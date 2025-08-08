Neked hány partnered volt? Ezért a számért már tuti pellengérre állítanak a barátnőid

Az elmúlt évtizedekben teljesen megváltozott a párkapcsolati kultúra, új trendek jelentek meg, a viszonyok sokszínűbbé váltak és a nyitottság, önmagunk felfedezése és az élvezetek kerültek fókuszba. Ennek ellenére a partnerlista hossza még mindig könnyedén szülhet feszültséget, sőt el is tántoríthatja a másikat az ismerkedéstől. Ez a szám lett a társadalmi megítélés kulcsa, mintha pusztán statisztikai adatokból lehetne következtetni arra, hogy mennyire értékes valaki. De mennyi az annyi? Vajon te túllépted már a küszöböt, ami fölött már kíméletlenül ítélkeznek feletted?

A partnerek száma szinte társadalmi mércévé vált.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Ezt gondolnák az emberek, ha megtudnák partnereid számát

Nincs szükséged annyi partnerre, mint az OnlyFans sztárnak, Bonnie Blue-nak, hogy a másik elképedve bámuljon az arcodba, miközben hitetlenkedve rázza fejét. Egy új kutatás ugyanis felfedte, hogyha már volt dolgod legalább 20 emberrel, akkor bizony átlépted azt a bizonyos ingerküszöböt.

Sokkoló eredmények születtek – most kiderül, melyik csoportba tartozol

A kutatást a YouGov szakértői végezték, akik arra voltak kíváncsiak, hogy a válaszadók mit tartanak kis és nagy számú partnerlistának, ha az együttlétről van szó. Az eredmények azt mutatták, hogy az emberek nagy részénél a 20 partnert már kiverte a biztosítékot. Sőt, a megkérdezettek 41 százalékánál már a 15 is meghaladta az ingerküszöböt.

Ellenben, ha valaki egész eddigi életében maximum 5 emberrel osztotta meg az ágyát, a válaszadók nagy része szerint ez kevésnek bizonyult, míg a 6-14 partnert felvonultató lista nem számított sem kevésnek, sem pedig soknak.

A kutatók azonban kiemelték, hogy a megítélésekre nagy hatással van az ember saját múltja, azaz attól függ, hogy egy számot soknak vagy kevésnek gondolunk-e, hogy mi magunk hány emberrel feküdtünk már le.

Az emberek többsége szerint a 20 partner már nagyon sok.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Mekkora hatással volt a válaszokra a nem és a kor?

Meglepő, hogy a kutatók nem találtak különösebb eltérést a férfiak és a nők attitűdjei között, viszont a különböző generációk más-más véleményen voltak, hiszen a fiatalabb válaszadók hamarabb ítéltek egy alacsonyabb számot magasnak, mint az idősebbek, ami persze nem meglepő, tekintve, hogy az utóbbi csoportnak több ideje és esélye volt egy-egy intim kapcsolat kialakítására.