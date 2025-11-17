Tragikus hír érkezett: véget ért a keresés, megtalálták a Bükkben eltűnt asszony holttestét

Október 31-én veszett nyoma egy idős, demens nőnek. A Bükkben eltűnt asszonyt nagy erőkkel keresték. Sajnos a keresés tragikus hírrel ért véget: Éva holtteste egy szakadék mélyéről került elő.
Mint arról korábban beszámoltunk, a 72 éves Éva és férje Lillafüred környékén túrázott. Megálltak szalonnázni, ekkor vesztették egymást szem elől. A férj több mint egy órán át egyedül kereste a feleségét, majd hívta a rendőrséget. A hatóságok azonnal megkezdték a szervezett keresést, ami igen hosszú időn keresztül folyt. A rendőrség mellett a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat, valamint rengeteg civil önkéntes is bekapcsolódott. A kutatások központi helyszíne a Csanyik-völgy, a Sanofi gyár környéki erdők, valamint a Hámori-tó térsége volt. Hőkamerás drónokat is bevetettek, hátha hamar sikerrel járnak. Az idő ugyanis minden eltűnés esetében kiemelt tényező, ez esetben azonban még fontosabb volt, hogy időben ráleljenek a Bükkben eltűnt asszonyra, ugyanis csak egy vékony túraruhában volt, élelem és ivóvíz nélkül, emellett a gyógyszerei sem voltak vele.
Szomorú hírről számolt be az Origo a BOON alapján: a csanyiki lőtér mellett, egy szakadék mélyén egy holttestre bukkantak a kutatócsapatok. A személyleírás megegyezik a keresett asszonnyal. Noha az azonosítás még folyamatban van, nagy valószínűséggel az október legvégén eltűnt idős, demens asszony teste került elő.
