Mondd meg a csillagjegyed, eláruljuk, mi a legrosszabb tulajdonságod!

A csillagok, a horoszkópunk, akár szeretnénk, akár nem, az egész életünkre hatással van. Születési dátumunk megsúgja, mikor leselkedik ránk veszély, mikor vár ránk szerelem, siker, kik lesznek azok, akik idén vagy épp jövőre érik el céljaikat, akiknek alapjaiban változik meg az élete, ugyanakkor arról is beszél, hogy viselkedünk egyes helyzetekben, mennyire vagyunk megbízhatók, mennyire vagyunk hajlamosak féltékenykedni, mennyire vagyunk hajlamosak arra, hogy beismerjük a hibáinkat – mert bizony ahogy előnyös tulajdonságai, úgy hibái is vannak mindenkinek. Most eláruljuk, mely csillagjegynek mi a legrosszabb, legzavaróbb tulajdonsága.

Kinek mi a legnagyobb hibája a horoszkóp szerint? Eláruljuk! Fotó: Shutterstock

Ezek a csillagjegyek legrosszabb tulajdonságai, legnagyobb hibái

Kos

A Kos tűz jegy, és mint ilyen akár hegyeket is képes megmozgatni: szenvedély és erő hajtja. Sajnos azonban ez a tüzesség néha hátrányként is megmutatkozik forrófejűségében, türelmetlenségében és féltékenykedéseiben. Le sem tagadhatná, hogy a Mars, a háború bolygója uralkodik rajta.

Bika

A Bika csillagjegy szülöttei erősek, mozdíthatatlanok, eltökéltek. Erő és jelenlét jellemzi őket, ugyanakkor épp ebből az erőből és mozdíthatatlanságból fakad, hogy eléggé szűk látókörűek, makacsok, nehezen helyezik bele magukat más pozíciójába és így nehezen mondanak le a maguk igazáról. Föld jegyűként merevek, azt szeretik, ha a dolgok úgy zajlanak, ahogy azt ők eltervezték.

Ikrek

Az Ikrek horoszkóphoz a kettősség járul: a jegy szülöttei egyik percben igazi társasági emberek, kreatívak és élénkek, míg a másikban szoronganak és visszahúzódóvá válnak. A levegő az elemük, ami miatt pillanatok alatt fordul az érdeklődésük egyik dologról – vagy személyről – a másik felé, legyen szó akár a munkájukról, akár a magánéletükről. Épp ezért felelőtlennek tartják őket, akik nehezen kötelezik el magukat bármi vagy bárki mellett.

Rák

A Rákot a Hold uralja, ami meg is látszik rajta: mint az árapály váltakozása, olyan a hangulata: folyamatosan változó, ami nem csak számára, de a körülötte lévők számára is kihívásokat jelent. A Rák esetében kulcsfontosságú, hogy megértsük, mi váltja ki ezeket a változásokat.

Oroszlán

Az Oroszlán született vezető: ez valamikor kifejezetten a hasznára válik, ugyanakkor épp ebből adódnak a rossz tulajdonságai is: minden helyzetet ő akar irányítani, így sokszor óhatatlanul is beleszól mások életébe.

Szűz

A részletekre fókuszáló, tökéletességre törekvő Szűz bizony képes átesni a ló túloldalára: ilyenkor túlságosan, már-már elviselhetetlenül kritikussá válik.

Mérleg

A Mérleg csillagjegy az élet minden területén az egyensúlyra törekszik, legyen szó szerelemről, szociális kapcsolatokról, munkáról, bármiről. Ugyanakkor néha olyannyira nem akarja ezt az egyensúlyt megbolygatni, hogy túlságosan passzívvá válik, fél konfrontálódni, emiatt inkább nem tesz semmit.

Skorpió

Azt mondják, ha van jegy, akivel nem árt jóban lenni, az a Skorpió: rejtélyesek, imádnak az árnyékban bújkálni, ami miatt a legtöbben kegyetlennek és manipulatívnak gondolják őket. Tény, hogy manipulálnak, ezt azonban jellemzően jó szándékkal teszik. Azonban féltékenyek, és ha valaki visszaél a bizalmukkal, az egy életre elvágta magát náluk.

Nyilas

A Nyilasok tűz jegyűként folyamatosan az újabb és újabb kalandot keresik. Épp ezért mondják róluk, hogy felelőtlenek, nyughatatlanok – és ebben bizony van is némi igazság. Ráadásul szabadságvágyuk miatt nehezen tartják fent a kapcsolatokat, elsodródnak a barátaik mellől.

Bak

A Bakok komoly, keményen dolgozó emberek, akik rendszerint intelligensek és mindig tudják a helyes válaszokat – vagy legalábbis az esetek többségében. Épp ebből adódik makacsságuk is: meg vannak róla győződve, hogy nekik és csakis nekik lehet igazuk. Ez a nyakasság a kapcsolataikra is rányomja a bélyegét.

Vízöntő

Ha valakiről, a Vízöntőről bizony elmondható: ami az erőssége, az válhat pillanatok alatt a gyengeségévé is. Igazi szabad szellemű levegő jegy, kreatív és szenzitív – ugyanakkor épp ez a veszte is sok esetben. Egyesek ugyanis nehezen kezelik ezt a szabadszelleműséget, túlzott érzékenységet.

Halak

Víz jegyűként a Halak jegy szülöttein könnyedén eluralkodnak az érzelmek, ha nem vigyáznak. Érzékenységük miatt nehezen viselik a kritikát, emellett hajlamosak irracionálissá válni.