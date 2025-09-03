Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Hilda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szepes Mária spirituális életbölcsességei a te életed is megváltoztathatják – Galéria

Szepes Mária spirituális életbölcsességei a te életed is megváltoztathatják – Galéria

spiritualitás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 13:20
Szepes Máriaíróéletvezetésezotéria
Az ezotéria kiemelkedő alakja, élete során több mint több tucat könyvet írt, amelyekben a lélek örök voltáról, a halál utáni életről és az önismeret fontosságáról tanított. Szepes Mária életbölcsességeiből szemezgettünk.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Szepes Mária munkássága nemcsak írásaiban, hanem személyes jelenlétében is megnyilvánult: 98 éves korában is aktívan alkotott, és tanította követőit. A következő idézetek egy-egy pillanatot örökítenek meg Szepes Mária gondolkodásából és tanításaiból.

Szepes Mária idézetek
Szepes Mária és Szepes Béla 
Fotó: Tumbász Hédi /   Nemzeti Sport

Szepes Mária halálának 18. évfordulóján, egy galériával emlékezünk a lélek mélységeit kutató írónőre

Szepes Mária több mint egy évszázadon átívelő életművével a magyar spirituális irodalom meghatározó alakja. Műveiben az emberi lélek örökkévalóságáról, az élet és halál misztériumáról, valamint az egyéni fejlődés útjáról elmélkedik. Tanításai arra ösztönöznek, hogy ne csak kívül, a világban keressük a válaszokat, hanem mélyen önmagunkba nézve fedezzük fel a belső erőt és bölcsességet. Szepes Mária szerint a halál nem a vég, hanem a változás egyik állomása, és az élet igazi értelme a lélek fejlődésében rejlik, amelynek során mindannyian egyéni feladatainkat töltjük be. 

„Diktátor öröme a hatalom, Mágusé a tudás, Lucifer öröme a kétely, Bölcseké a hallgatás.”
„A gond az, hogy az emberek mindent azonnal akarnak, nincs türelmük végig járni a fejlődésüknek megfelelő lépcsőfokokat. Holott a földi lét a tapasztalásról kell, hogy szóljon mindannyiunk számára.”
„Véletlen történések nincsenek. Ha valaki szerencsétlennek érzi magát, akkor is tudnia kell, hogy az események az előzmények tükrében, vagyis okkal történnek. És azt is tisztán kell látni, hogy minden döntésünk jelzés a jövőnek. Ébredni kell ahhoz, hogy önmagunkra találjunk, hogy fényt jelenthessünk a világnak, hogy segíthessünk a Földön.”
„Amibe görcsösen belekapaszkodunk, azt elveszítjük, s csak az a miénk, amit oda tudunk adni.”
„A világ olyan körülötted, amilyenné magad alakítod.”
„Aki kapni akar, annak először adni kell.”
„Tömeg megváltás nincs! Egyénileg kell megtenned, amiért születtél, be kell töltened a jobbik szerepedet. Mert vigyázz, kínálkozik rosszabb is! Próbáljátok magatokat megismerve, másokat segítve, mások felé a jót sugározni. Jót tenni és tudni, hogy ami most látszólag rossz, utólag kiderülhet, hogy jó.”
„Nem formálhatjuk át a világot a magunk képére. Mindenkinek joga van a saját világához.”
„Tökéletes ember nincs, mert akkor nem a földön lennénk. Mindenkit arra tanítok, hogy legyen önmaga, hogy betölthesse azt a feladatot, amire született.”
„Embernek lenni egyszerre borzasztó és nagyszerű. Nagyszerű, mert olyan tapasztalathoz jutunk általa, amit soha meg nem értenénk, ha csak ideából szőtt lények lennénk. És borzasztó, mert ebben az idegekkel átszőtt testben a tapasztalás fájdalmas, nehéz.”
„Akit szeretsz, azért tégy meg mindent, de semmire se kényszerítsd. Engedd el, engedd a maga útján járni.”
Galéria: „Az élet örök, halál nincs" – Szepes Mária életbölcsességei
1/11
„Diktátor öröme a hatalom, Mágusé a tudás, Lucifer öröme a kétely, Bölcseké a hallgatás.”

Nézd meg az alábbi videót is:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu