A tökéletes élet csapdája: ezért érzed magad belül üresnek

Kívülről minden stimmel? Elvégzed a munkát, szervezed a családi hétköznapokat, válaszolsz az üzenetekre, mosolyogsz a meetingeken? Az életed talán „papíron” rendben van, belül viszont már nem biztos, hogy az vagy, aki voltál: kevesebbet nevetsz, kevésbé lelkesedsz, és egyre ritkábban érzed azt, hogy jó élni. Ez a kiégés egyik leggyakoribb, mégis legritkábban felismert formája, mert szinte észrevétlenül, hosszú idő alatt alakul ki.
Érdemes komolyan venni a motiválatlanság, kedvtelenség és szomorúság érzését, sok esetben ugyanis jóval többről van szó, mint krónikus fáradtságról. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a hivatalos állásfoglalásában a kiégést (burnout syndrome) olyan munkahelyi jelenségként azonosítja, amelyet a krónikus stressz okoz. Szerintük három dolog figyelmeztet kiégésre: ha állandóan kimerültnek érezzük magunkat, ha egyre cinikusabbá válunk a munkánkkal szemben, és ha azt vesszük észre, hogy már nem tudunk olyan hatékonyan teljesíteni, mint régen.
A kiégés tünetei sok esetben hétköznapi jelekben mutatkoznak meg.
A túlhajszoltság mögött sokszor a határok megszabásának hiánya és a folyamatos elérhetőség kényszere áll. Ez nőknél halmozottan jelentkezhet, hiszen sok családanya érzi úgy, hogy ő tartja össze a családot, neki kell figyelnie mindenre és mindenkire, miközben a munkahelyén is teljesítenie kell.
