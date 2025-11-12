Nagyobb volt a füstje, mint a lángja, egy darabig biztosan nem lesz Olimpiai Esport Játékok

Az év egyik legnagyobb megállapodásaként hivatkoztak még 2025-ben arra, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a szaúdi befektetőcsoportok úgy döntöttek, hosszú távra, legalább 12 évre terveznek a közös projekttel.

A sport és az esport ilyen mértékű összefonódása történelmi mérföldkőnek számított, ünnepelt a sajtó, az esportolói társadalom, valamint az iparág többi szereplője. Az ünnepélyes kézfogás után azonban rátelepedett a csend az Olimpai Esport Játékokra, a türelmetlenebbek már a vészharangokat kongatták. Ilyen viszonyok között érkezett a következő bejelentés, ami arról szólt, hogy az üzleti terv kidolgozása több időt igényel, mint azt előzetesen kalkulálták, ezért nem 2026-ban, hanem 2027-ben eresztik egymásnak a válogatott játékosokat és csapatokat Rijádban. Ezt még úgy ahogy lenyelte a közvélemény, azonban a napokban érkezett az utolsó szög a koporsóba, amin már csak kínjukban nevetnek azok, akik valaha is azt remélték, hogy a közeljövőben szurkolhatnak a magyar esport válogatott játékosainak a hivatalos, NOB által is megtámogatott olimpián.

A szakítás okairól folyamatosan látnak napvilágot az információk, amelyeknek egy igazi vesztese van: maga az esport. A szaúdiak inkább az Esports Nations Cup, az Esport Nemzetek Kupájára tereli az erőforrásokat, ami szintén a válogatottakat helyezi előtérbe az Esports World Cuppal szemben. A NOB-nál megmaradtak az alapelvek (tradicionális sportok esport változatai plusz népszerű esport játékok egy nagy versenyen, ami az olimpiák szellemiségét követi), azonban befektető hiányában egyedül kell kitalálniuk a döntéshozóknak azt, hogy merre tovább. Ahol a pénz van, ott zörög a haraszt, nincs ez másképp az esportok világában sem. A szaúdi milliárdok jelenleg fazont szabnak annak, hogy hol, mikor és milyen körülmények között versenyezhetnek a legnagyobb esportolók manapság. Amíg ezeknek a hatalmas összegeknek a befektetése előrelendíti az iparágat, addig az inkább negatív véleményen lévő kritikusok abszolút kisebbségben maradnak, de pont az ilyen NOB kontra szaúdi befektetők esetek vezetnek oda, hogy egyre többen kezdik megkérdőjelezni azt, hogy mennyire jó az az esport ökoszisztémának az olajpénzektől való függőség.