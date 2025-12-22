Galéria: Mohács látnivalói busók nélkül – Amikor a város a csendesebbik felét mutatja

Mohács akkor igazán szerethető, amikor a dobok elhallgatnak, és a maszkok is visszakerülnek a polcokra. Ilyenkor a város nyugodt ritmusban mutatja meg mindazt, hogy miért érdemes ide ellátogatni akár egy napra, akár egy hosszabb hétvégére. A Duna kanyarulata, a szigetek vadregényes partjai, és a vízparti sétány nyugodt környezete alapból különlegessé teszik a környéket, a túlpartra tartó komp pedig régi időket idéző bájt ad a mindennapoknak.

Mohács a magasból: a város panorámáját hangsúlyosan uralja a Fogadalmi templom nagy zöld kupolája.

Fotó: Istvan Csak / Shutterstock

Mohács a csendes napokon tárja fel igazán a Duna-part és a belváros hangulatos részleteit.

A Nemzeti Emlékhely és a történelmi városközpont ünnepen kívül is erős, emlékezetes élményt kínál.

A környék árterei, dombjai és a Mohácsi-sziget remek terep kirándulásokhoz és lassabb tempójú felfedezéshez.

A históriás Mohács hangulata

Mohács belvárosának központja a Széchenyi tér, ahol a Fogadalmi templom kupolája uralja a látképet, és ahol minden évben összesereglenek a busók. Körülötte régi iskola, díszes városháza, apró kávézók és hangulatos szobrok sorakoznak – ideális hely lassítani, beülni egy kávéra, vagy teára, és elmerülni abban, ahogy a város a maga csendes tempóját megéli. Nem messze, a Duna-parton a régi Selyemgyár ma már kulturális negyedként várja a betérőket.

A történelem iránt érdeklődőknek a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kötelező: a Szent Koronát idéző épület és a kiállítás hitelesen, mégis befogadhatóan idézi fel az 1526. augusztus 29-én lezajlott sorsfordító ütközetet Mohács határában.

A hatnapos rendezvény, a busójárás vasárnapján, a Mohácsi-sziget nádas-mocsaras részét elhagyva a busók ladikon és bödönhajókon evezik át a Dunát.

Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

Kirándulások és élmények a környéken

A löszös dombok, a Duna árterei és a Mohácsi-sziget zegzugos részei kiváló terepet adnak biciklizésre vagy egy késő délutáni sétára. A város egész évben kínál programokat – tamburazenétől a boros rendezvényekig –, így a látogató mindig talál valami megállítót.

Mohács valóban nem csak a télűző farsang, a busójárás idején él: amikor csöndesebb, akkor derül ki igazán, mennyi apró szépséget rejt.