Nyomtalanul tűnt el Olivér: hónapok óta senki sem tudja, hol lehet a gyermek

Aggasztó hírek érkeztek Szolnokról: a városból hónapokkal ezelőtt eltűnt egy gyermek, akire még a mai napig nem bukkantak rá. Senki sem sejti, jelenleg hol lehet a mindössze 15 éves Olivér, aki még augusztus 16-án hagyta el a gondozási helyét. Azóta nem adott életjelet magáról, és a rendőrség sem bukkant a nyomára.

A rendőrök sem bukkantak rá eddig a hónapokkal ezelőtt eltűnt tinire

Fotó: Gé

Olivér 165 cm magas, vékony testalkatú, szemöldöke sűrű, haja sötétbarna, rövid, szemüveges. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.