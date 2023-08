A magyarokat jobban aggasztják saját jövőbeli kilátásaik, mint a betegségek (x)

A magyarországi felnőttek stresszről alkotott percepcióit vizsgálta legújabb kutatásában a Micra Market Research (MicraMR). A reprezentatív online felmérés szerint a 18 és 69 év közötti magyar internethasználók közel fele (45%) számolt be rendszeresen vagy gyakran megélt rossz stresszt okozó helyzetekről. Ezek jellemzően olyan külső tényezők, amelyekre ráhatásuk ugyan nincs, azonban rossz irányba befolyásolhatják a mindennapokat. Az ehhez a csoporthoz tartozókat leginkább a kilátásaik, személyes jövőképük tölti el szorongással (62%), ezt követik fej-fej mellett az egészséggel összefüggő aggodalmak és az országban zajló folyamatok miatti izgulás (49-49%). Utóbbitól csak alig marad el a félelem a világban történő dolgoktól (46%). Kirívó, hogy az erős dohányosok közül csaknem kétszer annyian szembesülnek rendszeresen fellépő rossz stresszel, mint a nemdohányzó válaszadók (30 versus 16%).

A dohányzás, mint stresszoldás

A dohányterméket fogyasztók körében minden második válaszadó (47%) a dohányzást jelölte meg elsőszámú stresszkezelési eszközként. Ez megelőzi az alvást és a zenehallgatást is. A nemdohányzóknál nagyjából azonos szinten áll az alvás és a zenehallgatás a dobogó élén. A felmérésből az is kiolvasható, hogy a dohányosokat a nikotin fogyasztásának (vélt) stresszoldó és nyugtató hatása motiválja leginkább, ezt a két faktort csaknem minden második válaszadó jelölte meg fő okként, miközben a legaktívabb fogyasztók elsősorban szenvedélynek tartják a dohányzást, a valamivel visszafogottabbak szerint pedig segít a gondolkodásban és kötelező bulikellék. Az utóbbi szempontot az alkalmi fogyasztók is kiemelték, bár esetükben a szociális kapcsolatok építése is magyarázó tényező. Teljesen más az okok rangsora az alternatív dohányipari terméket használóknál: körükben az átlagnál fontosabb a nikotinbevitel pótcselekvés jellege, az ízélmény, valamint az, hogy ezáltal lehetőségük van beiktatni egy kis szünetet. Az ebbe a csoportba tartozók keresik az egyensúlyt a munkában és a magánéletben is.

A stressz és az ártalmak csökkentése

Noha a válaszadók szerint a cigarettázásnak meghatározó a jelentősége belső feszültségeink csillapításában, ugyanakkor épp ezt tartják a legártalmasabb stresszkezelési módnak. Azt manapság már senki nem vonja kétségbe, hogy a dohányzás káros az egészségünkre, sokan mégsem hagynak fel ezzel a szokással. Számukra jelenthetnek alternatívát az olyan újgenerációs dohányipari megoldások, amilyen az e-cigaretta, a hevítéses dohánytermékek vagy nikotinpárna. Ezek a technológiák tartalmaznak ugyan nikotint, használatuk azonban nem jár égéssel, így a hagyományos cigaretta fogyasztáshoz képest alacsonyabb károsanyag-kitettség érhető el.*

„A stressz oldására nincs jól bevált recept, hiszen mindenkinél eltérő lehet, hogy mi hoz számára megnyugvást. A stresszcsökkentés alapja, hogy előbb végig kell gondolni, mi történik körülöttünk, majd el kell kezdeni mozgósítani a megoldó stratégiáinkat. A stressz csökkentése tehát egy összetett jelenség, kihívás elé állít minden embert, viszont az eszközök megválasztása a stressz csökkentésére tudatos döntés kell, hogy legyen, aminek célja, hogy képes legyen az ember alkalmazkodni a kihívásokkal szemben” – magyarázza dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

*A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve, hogy teljes mértékben leszoknak a cigarettáról. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak. További információkért kérjük látogassa meg az égésnélküli.hu oldalt.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, amely a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. megrendelésére készült.