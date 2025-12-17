Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Lánykérés: Hatalmas igent kapott kérdésére a magyar influenszer, Halmi Bence

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 13:50
Áradnak a gratulációk Halmi Bence influenszer-üzletember közösségi felületeire, miután megosztotta a videót, melynek végén feltette a nagy kérdést élete szerelmének. A lánykérés tervét Bence sikeresen tartotta titokban, így hatalmas meglepetést okozott vele Viviennek, aki könnyek között rebegte el a választ.
Bors
A szerző cikkei

Halmi Bence úgy döntött, megadja a lánykérés módját, ezért néhány napja egészen a mesébe illő Maldív-szigetekig utazott kedvesével, ahol azonnal bele is csapott a titkos előkészületekbe. Az ismert és népszerű influenszer megkereste a tökéletes partszakaszt, a tökéletes időpontot és zenét, majd a cél érdekében egy ártatlan füllentéssel kendőzte el a tervét Vivien előtt.

A romantikus lánykérés pont úgy sikerült, ahogy Halmi Bence tervezte
A romantikus lánykérés pont úgy sikerült, ahogy Halmi Bence tervezte (Fotó: Facebook)

Halmi Bence mindent előkészített. Így alakult a lánykérés

Halmi Bence az előkészületekről is forgatott, így gyakorlatilag sűrítve láthatjuk a lánykérés előtti utolsó 24 óra eseményeit és végül a romantikus lánykérés pillanatait is. „Huszonnégy óra múlva, ezen a szigeten fogom megkérni Vivi kezét.”

Már eléggé izgulok, hogy minden összejöjjön és a meglepetés úgy sikerüljön, ahogy várom, vagyis igent kapjak. 

„Már csak egyetlen egy nap van hátra” – avatta be be tervébe követőit a mesés, óceánparti fövenyen sétálva Halmi Bence influenszer. A videó folytatásában a fiatal híresség már láthatóan nagyon izgult, hiszen már csak néhány óra választotta el őt a lánykéréstől. „Már csak négy óra van hátra. A beach part lefoglalva, a kedvenc zene bekészítve.” 

Vivinek azt mondtam, hogy egy sunset cruise-ra megyünk”

 – mondta a kamerába izgatottan Bence, aki valóban minden részletre igyekezett odafigyelni az eljegyzés előtt.

Lánykérés Halmi Bence a hófehér fövenyen térdelt le Vivien elé és feltette a nahgy kérdést
Halmi Bence a hófehér homokba térdelt le Vivien elé és feltette a nagy kérdést (Fotó: Facebook)

Vivi semmit sem sejtett...

Halmi Bence két órával a nagy pillanat előtt ismét kamerát ragadott és megsúgta majd félmillió követőjének, hogy élete szerelmét elcsalta egy kis kagylógyűjtésre, mielőtt készülődni kezdtek a beígért programra. Az influenszer fél órával az indulás előtt még arra is gondot fordított, hogy a ruhák, amiben az óceánpartra készülnek, frissen vasaltak legyenek. Utoljára még lecsekkolta a helyszínt, ahol minden készen állt a romantikus vacsorára és a lánykérésre. Bence terve végül olyan jól sikerült, hogy Vivi a nem is akart odamenni az előkészített asztalhoz, mivel arra gondolt, hogy egy másik pár számára készítették oda. Halmi Bence végül féltérdre ereszkedett és…

@halmibence Annyira mit sem sejtett, hogy még el is szaladt, nehogy besétáljunk már valaki lánykérésébe! @vivienn_barbara 😄🤍 Na de végül csak kaptam egy nagy IGEN-t! 😁💍 #maldives #shesaidyes #youandmemaldives ♬ original sound - Bence Halmi


 

 

