Ez a cikk egy túlélő kalauz, ami segít az ünnepi stresszkezelésben, és megmutatja hogyan vészelheted át (sőt, akár élvezheted is) a családi karácsonyt.

Túlélőkalauz a családi karácsonyhoz – Ünnepi stresszkezelés

Karácsonyi stressznövelő faktorok, a túl sok elvárás, időhiány, anyagi nyomás és a családi konfliktusok.

Szoronghatunk a tökéletesség hajszolása, a társas helyzetek és az egyedüllét miatt is.

Túlélési tippek, hogy kezeld a karácsonyi stresszt.

Ünnepi stressz – amikor már nem öröm, hanem teher a családi karácsony

A stressz az élet része, és bizonyos mértékig hasznos is lehet – segít teljesíteni, koncentrálni. Azonban, ha túl sokáig vagy túl erősen jelen van, kimeríti a szervezetet. Karácsonykor különösen gyakoriak az alábbi stresszt növelő jelenségek:

Túl sok elvárás: tökéletes vacsora, tökéletes ajándékok, tökéletes családi hangulat – mindez egy személy nyakába zuhanva. Időhiány: munkahelyi évzárás, ünnepi előkészületek, rokonlátogatás, mindez néhány napba sűrítve. Anyagi nyomás: a költekezés az egekbe szökik, gyakran a lehetőségeke túl. Családi konfliktusok: a régi sérelmek, félreértések és eltérő értékrendek az ünnepi asztalnál újraéledhetnek.

A stressz testi tünetei közé tartozik a fejfájás, alvászavar, izomfeszülés, fáradtság, gyomorpanaszok. Lelki oldalon ingerlékenység, türelmetlenség, levertség is megjelenhet.

A szorongás – amikor a jövőtől félünk

A stresszhez hasonló, de mélyebb és tartósabb hatású a szorongás, amely gyakran karácsonykor is felerősödik. Szorongásról akkor beszélünk, amikor valaki állandó belső feszültségeben létezik. Sokszor gyakori ok nélkül erősen aggódik, túltervez, ezt esetleg a nem ismert övőtől való félelem is ki tudja váltani.

Karácsony idején tipikusan szorongást okozhat:

A tökéletesség hajszolása: „Mi van, ha nem tetszik az ajándék?” „Mi van, ha valamit elrontok?”

Társas helyzetek: rokoni összejövetelek, ahol kényelmetlen beszélgetések vagy régi konfliktusok kerülhetnek elő.

Egyedüllét: az ünnep különösen nehéz lehet azoknak, akik veszteséget éltek át vagy elszigetelődtek.

A szorongás testi tünetei közé tartozik a szapora szívverés, izzadás, légszomj, remegés. Lelki tünetei közé tartozik a nyugtalanság, a koncentrációs nehézség és az állandó aggodalom.