A legtöbb nő nem meri bevállalni, pedig működik – Így lépj ki egyszerűen a szeretői státuszból

A szeretői státusz nem az a szerep, amit valaha is kerestél. Nem vágytál arra, hogy „a másik nő” légy. Mégis – valahogy így alakult. Egy összenézés, egy beszélgetés, majd jött a vonzalom, ami mindent felülírt. Először csak időnként találkoztatok, aztán teltek a hetek, hónapok – és most már nem tagadhatod: komoly érzelmek is jelen vannak.

Szeretői státusz? Önbecsülés és határozottság kell ahhoz, hogy kilépj a titkos viszonyból.

Így válj ki a szeretői státuszból – tabudöntögető, ám annál hasznosabb útmutató

Bár sokan nem mernek nyíltan beszélni erről a helyzetről, az igazság az, hogy nem vagy egyedül. Íme az 5+1 lépés, ami segíthet eligazodni egy összetett, mégis nagyon is valóságos érzelmi útvesztőben.