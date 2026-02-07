Vajon tényleg te vagy számára az igazi? Meddig érdemes várni egy lánykérésre? Most kiderül

Mindannyian hallottunk történeteket a barátnőnkről, aki évekig várt a bizonyos kérdésre, miközben minden külső jel arra utalt, hogy a kapcsolat működik. Érdekes módon nem mindig a szerelem hiánya okozza a késlekedést, gyakran a bizonytalanság, a félelem az elköteleződéstől, vagy egyszerűen a kommunikáció hiánya áll a háttérben. Vajon meddig érdemes várni egy lánykérésre? Olvass tovább!

Vajon tényleg te vagy neki az igazi? Meddig érdemes várni egy lánykérésre? Most kiderül!

Fotó: New Africa / Shutterstock

A kulcs a nyílt kommunikáció.

Nincs aranyszabály az eljegyzés idejére vonatkozóan.

Jelek, hogy itt az idő a lánykérésre.

Mikor időszerű egy lánykérés?

A hosszú várakozás önmagában nem azt jelzi, hogy a partner nem szeret, inkább azt, hogy a felek nem beszélték meg a közös jövőt. Ha valaki mondjuk 8 év után sem köteleződik el, az már nem romantikus dráma, hanem figyelmeztető jel. Igen, lehet, hogy a kapcsolatnak van jövője, de az is lehet, hogy stagnál, és mi tesszük magunkat boldogtalanná a reménykedéssel.

Mikor érdemes feltenni a kérdést?

A kérdés valójában így hangzik: mikor érdemes rákérdezni a lánykérésre anélkül, hogy nyomást gyakorolnánk a partnerre? Ne játszd a hercegnőt, akinek minden gondolatát ismernie kell a partnerének, mert csak akkor szereti igazán. A lányregények ideje lejárt! A kulcs a nyílt beszélgetés, ne várd el, hogy a másik kitalálja mit akarsz.

Néhány jel, ami arra utalhat, hogy itt az idő, hogy felhozd a témát

Tervek a közös jövőről: ha a pároddal már beszéltetek közös lakásról, gyerekekről, hosszú távú tervekről, ideje megbeszélni az eljegyzést is.

Érzelmi stabilitás: ha a kapcsolatotok kiegyensúlyozott, és mindketten elégedettek vagytok a közös életetekkel, a kérdés logikus következő lépés lehet.

Nyílt kommunikáció: ha már többször előjött a téma, de a válasz bizonytalan volt, érdemes finoman rákérdezni a konkrét tervekre.

Ne feledd: a cél nem az ultimátum, hanem a tisztázás. Az a kapcsolat, amelyben csak reménykedünk és várunk, könnyen kimerítheti a lelket.

Mennyi a „normális” várakozási idő?

Persze, mindenki szeretne egy aranyszabályt, pl 3 év, csakhogy nincs olyan, hogy „eljegyzés ideális dátuma". A statisztikák szerint az átlagos várakozás a párkapcsolattól függően 1–5 év között mozog, de van, aki 8–10 év után jegyzi el a párját.