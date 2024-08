Még mindig szingli a Házasság első látásra dögös sztárja: kamuprofilokról próbálják elcsábítani

A Házasság első látásra Petije a nézők nagy kedvence volt, különösen a hölgyeké. Bár Enikővel való házassága nem alakult túl fényesen, az edzőt ez nem rettentette el és továbbra is keresi az igazit. Persze ez manapság nem könnyű. Peti lapunknak mesélt arról, hogy milyen buktatókba futott bele eddig az ismerkedés során.

A Házasság első látásra sztárja szingliként töltötte a nyarat, de már vágyik egy kapcsolatra Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Peti elárulta, ez most egy igazi bulizós, szingli nyár volt az életében a munkával teli időszak után.

– Ahogy vége lett a műsornak, tavasszal volt egy nagyon sűrű időszakom munka szempontjából, amiről őszintén nem tudom, hogy csak a műsor miatt volt vagy inkább a nyár előtti utolsó nagy hajrának tudható be. Azután viszont, főleg július-augusztusban mondhatni holtszezon volt, szóval úgy döntöttem, hogy ha már tavaly a forgatások miatt nem volt igazán nyaram, akkor ezt most kiélvezem. Úgyhogy nem dolgoztam túl sokat, inkább fesztiváloztam, meg buliztam a barátaimmal – kezdte.

De persze, amire mindenki kíváncsi, hogy az izmos edző hogy áll a csajokkal.

Párkapcsolatom nem volt és azóta sincs. Persze, ajánlatokat még mindig kapok, bár már kevesebbet. De ha elmegyünk szórakozni, akkor az ittas állapotban lévő nők azért szoktak próbálkozni. Nyilván randizni is szoktam, de valami nem az igazi, mert nem igazán változik a helyzet, legalábbis jó irányba. Igyekszem nyitott szemmel járni és vevő is vagyok az ismerkedésre, de nem minden áron. Egyébként is jobban szeretek személyesen ismerkedni, mert online sok a buktató

– mesélte, amit a női rajongók biztos örömmel fogadnak majd.

– Nyilván kell, hogy beszéljünk pár mondatot a találkozó előtt, de volt már arra példa, hogy online nagyon jól ment a beszélgetés, személyesen viszont egyáltalán nem. Ezért szoktam már néhány mondat után bedobni, hogy találkozzunk, mert ott kiderül minden. Meg persze volt olyan is, hogy valaki nem úgy nézett ki, mint a képein. Sőt, az is előfordult már többször, hogy egy-egy nő csak az ismertség miatt próbálkozott be nálam. Több kamuprofil is megtalált már, de ezeket szerencsére elég jól ki tudom szűrni – tette még hozzá Peti.