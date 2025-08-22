Azért jegyzett el, hogy végre csendben maradj? 3 intő jel, hogy a lánykérés nem szerelemből történt

Lehetséges, hogy a gyűrű ott csillog az ujjadon, azonban egyre nő benned a kétség azzal kapcsolatban, hogy párod nem is gondolta komolyan a lánykérést? Előfordulhat, hogy a nagy kérdést nem a mindent elsöprő szerelem, hanem inkább a rá nehezedő nyomás miatt tette fel, mert már mindenki nyaggatta, esetleg nagyon vágytál rá.
Minden párkapcsolatban eljön az a fordulópont, amikor válaszúthoz érkeztek: együtt maradtok vagy külön utakon folytatjátok. Ez a mérföldkő általában kicsit több mint két és fél év után jön el, és ha a férfi nem térdel le, sok kapcsolatba bizonytalanság és kétség férkőzik be.
A „fogd be gyűrűt” általában azért adják, hogy időt nyerjenek és véget vessenek a konfliktusoknak
– magyarázta Debbie Keenan párkapcsolati pszichoterapeuta a Metrónak, hozzátéve, hogy a lánykérés sok esetben nem vágyból történik, hanem nyomásból és érzelmi elkerülésből.
Nemrég a Redditen egy kétségbeesett nő osztotta meg a történetét, miszerint mindig is férjhez akart menni, azonban a kedvese sosem hitt a házasságban. Ennek ellenére a férfi hajlandó lett volna összeesküdni vele, mivel tudta, hogy a szerelmét ez tenné boldoggá. A nőt azonban nagyon aggasztotta, hogy olyanba rángatná bele a párját, amit ő nem akar. Te vajon honnan tudhatod, hogy eljegyzési gyűrűd egy ígéret, és nem egy neked szánt gesztus vagy menekülési taktika? A szakértő szerint az alábbiakra figyelj!
Figyelmeztető jelek, hogy azért kérték meg a kezed, hogy végre csendben maradj:
Rettenetesen nehéz lehet egy ilyen helyzettel megbirkózni, viszont a pszichoterapeuta szerint rendkívül fontos, hogy bízz a megérzéseidben. Az így adott gyűrű egy óriási red flag, ezért érdemes többször is átgondolnod, vajon érdemes-e folytatnotok a kapcsolatot.
