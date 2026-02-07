Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Vajon tényleg te vagy számára az igazi? Meddig érdemes várni egy lánykérésre? Most kiderül

eljegyzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 19:15
esküvőlánykérés
Azon filózol, mikor jön el az a pillanat, amikor a párod letérdel eléd és megkérdezi: „Hozzám jössz feleségül?” Vagy éppen az a kérdés motoszkál a fejedben, hogy vajon meddig lehet még várni? A lánykérés körüli bizonytalanság sokakat megvisel, és gyakran nem is a „tuti” időpontról szól, hanem arról, hogy mennyire látjuk tisztán a kapcsolatunk jövőjét.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Mindannyian hallottunk történeteket a barátnőnkről, aki évekig várt a bizonyos kérdésre, miközben minden külső jel arra utalt, hogy a kapcsolat működik. Érdekes módon nem mindig a szerelem hiánya okozza a késlekedést, gyakran a bizonytalanság, a félelem az elköteleződéstől, vagy egyszerűen a kommunikáció hiánya áll a háttérben. Vajon meddig érdemes várni egy lánykérésre? Olvass tovább!

Épp lánykérés zajlik.
Vajon tényleg te vagy neki az igazi? Meddig érdemes várni egy lánykérésre? Most kiderül!
Fotó: New Africa /  Shutterstock 
  • A kulcs a nyílt kommunikáció.
  • Nincs aranyszabály az eljegyzés idejére vonatkozóan.
  • Jelek, hogy itt az idő a lánykérésre.

Mikor időszerű egy lánykérés?  

A hosszú várakozás önmagában nem azt jelzi, hogy a partner nem szeret, inkább azt, hogy a felek nem beszélték meg a közös jövőt. Ha valaki mondjuk 8 év után sem köteleződik el, az már nem romantikus dráma, hanem figyelmeztető jel. Igen, lehet, hogy a kapcsolatnak van jövője, de az is lehet, hogy stagnál, és mi tesszük magunkat boldogtalanná a reménykedéssel.

Mikor érdemes feltenni a kérdést?

A kérdés valójában így hangzik: mikor érdemes rákérdezni a lánykérésre anélkül, hogy nyomást gyakorolnánk a partnerre? Ne játszd a hercegnőt, akinek minden gondolatát ismernie kell a partnerének, mert csak akkor szereti igazán. A lányregények ideje lejárt! A kulcs a nyílt beszélgetés, ne várd el, hogy a másik kitalálja mit akarsz.  

Néhány jel, ami arra utalhat, hogy itt az idő, hogy felhozd a témát

Tervek a közös jövőről: ha a pároddal már beszéltetek közös lakásról, gyerekekről, hosszú távú tervekről, ideje megbeszélni az eljegyzést is.

Érzelmi stabilitás: ha a kapcsolatotok kiegyensúlyozott, és mindketten elégedettek vagytok a közös életetekkel, a kérdés logikus következő lépés lehet.

Nyílt kommunikáció: ha már többször előjött a téma, de a válasz bizonytalan volt, érdemes finoman rákérdezni a konkrét tervekre.

Ne feledd: a cél nem az ultimátum, hanem a tisztázás. Az a kapcsolat, amelyben csak reménykedünk és várunk, könnyen kimerítheti a lelket.

Mennyi a „normális” várakozási idő?

Persze, mindenki szeretne egy aranyszabályt, pl 3 év, csakhogy nincs olyan, hogy „eljegyzés ideális dátuma". A statisztikák szerint az átlagos várakozás a párkapcsolattól függően 1–5 év között mozog, de van, aki 8–10 év után jegyzi el a párját.

A lényeg nem az idő, hanem az érzés: érzed-e, hogy a kapcsolat előrehalad? Együtt tervezitek a jövőt? Vannak, akiknél a lassú tempó teljesen rendben van, mert mindkét fél tudja, hogy mikor jön el a megfelelő pillanat. Másoknál a várakozás már frusztrációt okoz, és ez a kapcsolat dinamikájára is rányomhatja a bélyegét.

Egy férfi felhúzza a gyűrűt párja ujjára, mert megtörtént a lánykérés.
Fontos, hogy tisztán láss egy párkapcsolatban, az, hogy megemlíted a lánykérést, még nem bűn.
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Mit tehetsz, ha már túl soknak érzed a várakozást?

Ha a bizonytalanság elkezdi elrontani a mindennapokat, érdemes lépni. Néhány praktikus tipp:

  • Beszélj róla nyíltan, de kedvesen: ne támadásként, inkább érdeklődésként közelíts. 
  • Vizsgáld a saját érzéseidet: mi az, amit tényleg szeretnél? Mi az, ami kompromisszum, és mi az, ami már fájdalmas lenne? 
  • Ne hagyd, hogy a remény tartson össze: a párkapcsolat működhet eljegyzés nélkül is, de a belső elégedettség kulcsfontosságú.
  • Ne zsarold ki, abból semmi jó nem származik hosszútávon, a jegygyűrű nem garancia semmire.

Gyakran egy egyszerű beszélgetés tisztázza a legtöbb bizonytalanságot. Igen, lehet, hogy utána kiderül, hogy a lánykérés tényleg a közeljövőben várható – vagy az is, hogy mindkét félnek újra kell gondolnia a kapcsolat irányát.

Belső bizonyosság vagy külső elvárás?

Végül fontos felismerni, hogy a lánykérés vagy az esküvő nem a szeretet mércéje. Nem attól leszel „fontosabb” vagy „igazibb”, hogy letérdeltek előtted és kimondtad az „igent". A kapcsolat valódi értéke abban rejlik, mennyire vagytok egymás mellett boldogok a mindennapokban, nem az eljegyzés idejétől függ. Ha pedig a bizonytalanság már túl nagy, a kommunikáció az egyetlen, ami valóban segít tisztázni, hogy valaki veled képzeli el a jövőjét, vagy csak kényelmesen érzi magát a kapcsolatban, ezért marad.

A várakozás nem bűn, de ha túl sokáig tart, ideje beszélni róla. Néha a legegyszerűbb lépés – egy őszinte kérdés – hozza el a legtisztább választ. 

Nézd meg az alábbi videót:

