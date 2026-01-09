Ezért iszik a macska inkább csapból és kerüli a tálat – Macskatartóknak kötelező olvasmány

Miért iszik fura helyeken a macska? Az evolúció persze sok mindent megmagyaráz. Házi kedvencünk ősei, az afrikai vadmacskák, száraz, vízben szegény vidéken éltek, ahol a folyadék utánpótlás nehéz feladat volt. Emiatt alakultak ki azok a furcsa szokások, amiket ma is látunk a macskáknál. Ez olyan mintha a macskád évezredekkel ezelőtti nagyszüleinek túlélési trükkjei élnek benne tovább.
Az egyik legtipikusabb macska ivási szokás, hogy a cicák inkább a csordogáló vízhez vonzódnak. Ez nem véletlen: a mozgó víz mindig frissebbnek tűnik, és az ősi ösztöneik szerint kisebb az esélye, hogy baktériumokat vagy szennyeződéseket tartalmaz. Ha egyszer láttad, hogy a cicád inkább a csapból iszik, de a tálkája érintetlen marad, már érted, mire gondolunk. Szóval, ha több cica van a háznál, érdemes lehet beszerezni egy macskás vízszökőkutat, ami folyamatosan mozgatja és frissen tartja a vizet.
Furcsa, de a cicák nem szívesen isznak a táljuk közvetlen közelében. Ez is egy ősi túlélési trükk: a vadonban az állatok kerülik, hogy a víz és a táplálék ugyanott legyen, mert így elkerülhetik a víz beszennyeződését. A macskád tehát tudatalattijában biztosra megy, és inkább egy távolabbi, “biztonságosabb” helyről fogyaszt.
Egy másik érdekes dolog, hogy a macskák nagyon válogatósak lehetnek az ivótál anyagával kapcsolatban. A műanyagból készült tálak gyakran keltenek furcsa szagokat, amiket a cicák nagyon nem szeretnek. Emellett a tál formája is számít: a macskák bajszai nagyon érzékenyek, így ha túl keskeny vagy mély a tál, az kényelmetlen lehet, és inkább kerülik az ivást. Ha cicád nehezen iszik a tálból, érdemes kipróbálni egy szélesebb, kerámia vagy rozsdamentes acél tálat.
Talán észrevetted már, hogy a cicád szívesen iszik a mosdókagylóból vagy a konyhapultról, ami sokszor magasabb, mint a földön elhelyezett tálja. Ez is egy ősi ösztön: magasabbról könnyebb átlátni a környezetet, és biztonságosabbnak érzik magukat, mert gyorsan észrevehetik a veszélyt.
Nem utolsó sorban pedig ott van a macskák legendás kíváncsisága. Sok cica egyszerűen imád játszani a vízzel, ami csobog, csöpög vagy éppen folyik. Ez a mozgó víz olyan, mint egy izgalmas játék, amit nem hagyhatnak figyelmen kívül. Így kerülhetnek oda a csaphoz, a zuhanyhoz vagy akár a virágcseréphez, hogy kicsit “kísérletezzenek”.
Szóval, ha a cicád mindig különutas, amikor inni kellene, nem kell aggódnod. Ez a viselkedés az ősi ösztönök keveréke, és egyben a macskák egyedi személyiségének része. Ha pedig szeretnéd, hogy kedvenced jól hidratált maradjon, érdemes lehet kipróbálni a vízszökőkutat, kerámia tálat vagy akár egyszerűen több ivóhelyet kínálni neki, különböző magasságokban.
