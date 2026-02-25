A tökéletes élet csapdája: ezért érzed magad belül üresnek

A kiégés sokszor váratlanul érkezik, miközben kívülről minden tökéletesnek tűnik.

A tartós kimerültség és a cinizmus nem csupán fáradtság, hanem a szervezet komoly vészjelzése a krónikus stresszre.

A határok meghúzása és a segítségkérés az első lépés ahhoz, hogy a sodródás helyett újra a saját életed részese legyél.

Kívülről minden stimmel? Elvégzed a munkát, szervezed a családi hétköznapokat, válaszolsz az üzenetekre, mosolyogsz a meetingeken? Az életed talán „papíron” rendben van, belül viszont már nem biztos, hogy az vagy, aki voltál: kevesebbet nevetsz, kevésbé lelkesedsz, és egyre ritkábban érzed azt, hogy jó élni. Ez a kiégés egyik leggyakoribb, mégis legritkábban felismert formája, mert szinte észrevétlenül, hosszú idő alatt alakul ki.

A kiégés nem mindig látványos: sokszor motiválatlansággal, állandó fáradtságérzettel kezdődik.

A kiégés, amit senki sem vesz észre

Érdemes komolyan venni a motiválatlanság, kedvtelenség és szomorúság érzését, sok esetben ugyanis jóval többről van szó, mint krónikus fáradtságról. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a hivatalos állásfoglalásában a kiégést (burnout syndrome) olyan munkahelyi jelenségként azonosítja, amelyet a krónikus stressz okoz. Szerintük három dolog figyelmeztet kiégésre: ha állandóan kimerültnek érezzük magunkat, ha egyre cinikusabbá válunk a munkánkkal szemben, és ha azt vesszük észre, hogy már nem tudunk olyan hatékonyan teljesíteni, mint régen.

Hogyan ismerhetem fel a kiégés tüneteit?

A kiégés tünetei sok esetben hétköznapi jelekben mutatkoznak meg.

Állandó fáradtság : akkor is kimerült vagy, ha eleget aludtál.

: akkor is kimerült vagy, ha eleget aludtál. Érzelmi távolságtartás : úgy érzed, csak takaréklángon működsz.

: úgy érzed, csak takaréklángon működsz. Fizikai jelzések : gyakori fejfájás, emésztési panaszok vagy állandó feszültség a nyakban és vállakban.

: gyakori fejfájás, emésztési panaszok vagy állandó feszültség a nyakban és vállakban. Motivációvesztés: a munkád untat, a hobbid elmarad, a baráti találkozókat inkább lemondod.

Miért hajtom túl magam? A túlhajszoltság rejtett okai

A túlhajszoltság mögött sokszor a határok megszabásának hiánya és a folyamatos elérhetőség kényszere áll. Ez nőknél halmozottan jelentkezhet, hiszen sok családanya érzi úgy, hogy ő tartja össze a családot, neki kell figyelnie mindenre és mindenkire, miközben a munkahelyén is teljesítenie kell.