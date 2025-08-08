Neked hány partnered volt? Ezért a számért már tuti pellengérre állítanak a barátnőid

Az elmúlt évtizedekben teljesen megváltozott a párkapcsolati kultúra, új trendek jelentek meg, a viszonyok sokszínűbbé váltak és a nyitottság, önmagunk felfedezése és az élvezetek kerültek fókuszba. Ennek ellenére a partnerlista hossza még mindig könnyedén szülhet feszültséget, sőt el is tántoríthatja a másikat az ismerkedéstől. Ez a szám lett a társadalmi megítélés kulcsa, mintha pusztán statisztikai adatokból lehetne következtetni arra, hogy mennyire értékes valaki. De mennyi az annyi? Vajon te túllépted már a küszöböt, ami fölött már kíméletlenül ítélkeznek feletted?
Nincs szükséged annyi partnerre, mint az OnlyFans sztárnak, Bonnie Blue-nak, hogy a másik elképedve bámuljon az arcodba, miközben hitetlenkedve rázza fejét. Egy új kutatás ugyanis felfedte, hogyha már volt dolgod legalább 20 emberrel, akkor bizony átlépted azt a bizonyos ingerküszöböt.
A kutatást a YouGov szakértői végezték, akik arra voltak kíváncsiak, hogy a válaszadók mit tartanak kis és nagy számú partnerlistának, ha az együttlétről van szó. Az eredmények azt mutatták, hogy az emberek nagy részénél a 20 partnert már kiverte a biztosítékot. Sőt, a megkérdezettek 41 százalékánál már a 15 is meghaladta az ingerküszöböt.
Ellenben, ha valaki egész eddigi életében maximum 5 emberrel osztotta meg az ágyát, a válaszadók nagy része szerint ez kevésnek bizonyult, míg a 6-14 partnert felvonultató lista nem számított sem kevésnek, sem pedig soknak.
A kutatók azonban kiemelték, hogy a megítélésekre nagy hatással van az ember saját múltja, azaz attól függ, hogy egy számot soknak vagy kevésnek gondolunk-e, hogy mi magunk hány emberrel feküdtünk már le.
Meglepő, hogy a kutatók nem találtak különösebb eltérést a férfiak és a nők attitűdjei között, viszont a különböző generációk más-más véleményen voltak, hiszen a fiatalabb válaszadók hamarabb ítéltek egy alacsonyabb számot magasnak, mint az idősebbek, ami persze nem meglepő, tekintve, hogy az utóbbi csoportnak több ideje és esélye volt egy-egy intim kapcsolat kialakítására.
Továbbá a tanulmány arra is rávilágított, hogy a fiatal férfiak és az idős nők nagyobb eséllyel tekintettek egy adott partnerszámot magasnak az életük során meglévő szexuális partnerek tekintetében, mint társaik.
Az alábbi videóból megtudhatod, hogy miért van szükségünk intimitásra (jobban, mint együttlétre) :
