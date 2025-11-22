Ezért tűnik el évente 100 ezer ember nyomtalanul Japánban – A johatsu jelenség

A johatsu, magyarosan dzsóhacu, jelenség elsőre titokzatosnak tűnhet: emberek egyszerűen eltűnnek, mintha a föld nyelte volna el őket. Pedig a háttérben legtöbbször nagyon is hétköznapi problémák állnak: túlórák, csalódások, munkahelyi kudarcok, szégyenérzet. Olyan terhek, amik miatt sokan úgy érzik, nincs más út, csak az eltűnés.

A johatsu jelenség kapcsán akár évente 100 ezer ember is tűnhet el nyomtalanul Japánban

Fotó: 123RF

Johatsu – így válnak köddé a japánok

Munkahelyi kimerültség: a láthatatlan teher

Ahhoz, hogy megértsük a juhatsu jelenséget, Japán társadalmi felépítését kell először megértenünk. Japánban a munka sokszor „nemcsak” munka, hanem identitás. Hosszú túlórák, folyamatos teljesítménykényszer a munkahelyen, a váltást rossz szemmel nézik, a válás és az adóssághalmozás pedig egyenlő a szégyennel. Mindez könnyen vezethet mentális és fizikai kimerültséghez.

Folyamatos szorongás és rettegés

A magas elvárások okozta állandó nyomás különösen veszélyes lehet, ha valaki már egyszer elvesztette az állását, vagy a karrierje nem alakul a reméltek szerint. Ilyenkor a johatsu nem hirtelen döntés, hanem a fokozatos feladás jele: az ember egyszerűen ki akar lépni az életéből. Ez becslések szerint nagyjából 80-100 ezer embert érinthet az Ázsiai szigetországban.

Yonige-ya: a „segítő” cégek, akik a költözést intézik

Japánban valóban léteznek vállalkozások, amelyek segítik az eltűnni vágyókat. Őket yonige-ya, azaz „éjjeli menekülő cégeknek” hívják. Elsősorban diszkrét költözést kínálnak, ahol senki nem látja, hogyan tűnik el valaki.

A johatsu következtében az illető az egész életét hátrahagyja, olyan mintha meghalt volna

Fotó: Shutterstock

Tipikus szolgáltatásaik:

éjszakai költöztetés, csomagolás,

új lakás keresése olyan városrészben, ahol az illetőt nem ismerik,

tanácsadás a digitális lábnyom minimalizálására,

teljes diszkréció, kérdések nélkül.

Az árak általában 50 000–300 000 jen (126 ezer és 758 ezer forint) között mozognak. Ezek a cégek teljesen legálisak, hiszen önként eltűnni Japánban nem bűncselekmény.

Mikor avatkozik be a rendőrség?

Sokan meglepődnek, hogy Japánban a rendőrség nem minden eltűnt személy után nyomoz automatikusan. Ha egy felnőtt ember önként tűnik el, és nem áll fenn bűncselekmény gyanúja, a hatóságok sokszor nem indítanak keresést.