Lánykérés: Hatalmas igent kapott kérdésére a magyar influenszer, Halmi Bence

Halmi Bence úgy döntött, megadja a lánykérés módját, ezért néhány napja egészen a mesébe illő Maldív-szigetekig utazott kedvesével, ahol azonnal bele is csapott a titkos előkészületekbe. Az ismert és népszerű influenszer megkereste a tökéletes partszakaszt, a tökéletes időpontot és zenét, majd a cél érdekében egy ártatlan füllentéssel kendőzte el a tervét Vivien előtt.
Halmi Bence az előkészületekről is forgatott, így gyakorlatilag sűrítve láthatjuk a lánykérés előtti utolsó 24 óra eseményeit és végül a romantikus lánykérés pillanatait is. „Huszonnégy óra múlva, ezen a szigeten fogom megkérni Vivi kezét.”
Már eléggé izgulok, hogy minden összejöjjön és a meglepetés úgy sikerüljön, ahogy várom, vagyis igent kapjak.
„Már csak egyetlen egy nap van hátra” – avatta be be tervébe követőit a mesés, óceánparti fövenyen sétálva Halmi Bence influenszer. A videó folytatásában a fiatal híresség már láthatóan nagyon izgult, hiszen már csak néhány óra választotta el őt a lánykéréstől. „Már csak négy óra van hátra. A beach part lefoglalva, a kedvenc zene bekészítve.”
Vivinek azt mondtam, hogy egy sunset cruise-ra megyünk”
– mondta a kamerába izgatottan Bence, aki valóban minden részletre igyekezett odafigyelni az eljegyzés előtt.
Halmi Bence két órával a nagy pillanat előtt ismét kamerát ragadott és megsúgta majd félmillió követőjének, hogy élete szerelmét elcsalta egy kis kagylógyűjtésre, mielőtt készülődni kezdtek a beígért programra. Az influenszer fél órával az indulás előtt még arra is gondot fordított, hogy a ruhák, amiben az óceánpartra készülnek, frissen vasaltak legyenek. Utoljára még lecsekkolta a helyszínt, ahol minden készen állt a romantikus vacsorára és a lánykérésre. Bence terve végül olyan jól sikerült, hogy Vivi a nem is akart odamenni az előkészített asztalhoz, mivel arra gondolt, hogy egy másik pár számára készítették oda. Halmi Bence végül féltérdre ereszkedett és…
