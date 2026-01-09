Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Miért olyan különcök a macskák, amikor isznak? – Macskatartóknak kötelező olvasmány

Ezért iszik a macska inkább csapból és kerüli a tálat – Macskatartóknak kötelező olvasmány

víz
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 11:45
állattartásmacskacicakisállat
Ha van otthon cica, biztosan ismered azt a jelenséget, amikor a tál helyett, inkább a csapból csordogáló cseppeket választja kedvenced, vagy épp a legfurcsább helyeken próbál meg inni – például a mosdókagylóból, vagy a kerti locsolókanna aljáról. De vajon miért viselkednek így a macskák? Ez a kérdés sok macskatulajdonost foglalkoztat, nem véletlenül, hiszen a cicák ivási szokásai igazán különlegesek.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Miért iszik fura helyeken a macska? Az evolúció persze sok mindent megmagyaráz. Házi kedvencünk ősei, az afrikai vadmacskák, száraz, vízben szegény vidéken éltek, ahol a folyadék utánpótlás nehéz feladat volt. Emiatt alakultak ki azok a furcsa szokások, amiket ma is látunk a macskáknál. Ez olyan mintha a macskád évezredekkel ezelőtti nagyszüleinek túlélési trükkjei élnek benne tovább.

macska, cica, ivás, csap, folyó víz, viz bevitel, kis állat
Miért olyan különcök a macskák, amikor isznak? – Macskatartóknak kötelező olvasmány
Fotó: Irina Malyutina
  • A macskakaja mellett tárolt vízből egy ősi túlélési trükk miatt nem iszik.
  • A műanyagból készült tálak számukra néha furcsa szagot árasztanak. 
  • Sokszor egyszerűen a kíváncsiság az oka.

Miért szereti jobban a folyó vizet a macska, mint a tálkában állót?

Az egyik legtipikusabb macska ivási szokás, hogy a cicák inkább a csordogáló vízhez vonzódnak. Ez nem véletlen: a mozgó víz mindig frissebbnek tűnik, és az ősi ösztöneik szerint kisebb az esélye, hogy baktériumokat vagy szennyeződéseket tartalmaz. Ha egyszer láttad, hogy a cicád inkább a csapból iszik, de a tálkája érintetlen marad, már érted, mire gondolunk. Szóval, ha több cica van a háznál, érdemes lehet beszerezni egy macskás vízszökőkutat, ami folyamatosan mozgatja és frissen tartja a vizet.

Miért nem isznak a macskák a kajájuk mellől?

Furcsa, de a cicák nem szívesen isznak a táljuk közvetlen közelében. Ez is egy ősi túlélési trükk: a vadonban az állatok kerülik, hogy a víz és a táplálék ugyanott legyen, mert így elkerülhetik a víz beszennyeződését. A macskád tehát tudatalattijában biztosra megy, és inkább egy távolabbi, “biztonságosabb” helyről fogyaszt.

Macskabajszok és műanyag tálak

Egy másik érdekes dolog, hogy a macskák nagyon válogatósak lehetnek az ivótál anyagával kapcsolatban. A műanyagból készült tálak gyakran keltenek furcsa szagokat, amiket a cicák nagyon nem szeretnek. Emellett a tál formája is számít: a macskák bajszai nagyon érzékenyek, így ha túl keskeny vagy mély a tál, az kényelmetlen lehet, és inkább kerülik az ivást. Ha cicád nehezen iszik a tálból, érdemes kipróbálni egy szélesebb, kerámia vagy rozsdamentes acél tálat.

macska, cica, ivás, csap, folyó víz, viz bevitel, kis állat
 A legjobb megoldás a csobogós itató, ami szűri és forgatja a vizet
Fotó: ketlit

Miért szeretnek a macskák a magasabb helyekről inni?

Talán észrevetted már, hogy a cicád szívesen iszik a mosdókagylóból vagy a konyhapultról, ami sokszor magasabb, mint a földön elhelyezett tálja. Ez is egy ősi ösztön: magasabbról könnyebb átlátni a környezetet, és biztonságosabbnak érzik magukat, mert gyorsan észrevehetik a veszélyt. 

A cica és a víz, avagy a játék és a kíváncsiság

Nem utolsó sorban pedig ott van a macskák legendás kíváncsisága. Sok cica egyszerűen imád játszani a vízzel, ami csobog, csöpög vagy éppen folyik. Ez a mozgó víz olyan, mint egy izgalmas játék, amit nem hagyhatnak figyelmen kívül. Így kerülhetnek oda a csaphoz, a zuhanyhoz vagy akár a virágcseréphez, hogy kicsit “kísérletezzenek”.

Szóval, ha a cicád mindig különutas, amikor inni kellene, nem kell aggódnod. Ez a viselkedés az ősi ösztönök keveréke, és egyben a macskák egyedi személyiségének része. Ha pedig szeretnéd, hogy kedvenced jól hidratált maradjon, érdemes lehet kipróbálni a vízszökőkutat, kerámia tálat vagy akár egyszerűen több ivóhelyet kínálni neki, különböző magasságokban. 

Ne hagyd ki az alábbi videót:

Az alábbi cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu