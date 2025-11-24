Milyen pácienstípus lennél az erdőklinikán? Derítsd ki egy játékos személyiségteszt segítségével

Betegnek lenni, rendszeresen vagy alkalmi jelleggel orvosi vizsgálatokon részt venni nem éppen ideális dolog. Az egészségügyi intézményekben töltött percek és órák, a várakozás és ügyintézés, a vizsgálatok és a szakemberekkel való egyeztetés kiszolgáltatott helyzetbe sodornak, ami sokakból képes előcsalogatni a mélyebb rétegekben lakozó személyiségvonásokat. Mindezt csak fokozza, ha akut problémával és fájdalmakkal kell orvoshoz fordulnunk, aminek nyomán állati oldalunk is megmutatkozhat. Viselkedésünk tudatos megvizsgálása ugyanakkor jó lehetőséget adhat arra, hogy eljátszunk a gondolattal: vajon milyen állat lennél egy képzeletbeli erdei klinikán? A válasz a személyiségteszt kérdéseinek megválaszolásában rejlik.

A várakozás módja is sokat elárul rólunk, akárcsak ez az állatos személyiségteszt.

Fotó: PeopleImages

Kezdődhet a játékos személyiségteszt?

1. kérdés

Hogyan viselkedsz, ha egészségügyi problémád akad?

a) Megijedek, rögtön rosszra gondolok, majd abban reménykedek, hogy magától elmúlik a tünet.

b) Azonnal utánanézek a panaszaimnak, minden cikket és fórumot elolvasok, öndiagnosztizálok.

c) Tudomást sem veszek a jelekről, azt mondom, „nem nagy ügy”, miközben legbelül félek.

d) Listázom a tüneteimet, és logikusan próbálok rájönni arra, mi lehet a valódi probléma.

e) Teátrálisan kijelentem, hogy semmi sem fog ledönteni a lábamról, és élem tovább az életem.

2. kérdés

Mi jár a fejedben, amikor orvosi vizsgálatra tartasz?

a) Mi lesz, ha szörnyen rossz hírt kapok?

b) Remélem, megfelelő orvos kezel majd.

c) Csak éljem túl a rám váró vizsgálatot!

d) Remélem, minden leletet eltettem!

e) Legyünk már túl ezen az egészen!

3. kérdés

Milyen érzések kerítenek hatalmadba a váróteremben?

a) Kifejezetten feszült vagyok, minden történésre összerezzenek, félek és szorongok.

b) Gyanakvás lesz úrrá rajtam, kényelmetlenül érzem magam, ideges vagyok.

c) Sebezhetőséget, akár pánikot élek át, de kifelé nyugodt és békés maradok.

d) Közönyös, távolságtartó, megfontolt és kifejezetten éber vagyok.

e) Unalmat érzek, miközben dühössé, feszültté tesz a várakozás.

4. kérdés

Mit teszel, mielőtt behívnak a rendelőbe?

a) Izgulok, szorongatom a táskámat, matatok, enyhén remeg a kezem, fejben gyakorlom, mit fogok mondani.

b) Átgondolom a kérdéseimet, felkészülök az összes lehetséges válaszra, hogy mindenre legyen reakcióm.

c) Érzem, hogy most már nincs visszaút, mélyeket sóhajtok, lopva körbepillantok és a többi beteget figyelem.

d) Újra és újra átnézem, hogy minden papírt magammal hoztam-e, és átfutom a korábbi eredményeket is

e) Türelmetlen vagyok, dobolok a lábammal, fészkelődök, felveszek egy újságot majd ledobom, hangosan sóhajtozok.