Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Kelemen névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ha magadra ismersz, ideje megállnod - A terapeuta szerint ez a szokás a legnagyobb kapcsolatgyilkos

test és lélek
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 15:45
kontrollhelymeghatározáspárkapcsolat
Modern világunkban létezik egy olyan ártalmatlannak tűnő gesztus, ami első pillantásra a törődés jele is lehet, azonban könnyen átcsaphat kontrollmániába. Ez a szokás lassan lopózik be a mindennapokba és mérgezi meg a kapcsolatot. Vajon te is elköveted?
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Vannak olyan szokások, amelyekről egyértelműen tudjuk, hogy szépen lassan lerombolják a kapcsolatot: a folyamatos titkolózás, a hallgatásba burkolózás vagy a passzív-agresszió. Ezekben a témákban azonban már annyi cikk született, hogy kívülről fújjuk őket. De mi van a technológia újításokkal, amik önkéntelenül is átszövik mindennapjainkat? Egy párkapcsolati terapeuta szerint, ugyanis korunk egyik népszerű szokása alattomos módon rombolja a bizalmat és a hosszú távon akár szakításhoz is vezethet.  

kapcsolat, párkapcsolat, veszekedés, pár
Ez a szokás lassan lopózik be a mindennapokba és mérgezi meg a kapcsolatot.
Fotó: DimaBerlin /  Shutterstock 

Vigyázz, ha ezt tapasztalod! A párkapcsolatok egyik legnagyobb modernkori gyilkosa

Az okostelefonok világában számtalan lehetőségünk nyílik arra, hogy megtudjuk, szeretteink éppen hol tartózkodnak. A hatalmas népszerűségnek örvendő alkalmazások, mint a WhatsApp és a Find My Friends ugyanis pofonegyszerűvé teszik mások lokációjának nyomon követését. Azonban egy szakértő szerint ez nem biztos, hogy egészséges, hiszen a párkapcsolati problémákra utalhat.

Ez az ártalmatlannak tűnő szokás a kontrollprobléma egyik jele is lehet

Phil Macleod párkapcsolati terapeuta szerint a lokáció megosztása „gondoskodás kontra kontroll kérdés”, aki a Daily Mail Onlinenak fejtette ki, hogy egy szeretett személy hollétének időnkénti ellenőrzése a valódi aggodalom jele lehet, hiszen kíváncsiak vagyunk arra, hogy például épségben odaért-e valahova. Viszont, ha folyamatosan csekkoljuk párunk tartózkodási helyét, az aggodalomra ad okot, hiszen inkább bizalmatlanságról és kontrollproblémákról árulkodik.

Amikor a helymeghatározás rutinszerűvé, elvárttá vagy megszállottá válik, az gyakran azt jelzi, hogy a kapcsolat alapjai – a bizalom, a kölcsönös tisztelet és az érzelmi biztonság – hiányozhatnak

 – magyarázta a szakértő, aki úgy véli, ha valakit a tudta nélkül ellenőriznek, az még komolyabb vészjelzés lehet.

kapcsolat, telefon, lokáció, helymeghatározás
Párunk lokációjának nyomon követése nem biztos, hogy egészséges, hiszen párkapcsolati problémákra utalhat.
Fotó: juanma hache /  GettyImages

Miért alakul ki ez a kapcsolatromboló viselkedés?

Nagyon sokan úgy gondolják, hogy kedvesük követése a szeretetről és a figyelemről szól, ellenben az ellenkezőjét mutathatja. Ugyanis, amennyiben valaki szeretné szerelme minden lépését figyelni, sokszor azért van, mert érzelmileg kiszolgáltatottnak érzi magát. Ennek a félelem vagy egy feldolgozatlan szorongás szülte viselkedésnek gyakran egy régi trauma áll a hátterében, ami kapcsolódhat alacsony önértékeléshez vagy az elhagyástól való félelemhez is.

Amikor az egyik vagy mindkét fél úgy érzi, hogy folyamatosan nyomon kell követnie a másikat, az ritkán szól a szerelemről 

– vélekedett Phil Macleod, aki a témával kapcsolatban a mélyebb pszichológiai problémákra hívta fel a figyelmet.

Az alábbi videó mélyebb betekintést nyújt azokról a vészjelzésekről, amelyek arra utalnak, hogy kontrolláló kapcsolatban élsz: 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu