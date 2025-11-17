Nyomtalanul tűnt el Olivér: hónapok óta senki sem tudja, hol lehet a gyermek

Aggasztó hírek érkeztek Szolnokról: a városból hónapokkal ezelőtt eltűnt egy gyermek, akire még a mai napig nem bukkantak rá. Senki sem sejti, jelenleg hol lehet a mindössze 15 éves Olivér, aki még augusztus 16-án hagyta el a gondozási helyét. Azóta nem adott életjelet magáról, és a rendőrség sem bukkant a nyomára.
Olivér 165 cm magas, vékony testalkatú, szemöldöke sűrű, haja sötétbarna, rövid, szemüveges. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.
Kérjük, hogy aki az eltűnt fiatalt felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.
