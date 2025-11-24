Milyen pácienstípus lennél az erdőklinikán? Derítsd ki egy játékos személyiségteszt segítségével

Betegnek lenni, rendszeresen vagy alkalmi jelleggel orvosi vizsgálatokon részt venni nem éppen ideális dolog. Az egészségügyi intézményekben töltött percek és órák, a várakozás és ügyintézés, a vizsgálatok és a szakemberekkel való egyeztetés kiszolgáltatott helyzetbe sodornak, ami sokakból képes előcsalogatni a mélyebb rétegekben lakozó személyiségvonásokat. Mindezt csak fokozza, ha akut problémával és fájdalmakkal kell orvoshoz fordulnunk, aminek nyomán állati oldalunk is megmutatkozhat. Viselkedésünk tudatos megvizsgálása ugyanakkor jó lehetőséget adhat arra, hogy eljátszunk a gondolattal: vajon milyen állat lennél egy képzeletbeli erdei klinikán? A válasz a személyiségteszt kérdéseinek megválaszolásában rejlik.
1. kérdés
Hogyan viselkedsz, ha egészségügyi problémád akad?
a) Megijedek, rögtön rosszra gondolok, majd abban reménykedek, hogy magától elmúlik a tünet.
b) Azonnal utánanézek a panaszaimnak, minden cikket és fórumot elolvasok, öndiagnosztizálok.
c) Tudomást sem veszek a jelekről, azt mondom, „nem nagy ügy”, miközben legbelül félek.
d) Listázom a tüneteimet, és logikusan próbálok rájönni arra, mi lehet a valódi probléma.
e) Teátrálisan kijelentem, hogy semmi sem fog ledönteni a lábamról, és élem tovább az életem.
2. kérdés
Mi jár a fejedben, amikor orvosi vizsgálatra tartasz?
a) Mi lesz, ha szörnyen rossz hírt kapok?
b) Remélem, megfelelő orvos kezel majd.
c) Csak éljem túl a rám váró vizsgálatot!
d) Remélem, minden leletet eltettem!
e) Legyünk már túl ezen az egészen!
3. kérdés
Milyen érzések kerítenek hatalmadba a váróteremben?
a) Kifejezetten feszült vagyok, minden történésre összerezzenek, félek és szorongok.
b) Gyanakvás lesz úrrá rajtam, kényelmetlenül érzem magam, ideges vagyok.
c) Sebezhetőséget, akár pánikot élek át, de kifelé nyugodt és békés maradok.
d) Közönyös, távolságtartó, megfontolt és kifejezetten éber vagyok.
e) Unalmat érzek, miközben dühössé, feszültté tesz a várakozás.
4. kérdés
Mit teszel, mielőtt behívnak a rendelőbe?
a) Izgulok, szorongatom a táskámat, matatok, enyhén remeg a kezem, fejben gyakorlom, mit fogok mondani.
b) Átgondolom a kérdéseimet, felkészülök az összes lehetséges válaszra, hogy mindenre legyen reakcióm.
c) Érzem, hogy most már nincs visszaút, mélyeket sóhajtok, lopva körbepillantok és a többi beteget figyelem.
d) Újra és újra átnézem, hogy minden papírt magammal hoztam-e, és átfutom a korábbi eredményeket is
e) Türelmetlen vagyok, dobolok a lábammal, fészkelődök, felveszek egy újságot majd ledobom, hangosan sóhajtozok.
5. kérdés
Miként kommunikálsz a kezelőorvossal vagy nővérrel?
a) Halkan és alázatosan beszélek, figyelek, bólogatok, bátortalanul válaszolok, semmit sem kérdőjelezek meg.
b) Sokat kérdezek, visszakérdezek, belevágok az orvos szavába, kontrollálni akarom a vizsgálat menetét.
c) Szűkszavú vagyok, tőmondatokban válaszolok, nem osztok meg sokat magamról, ki kell húzni belőlem mindent.
d) Tárgyilagosan, érzelemmentesen felelek, analizálom és megismétlem a hallottakat, közben jegyzetelek.
e) Nyersen és őszintén reagálok, akár ellentmondok, idegessé válok, ha felmerül a kezelés témaköre.
