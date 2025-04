Magyar származású író művéért őrülnek meg a kritikusok

David Szalay magyar származású, kanadai születésű író. A családja egyéves korában Kanadából az Egyesült Királyságba költözött, Szalay felnőttként élt Magyarországon is, de feleségével Bécsben telepedtek le. Az író első könyve 2008-ban jelent meg London and the South-East címen, amely több díjat is elnyert. A következő évben kijött egy újabb könyve, a magyarul is megjelent Az ártatlanság (The Innocent). Szalay sikere gyorsan növekedett, a kritikusok a legígéretesebb kortárs írónak tartják.

David Szalay hatodik könyve jelent meg Fotó: Pexels

Idén áprilisban jelent meg a szerző hatodik könyve, amely a Flesh, vagyis a Hús címet viseli. A történet főszereplője István, az olvasó figyelemmel követheti a felnőtté válását, az útkeresését és az otthontalanságát. A szerző bevallása szerint a főszereplő karaktere, saját élményanyagból táplálkozik, egész életében két világ között érzi magát. Céljának tartotta, hogy érzékletesen és nyersen mutassa be a férfi test késztetéseit, működését és motivációit, ahogyan kiemelt figyelmet szentelt pénz és társadalom egymásra gyakorolt hatásának is.

David Szalay könyvében Camus Meursault-ja találkozik Forrest Gumppal

A könyv főszereplője érdekes egzisztenciális utat jár be. Egy egyszerű, szinte naiv gondolkodásmódú fiatalból István egy üres emberré válik, aki érzelemmentesen éli az életét, és pszichológiailag, szociálisan és érzelmileg teljesen elhatárolódott - írja a The Guardian cikkje. A könyv nem beszélhet a szellemről a test megemlítése nélkül, már a cím is arra utal, a nyerseség minden fajtájára számítania kell az olvasónak. A könyv felteszi a kérdést: mit jelent életben lenni? A szerző azonban nem ad egyértelmű választ, a hús és a szellem, az akarat és a lemondás között képzeli el a főszereplőjét.

A regény komoly hangvétele és megválaszolatlan kérdései gondolatébresztően hathatnak az olvasókra, így elnyerve a közönség és a kritikusok tetszését. A könyv nemrégiben jelent meg, de nagyon jó értékeléseket kapott, sikere egyre csak nőni fog. A hazai közönség pedig reméli, hogy az angol nyelvű művet hamarosan magyarra is lefordítják.