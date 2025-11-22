Ezért tűnik el évente 100 ezer ember nyomtalanul Japánban – A johatsu jelenség

A johatsu, magyarosan dzsóhacu, jelenség elsőre titokzatosnak tűnhet: emberek egyszerűen eltűnnek, mintha a föld nyelte volna el őket. Pedig a háttérben legtöbbször nagyon is hétköznapi problémák állnak: túlórák, csalódások, munkahelyi kudarcok, szégyenérzet. Olyan terhek, amik miatt sokan úgy érzik, nincs más út, csak az eltűnés.
Ahhoz, hogy megértsük a juhatsu jelenséget, Japán társadalmi felépítését kell először megértenünk. Japánban a munka sokszor „nemcsak” munka, hanem identitás. Hosszú túlórák, folyamatos teljesítménykényszer a munkahelyen, a váltást rossz szemmel nézik, a válás és az adóssághalmozás pedig egyenlő a szégyennel. Mindez könnyen vezethet mentális és fizikai kimerültséghez.
A magas elvárások okozta állandó nyomás különösen veszélyes lehet, ha valaki már egyszer elvesztette az állását, vagy a karrierje nem alakul a reméltek szerint. Ilyenkor a johatsu nem hirtelen döntés, hanem a fokozatos feladás jele: az ember egyszerűen ki akar lépni az életéből. Ez becslések szerint nagyjából 80-100 ezer embert érinthet az Ázsiai szigetországban.
Japánban valóban léteznek vállalkozások, amelyek segítik az eltűnni vágyókat. Őket yonige-ya, azaz „éjjeli menekülő cégeknek” hívják. Elsősorban diszkrét költözést kínálnak, ahol senki nem látja, hogyan tűnik el valaki.
Az árak általában 50 000–300 000 jen (126 ezer és 758 ezer forint) között mozognak. Ezek a cégek teljesen legálisak, hiszen önként eltűnni Japánban nem bűncselekmény.
Sokan meglepődnek, hogy Japánban a rendőrség nem minden eltűnt személy után nyomoz automatikusan. Ha egy felnőtt ember önként tűnik el, és nem áll fenn bűncselekmény gyanúja, a hatóságok sokszor nem indítanak keresést.
Ha ezek közül egyik sem áll fenn, az eltűnés hivatalosan nem ügy.
A legtöbb johatsu csendes városokban vagy távoli településeken kezd új életet. Sokan évekig nem adnak hírt magukról, így a család bizonytalanságban marad: él-e, jól van-e, vagy miért döntött így. Ez a „néma gyász” gyakran sokkal nehezebb, mint ha egyszerűen elhunyt volna az illető.
Az eltűnés tehát nem csak a johatsu-t, hanem környezetét is érinti, de az újrakezdés lehetősége sokszor mégis vonzóbb és legyőzi a bűntudatot.
