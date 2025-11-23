Ha magadra ismersz, ideje megállnod - A terapeuta szerint ez a szokás a legnagyobb kapcsolatgyilkos

Vannak olyan szokások, amelyekről egyértelműen tudjuk, hogy szépen lassan lerombolják a kapcsolatot: a folyamatos titkolózás, a hallgatásba burkolózás vagy a passzív-agresszió. Ezekben a témákban azonban már annyi cikk született, hogy kívülről fújjuk őket. De mi van a technológia újításokkal, amik önkéntelenül is átszövik mindennapjainkat? Egy párkapcsolati terapeuta szerint, ugyanis korunk egyik népszerű szokása alattomos módon rombolja a bizalmat és a hosszú távon akár szakításhoz is vezethet.

Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

Vigyázz, ha ezt tapasztalod! A párkapcsolatok egyik legnagyobb modernkori gyilkosa

Az okostelefonok világában számtalan lehetőségünk nyílik arra, hogy megtudjuk, szeretteink éppen hol tartózkodnak. A hatalmas népszerűségnek örvendő alkalmazások, mint a WhatsApp és a Find My Friends ugyanis pofonegyszerűvé teszik mások lokációjának nyomon követését. Azonban egy szakértő szerint ez nem biztos, hogy egészséges, hiszen a párkapcsolati problémákra utalhat.

Ez az ártalmatlannak tűnő szokás a kontrollprobléma egyik jele is lehet

Phil Macleod párkapcsolati terapeuta szerint a lokáció megosztása „gondoskodás kontra kontroll kérdés”, aki a Daily Mail Onlinenak fejtette ki, hogy egy szeretett személy hollétének időnkénti ellenőrzése a valódi aggodalom jele lehet, hiszen kíváncsiak vagyunk arra, hogy például épségben odaért-e valahova. Viszont, ha folyamatosan csekkoljuk párunk tartózkodási helyét, az aggodalomra ad okot, hiszen inkább bizalmatlanságról és kontrollproblémákról árulkodik.

Amikor a helymeghatározás rutinszerűvé, elvárttá vagy megszállottá válik, az gyakran azt jelzi, hogy a kapcsolat alapjai – a bizalom, a kölcsönös tisztelet és az érzelmi biztonság – hiányozhatnak

– magyarázta a szakértő, aki úgy véli, ha valakit a tudta nélkül ellenőriznek, az még komolyabb vészjelzés lehet.

Párunk lokációjának nyomon követése nem biztos, hogy egészséges, hiszen párkapcsolati problémákra utalhat.

Fotó: juanma hache / GettyImages

Miért alakul ki ez a kapcsolatromboló viselkedés?

Nagyon sokan úgy gondolják, hogy kedvesük követése a szeretetről és a figyelemről szól, ellenben az ellenkezőjét mutathatja. Ugyanis, amennyiben valaki szeretné szerelme minden lépését figyelni, sokszor azért van, mert érzelmileg kiszolgáltatottnak érzi magát. Ennek a félelem vagy egy feldolgozatlan szorongás szülte viselkedésnek gyakran egy régi trauma áll a hátterében, ami kapcsolódhat alacsony önértékeléshez vagy az elhagyástól való félelemhez is.

Amikor az egyik vagy mindkét fél úgy érzi, hogy folyamatosan nyomon kell követnie a másikat, az ritkán szól a szerelemről

– vélekedett Phil Macleod, aki a témával kapcsolatban a mélyebb pszichológiai problémákra hívta fel a figyelmet.