"Összetört a szívem! Elhagytam a férjemet a szeretőmért, de ő a családját választotta!"

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 21:05
Teljesen maga alá került a nő. Mint elmondta, mindent feladott a szeretője kedvéért, most pedig egyedül maradt.
Két szék közt a pad alá esett egy nő, aki az egész addigi felrúgta azért, hogy a szeretőjével lehessen. A hölgy a The Sun tanácsadójával osztotta meg, hogy 39 éves, a szeretője 41, és már az egyetem óta ismerik egymást: a kapcsolatuk mindig nagyon szoros volt, még azután is, hogy mindketten házasságot kötöttek másokkal.

Elhagyta a szeretője a nőt, aki mindent eldobott érte / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Összetört a nő szíve, miután a szeretője elhagyta

Évekig a barátságunk teljesen ártatlan volt — kávés beszélgetések, születésnapi üzenetek, időnként telefonhívások —, amíg mindkettőnk házassága el nem kezdett széthullani. A férjem úgy viselkedett, mintha láthatatlan lennék, és a szeretőm felesége is basáskodóvá vált. Mindketten boldogtalanok voltunk, ezért elkezdtük megosztani egymással a problémáinkat, és idővel még közelebb kerültünk egymáshoz. Egészen addig, amíg egy este, túl sok italt követően, megcsókoltuk egymást, és onnantól már nem volt visszaút

- tért ki a részletekre a nő, majd hozzátette, ezután hónapokig viszonyt folytattak: hiába próbáltak leállni, egyértelművé vált, hogy fülig szerelmesek egymásba, így arra jutottak, mindketten elhagyják a házastársaikat és új életet kezdenek együtt. A hölgy így is tett, ám terveik azonnal dugába dőltek, amikor a szerető felesége tudomást szerzett minderről.

Azt mondta neki, ha el meri hagyni, gondoskodik róla, hogy soha többé ne láthassa a gyerekeiket. Nem volt más választása, mint maradni, én pedig most összetört és magányos vagyok. Bár nem hibáztatom azért, hogy a gyerekeit helyezi az előtérbe, feladtam a házasságomat, az otthonomat és az általam ismert életet érte, és most nekem kell összeszednem a darabokat

- tette hozzá az elkeseredett nő, akinek fogalma sincs, most hogyan tovább.

A tanácsadó, Deidre, úgy vélte, teljesen természetes, ha összeomlott, miután mindenről lemondott a szerelméért, aki ezt nem viszonozta.

Lehet, hogy valóságosnak tűnt, ami köztetek volt, de végső soron a családját választotta a veled közös jövő helyett. A döntése a félelmeit és a bűntudatát tükrözi. Boldogtalan voltál a házasságodban, ezért hagytad ott a férjedet. Lehet, hogy nem lesz már olyan jövőd, mint amilyet elképzeltél a szerelmeddel, de most lehetőséged van arra, hogy megteremts egy másfajta jövőt, amiben kiteljesedhetsz

- emelte ki Deidre, aki azt javasolta a levélírónak, most elsősorban a gyógyulásra és az élete újjáépítésére koncentráljon, ahelyett, hogy azon tépelődik, mi lehetett volna. Időbe fog ugyan telni, de a végén ismét rátalál majd a függetlenségre és a magabiztosságra.

 