6. kérdés
Miféle fizikai jeleket produkálsz a vizsgálat folyamán?
a) Hevesen ver a szívem, elpirulok vagy elsápadok, jéghideggé válnak az ujjaim.
b) Izgatott leszek, enyhe gyomorgörcsöm van, izzad a tenyerem, feszülten figyelek.
c) Közöny jelét mutatom, de verejtékezem, összeszorítom a fogaimat, befeszül a testem.
d) Higgadtság jellemez, jelen vagyok minden érzékszervemmel, szabályozom a légzésem.
e) Ráncolom a homlokom, hangosan veszem a levegőt, fújtatok, felmordulok, ha valami fáj.
7. kérdés
Mennyire tartod be az orvosi javaslatokat?
a) Mindent pontosan megfogadok, de kerülöm a kényelmetlen javallatokat.
b) Betartom, ami logikus számomra, ám van, amit megkérdőjelezek.
c) Eleinte igazodok hozzájuk, de amint jobban leszek, abbahagyom a kúrát.
d) Precízen követem az orvosi előírásokat, minden gyógymódnak utánaolvasok.
e) Inkább a saját fejem után megyek, és ha nincs javulás azonnal, haragossá válok.
A legtöbb „A” válasz: Őzike, a félénk és szorongó
Olyan vagy, akár az egyik legjámborabb erdei lakó! Gyakran szorongsz életed különféle helyzeteiben, jellemez az elkerülés, távol áll tőled a konfrontáció, és nehezen, vagy sosem hagyod el a komfortzónádat. Ódzkodsz attól, hogy segítséget kérj, kevéssé bízol másokban. Sebezhetőnek érezheted magad, a biztonságkeresés a legfőbb motivációd.
Fő feladatod: a bizalom kiépítése másokkal
A legtöbb „B” válasz: Róka, a ravasz és kontrolláló
Okos, figyelmes és leleményes vagy, ha szükség van rá a manipulációtól sem riadsz vissza, éppen, mint az erdő ismert ragadozója! Lételemed, hogy a környezetedet kontrolláld, méghozzá észrevétlenül. Mindent tudni akarsz, gyakran kérdőjelezed meg mások véleményét, hajlamos vagy a túlelemzésre és agyalásra. Félsz a tehetetlenségtől, az irányítás elvesztésétől.
Fő feladatod: együttműködés és a határok tartása
A legtöbb „C” válasz: Medve, az erős, de belül törékeny
A domináns fellépés és erős jellem érzékeny lelket rejt. Medve karakterként hajlamos vagy a tagadásra, hallgatagság jellemez, nem szeretsz panaszkodni, ám a szótlanságnak ára van: amikor bajba kerülsz sok esetben már késő segíteni neked. Edzett és kemény jellem vagy, akinek a jelmondata: „kibírom”. Jellemző, hogy magányossá válsz, miközben vágysz a másokkal való kapcsolódásra.
Fő feladatod: érzelmileg megnyílni és másokat beengedni
A legtöbb „D” válasz: Bagoly, a racionális és okoskodó
A logikus gondolkodást előtérbe helyező, mindent tényekkel és adatokkal alátámasztó személyiség vagy! Alapvetően távolságtartó az alkatod, az élet minden területén racionálisan viselkedsz, érzelmeidet elrejted, elzárkózol az emocionális helyzetektől és megnyilvánulásoktól. Nagy a tudásod, de mivel befelé forduló a természeted, magadnak való, társtalan lehetsz.
Fő feladatod: lelkileg nyitni a világra, fejleszteni az érzelmi intelligenciát
A legtöbb „E” válasz: Vaddisznó, a dacos és makacs
Indulatos és makacs személyiség vagy, a lázadástól sem rettensz el, nehezen viseled a tekintélyelvűséget és azt, ha mások korlátoznak. Előfordul, hogy nem tartod be az előírásokat, áthágod a szabályokat. Konok természetként az egyik tipikus mondatod: „én tudom, mi a jó nekem”. Kifejezetten önálló vagy, ám motivációid mögött megbújik a félelem és düh.
Fő feladatod: mélyebb kapcsolatokat kialakítani, pozitív motivációkat találni
Kipróbálnád magad más személyiségtesztekben? Nézd meg ezt a videót is:
Ezek a tesztek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.