Azért jegyzett el, hogy végre csendben maradj? 3 intő jel, hogy a lánykérés nem szerelemből történt

Lehetséges, hogy a gyűrű ott csillog az ujjadon, azonban egyre nő benned a kétség azzal kapcsolatban, hogy párod nem is gondolta komolyan a lánykérést? Előfordulhat, hogy a nagy kérdést nem a mindent elsöprő szerelem, hanem inkább a rá nehezedő nyomás miatt tette fel, mert már mindenki nyaggatta, esetleg nagyon vágytál rá.

Égető kérdés: a szerelmed vajon csak el akarta kerülni a vitákat a lánykéréssel?

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Ezért döntenek sokan a lánykérés mellett úgy, hogy nem is igazán akarják

Minden párkapcsolatban eljön az a fordulópont, amikor válaszúthoz érkeztek: együtt maradtok vagy külön utakon folytatjátok. Ez a mérföldkő általában kicsit több mint két és fél év után jön el, és ha a férfi nem térdel le, sok kapcsolatba bizonytalanság és kétség férkőzik be.

A „fogd be gyűrűt” általában azért adják, hogy időt nyerjenek és véget vessenek a konfliktusoknak

– magyarázta Debbie Keenan párkapcsolati pszichoterapeuta a Metrónak, hozzátéve, hogy a lánykérés sok esetben nem vágyból történik, hanem nyomásból és érzelmi elkerülésből.

A te esetedben vajon szívből jött a lánykérés vagy nyomás hatására került fel rád a gyűrű?

Nemrég a Redditen egy kétségbeesett nő osztotta meg a történetét, miszerint mindig is férjhez akart menni, azonban a kedvese sosem hitt a házasságban. Ennek ellenére a férfi hajlandó lett volna összeesküdni vele, mivel tudta, hogy a szerelmét ez tenné boldoggá. A nőt azonban nagyon aggasztotta, hogy olyanba rángatná bele a párját, amit ő nem akar. Te vajon honnan tudhatod, hogy eljegyzési gyűrűd egy ígéret, és nem egy neked szánt gesztus vagy menekülési taktika? A szakértő szerint az alábbiakra figyelj!

Van néhány intő jel, amelyre érdemes figyelned lánykérés után.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Figyelmeztető jelek, hogy azért kérték meg a kezed, hogy végre csendben maradj:

Azután tette fel a kérdést, miután őszintén elmondtad neki, hogy vágysz az elköteleződésre, és ez először hatalmas vitát szült köztetek.

A lánykérést nem övezte különösebb boldogság, a párod pedig meg sem osztotta az örömhírt szeretteivel.

A kedvesed viselkedése megváltozik és elkerülővé válik, amint az eljegyzés vagy az esküvő témája terítékre kerül, valamint egyáltalán nem akar a nagy napról, illetve a jövőbeli tervekről beszélni.

Mit tehetsz, ha a gyűrűvel csak el akart hallgattatni?

Rettenetesen nehéz lehet egy ilyen helyzettel megbirkózni, viszont a pszichoterapeuta szerint rendkívül fontos, hogy bízz a megérzéseidben. Az így adott gyűrű egy óriási red flag, ezért érdemes többször is átgondolnod, vajon érdemes-e folytatnotok a kapcsolatot.