónádat, pedig a valódi fejlődést ott találhatod csak meg, ahol kockázatot tudsz vállalni.
Merj hibázni és nemet mondani is, mert ez fogja megerősíteni az önmagadba vetett hitedet!
A megfelelési kényszerrel nehéz megküzdeni. Főleg, ha mélyebb gyökerekhez vezethető vissza (traumák, szorongás). Egy szakember segítsége aranyat érhet. Hidd el, nem szégyen segítséget kérni!
Így küzdj meg a perfekcionizmussal:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.