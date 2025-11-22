Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Ezért tűnik el évente 100 ezer ember nyomtalanul Japánban – A johatsu jelenség

eltűnés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 15:45
stresszjohatsuJapán
Gondoltál már valaha arra, hogy fogod magad, nevet változtatsz és új életet kezdesz a világ másik felén? A japánoknál ez bevett szokás. Létezik is egy szó azokra, akik egyik napról a másikra felszívódnak: johatsu, azaz „köddé váltak”. Nem egy szokatlan jelenség, hanem sokszor a munkahelyi nyomás és a túlterheltség következménye, hogy valaki feladja a családját, munkáját és új életet kezd teljesen máshol.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A johatsu, magyarosan dzsóhacu, jelenség elsőre titokzatosnak tűnhet: emberek egyszerűen eltűnnek, mintha a föld nyelte volna el őket. Pedig a háttérben legtöbbször nagyon is hétköznapi problémák állnak: túlórák, csalódások, munkahelyi kudarcok, szégyenérzet. Olyan terhek, amik miatt sokan úgy érzik, nincs más út, csak az eltűnés.

Egy stresszes ázsiai férfi aki a földön ülve a johatsu-n gondolkozik
A johatsu jelenség kapcsán akár évente 100 ezer ember is tűnhet el nyomtalanul Japánban
Fotó: 123RF

Johatsu – így válnak köddé a japánok 

Munkahelyi kimerültség: a láthatatlan teher

Ahhoz, hogy megértsük a juhatsu jelenséget, Japán társadalmi felépítését kell először megértenünk. Japánban a munka sokszor „nemcsak” munka, hanem identitás. Hosszú túlórák, folyamatos teljesítménykényszer a munkahelyen, a váltást rossz szemmel nézik, a válás és az adóssághalmozás pedig egyenlő a szégyennel. Mindez könnyen vezethet mentális és fizikai kimerültséghez.

Folyamatos szorongás és rettegés

A magas elvárások okozta állandó nyomás különösen veszélyes lehet, ha valaki már egyszer elvesztette az állását, vagy a karrierje nem alakul a reméltek szerint. Ilyenkor a johatsu nem hirtelen döntés, hanem a fokozatos feladás jele: az ember egyszerűen ki akar lépni az életéből. Ez becslések szerint nagyjából 80-100 ezer embert érinthet az Ázsiai szigetországban.

Yonige-ya: a „segítő” cégek, akik a költözést intézik  

Japánban valóban léteznek vállalkozások, amelyek segítik az eltűnni vágyókat. Őket yonige-ya, azaz „éjjeli menekülő cégeknek” hívják. Elsősorban diszkrét költözést kínálnak, ahol senki nem látja, hogyan tűnik el valaki.

Kimerült férfi a johatsu-n gondolkodik
A johatsu következtében az illető az egész életét hátrahagyja, olyan mintha meghalt volna
Fotó:  Shutterstock 

Tipikus szolgáltatásaik:

  • éjszakai költöztetés, csomagolás,
  • új lakás keresése olyan városrészben, ahol az illetőt nem ismerik,
  • tanácsadás a digitális lábnyom minimalizálására,
  • teljes diszkréció, kérdések nélkül.

Az árak általában 50 000–300 000 jen (126 ezer és 758 ezer forint) között mozognak. Ezek a cégek teljesen legálisak, hiszen önként eltűnni Japánban nem bűncselekmény.

Mikor avatkozik be a rendőrség?

Sokan meglepődnek, hogy Japánban a rendőrség nem minden eltűnt személy után nyomoz automatikusan. Ha egy felnőtt ember önként tűnik el, és nem áll fenn bűncselekmény gyanúja, a hatóságok sokszor nem indítanak keresést.

A rendőrség csak akkor lép közbe, ha:

  1. erőszak vagy bűncselekmény gyanúja merül fel,
  2. gyermek is érintett az eltűnésben,
  3. csalás vagy hamisítás áll a háttérben,
  4. folyamatban lévő jogi ügyet próbál valaki kijátszani.

Ha ezek közül egyik sem áll fenn, az eltűnés hivatalosan nem ügy.

A johatsu ára: bizonytalanság és magány

A legtöbb johatsu csendes városokban vagy távoli településeken kezd új életet. Sokan évekig nem adnak hírt magukról, így a család bizonytalanságban marad: él-e, jól van-e, vagy miért döntött így. Ez a „néma gyász” gyakran sokkal nehezebb, mint ha egyszerűen elhunyt volna az illető.  

Az eltűnés tehát nem csak a johatsu-t, hanem környezetét is érinti, de az újrakezdés lehetősége sokszor mégis vonzóbb és legyőzi a bűntudatot.  

A témában további információkat találsz az alábbi videóban:

