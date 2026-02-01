„A karácsonynál is jobban várjuk a busójárást” – Négy generáció óta öröklődik a busómaszkfaragás mestersége

A busójárás hagyományának fontos eleme a sokác népviselet és a jellegzetes, állatbőrre emlékeztető, szőrmés, ijesztő jelmez. A Hafner család busómaszkfaragó öröksége Kalkán Mátyástól ered, akinek stílusa a mai napig fontos viszonyítási alap Mohácson. Ő volt a nagyapja Hafner Miklósnak, aki lelkesen mesél a legfontosabb hagyományokról.

A busójárás náluk, több, mint mulatság: Hafner Miklós birkabőr öltözékében, sokágú fabuzogányával és kereplőjével

Fotó: Fanny magazin

A busójárás a mohácsi farsang legfontosabb hagyománya.

A Hafner család négy generáció óta farag busómaszkokat.

Az ősi mesterség ma is élő része a télűző szokásoknak.

A busójárás eredete, a család története

Az ősi mesterség ma is élő része a télűző farsangi hagyományoknak. A busójárás időpontja minden évben a tavaszi napfordulót követő első holdtölte utáni vasárnaphoz igazodik, a farsang utolsó csütörtökétől hamvazószerdáig tart. A városi legenda szerint a busójárás eredete a törökök vérrel festett maszkokkal való elkergetéséhez kötődik, de a család számára ez elsősorban egy féltve őrzött szakmai örökség.

A busójárás egy élő hagyomány: nagyapja tudását viszi tovább

A Hafner család négy generáció óta farag. Kalkán Mátyás kezdte, akinek a lánya folytatta, majd az ő fia, Miklós is elsajátította az ősi tudást. Miklós unokaöccse is álarcokat készít és tízéves fia is farigcsál már, ha teheti.

– Amikor kicsi voltam, teljesen természetes volt, hogy fent lógnak az álarcok a falon. Nem is emlékszem rá, hogy mikor öltöztem be először busónak, számomra nagyon természetes volt ez az egész. Magát az álarckészítést sajnos nem tudtam az anyatejjel magamba szívni, mert hat- vagy nyolcéves voltam, amikor a papa meghalt. De előtte is éveken keresztül Parkinson-kórral küzdött, így már nem faragott. Nekem csak emlékfoszlányaim vannak a papáról, de állítólag én rá hasonlítok külsőre és belsőre is. Ez óriási bók, hiszen ő volt az egyik legnagyobb busómaszkfaragó Mohácson – meséli Miklós, aki sokáig hallani sem akart róla, hogy folytassa a családi hagyományt. Nagyapja után édesanyja vitte tovább az örökséget, Miklós azonban egészen az érettségiig nem nyúlt vésőhöz.

– Ez egy ilyen sokác dolog is, hogy nem szeretjük, ha valamit ránk erőltetnek. Hiába mondogatta anyukám és mamám is, papa felesége, hogy kezdjek el faragni, akkor azt gondoltam, hogy csak azért sem. Valamikor az érettségi környékén fogalmazódott meg bennem, hogy mégis megpróbálkoznék vele, de akkor már a saját elhatározásomból. Ekkor anyukám megkérte a papám egykori tanítványát, hogy tanítson meg faragni, aki igent mondott rá. Így tanultam ki az egészet.

Nagyon érdekes, hogy a mesterem azt mondta, hogy ugyanúgy fogom a vésőt, mint a nagyapám, pedig én sosem láttam őt munka közben. Úgy látszik, hogy ez a vérünkben van

– részletezi Miklós, aki mára Népművészet Ifjú Mestere-díjas lett, és kisfia is örömmel farag mellette. A hagyomány pedig a készítés módjában is tovább öröklődött a családban, Miklós ugyanazzal a technikával vési a busóálarcokat, mint anno híres nagyapja.