Mohács főtere, a Széchenyi tér a Városházával és a Fogadalmi templommal.

Galéria: Mohács látnivalói busók nélkül – Amikor a város a csendesebbik felét mutatja

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 15:45
A dél-dunántúli település sokkal több annál, mint amit a farsangi forgatag idején mutat. A pörgésből kiszakadva az ember ilyenkor fedezi fel, hogy Mohács ünnepen kívül mutatja meg igazán a maga nyugodt, szerethető arcát.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Mohács akkor igazán szerethető, amikor a dobok elhallgatnak, és a maszkok is visszakerülnek a polcokra. Ilyenkor a város nyugodt ritmusban mutatja meg mindazt, hogy miért érdemes ide ellátogatni akár egy napra, akár egy hosszabb hétvégére. A Duna kanyarulata, a szigetek vadregényes partjai, és a vízparti sétány nyugodt környezete alapból különlegessé teszik a környéket, a túlpartra tartó komp pedig régi időket idéző bájt ad a mindennapoknak.

Mohács főtere, a Széchenyi tér a Fogadalmi templommal.
Mohács a magasból: a város panorámáját hangsúlyosan uralja a Fogadalmi templom nagy zöld kupolája. 
Fotó: Istvan Csak /  Shutterstock 
  • Mohács a csendes napokon tárja fel igazán a Duna-part és a belváros hangulatos részleteit.
  • A Nemzeti Emlékhely és a történelmi városközpont ünnepen kívül is erős, emlékezetes élményt kínál.
  • A környék árterei, dombjai és a Mohácsi-sziget remek terep kirándulásokhoz és lassabb tempójú felfedezéshez.

A históriás Mohács hangulata

Mohács belvárosának központja a Széchenyi tér, ahol a Fogadalmi templom kupolája uralja a látképet, és ahol minden évben összesereglenek a busók. Körülötte régi iskola, díszes városháza, apró kávézók és hangulatos szobrok sorakoznak – ideális hely lassítani, beülni egy kávéra, vagy teára, és elmerülni abban, ahogy a város a maga csendes tempóját megéli. Nem messze, a Duna-parton a régi Selyemgyár ma már kulturális negyedként várja a betérőket. 

A történelem iránt érdeklődőknek a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kötelező: a Szent Koronát idéző épület és a kiállítás hitelesen, mégis befogadhatóan idézi fel az 1526. augusztus 29-én lezajlott sorsfordító ütközetet Mohács határában.

Mohácsi busók eveznek át a Dunán.
A hatnapos rendezvény, a busójárás vasárnapján, a Mohácsi-sziget nádas-mocsaras részét elhagyva a busók ladikon és bödönhajókon evezik át a Dunát. 
Fotó: Kurka Geza Corey /  Shutterstock 

Kirándulások és élmények a környéken

A löszös dombok, a Duna árterei és a Mohácsi-sziget zegzugos részei kiváló terepet adnak biciklizésre vagy egy késő délutáni sétára. A város egész évben kínál programokat – tamburazenétől a boros rendezvényekig –, így a látogató mindig talál valami megállítót.

Mohács valóban nem csak a télűző farsang, a busójárás idején él: amikor csöndesebb, akkor derül ki igazán, mennyi apró szépséget rejt.

2007 óta Mohács az Európai Unió dunai határkikötője.
A mohácsi kompkikötő mutatós épülete minden évben tanúja a busók partra érkezésének és Dunára szállásának, amikor eltemetik a telet.
A SZIGET nevet viselő mohácsi komp, amely Mohács és Újmohács között közlekedik.
Az egykori selyemgyár 1905-ben épült ipari jellegű tömbjében ma kulturális egyed működik.
AZ 1926-ban épült Fogadalmi templom alapkövét Zichy Gyula kalocsai érsek helyezte el, a mohácsi csata 400. évfordulójának emlékére.
Mohács jellegzetes, kisvárosi épületei hangulatos városképet kínálnak a településnek, ahová nemcsak busójárás idején érdemes ellátogatni.
Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, 1976-ban nyílt meg akkori nevén a Történelmi Emlékhely (ma Mohácsi Nemzeti Emlékhely), amely 1700 katona végső nyughelye.
Mohács legismertebb turisztikai vonzereje a busójárás, amely 2009 óta az emberiség szellemi kulturális örökségének része.
Galéria: Mohács busók nélkül - Amikor a város a csendesebbik felét mutatja
2007 óta Mohács az Európai Unió dunai határkikötője.

 

Nézd meg Mohács szépségeit az alábbi videóban is: 

