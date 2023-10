Más lesz ez a karácsony: fontos bejelentést tett Eta néni

Még a Google térképe is ismeri és pontosan jelzi, hol található Dabason Eta néni háza. Kajdácsi Józsefné Eta néni szenvedélye, hogy a karácsonyi szezonra ünnepi fénybe öltözteti az otthonát, valódi turistalátványossággá nőtte ki magát. Az ország egészen távoli pontjáról is érkeztek, de jöttek a határon túlról is, hogy megcsodálják az évről évre változó, bővülő dabasi fényvarázslatot, s megtapasztalják Eta néni semmihez sem fogható vendégszeretetét.

Rengetegen zarándokoltak el az ország egészen távoli pontjairól az ünnepi időszakban dabasi Eta néni házához

Sokak számára az ünnepi időszak egyik meghatározó családi programjává vált Eta néni házának felkeresése, s ahogy lapozgatják a naptárt, látva, hogy két hónap múlva karácsony, mind többekben merül fel a kérdés: idén mikor nyitja meg kapuit a téli csodavilág Dabason?!

A válasz a héten került ki az Eta néni háza Facebook-oldalára.

„Kedves leendő és visszatérő látogatóink!

Az elmúlt évekre visszatekintve ilyenkor már javában zajlik a készülődés ETA néni háza táján. Sajnos, és ezt még leírni is fájó, ez ebben az évben nincs így. Nem szorgoskodik senki, nem jön össze család és jó barát, most csak a csend, ami uralkodik.

A 2023-as év nem hozott túl sok jót számunkra, ezért úgy döntött a család, hogy ezt a karácsonyt, ezt az ünnepet együtt, egymásra figyelve, szeretetben szeretnénk megélni.

2023-ban Eta néni házának kapuja ZÁRVA marad, és a megszokott fénydekoráció sem lesz látható.

Kérjük az érdeklődőket, hogy most ne jöjjenek felénk.

Pozitívan és reményekkel teli szívvel tekintünk előre, hisszük, hogy még sok látogatót köszönthet a jövőben a kis Dabasi porta.

«Az igazi fény az a szeretet, a hit és a remény, ami beragyogja a családok életét.»

Vigyázzunk egymásra!

Szeretettel ölelek mindenkit,

Eta néni”

– olvasható a friss bejegyzésben, melyhez rengeteg hozzászólás érkezett.

Eta néni önzetlensége, szeretete és nyitottsága elképesztő módon tükröződik vissza a hozzászólásokban. Számonkérésnek, reklamálásnak nyoma sincs, megértő, együttérző, bátorító és támogató sorok sorjáznak a bejegyzés alatt. Ezekből idézünk.

„Jó egészséget és minden jót kívánok! Köszönjük, hogy részese lehettünk Eta néni csodájának! Reméljük, jövőre találkozunk!¨

– írta valaki.

„Sajnáljuk, de megértjük, Eta néni! Jó egészséget az egész családnak! Áldott, békés Ünnepeket Kívánunk!!!!!”

– fogalmazott egy másik hozzászóló.

„Sok erőt, kitartást, jó egészséget és nyugalmat kívánok (a szeretet már megvan).”

– olvasható egy újabb bejegyzésben.

„Sokadik évünk lett volna idén... nagyon sajnáljuk, hogy így alakult! De idén is sok szeretettel fogunk gondolni Eta nénire és családjára! Reméljük, jövőre találkozhatunk ismét!”

– öntötte szavakba gondolatait egy rajongó.

„Szívből kívánom, hogy minden jóra forduljon, békében, egészségben!”

– összegezte jókívánságait egy szimpatizáns.