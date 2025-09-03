Szepes Mária spirituális életbölcsességei a te életed is megváltoztathatják – Galéria

Szepes Mária munkássága nemcsak írásaiban, hanem személyes jelenlétében is megnyilvánult: 98 éves korában is aktívan alkotott, és tanította követőit. A következő idézetek egy-egy pillanatot örökítenek meg Szepes Mária gondolkodásából és tanításaiból.

Szepes Mária és Szepes Béla

Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport

Szepes Mária halálának 18. évfordulóján, egy galériával emlékezünk a lélek mélységeit kutató írónőre

Szepes Mária több mint egy évszázadon átívelő életművével a magyar spirituális irodalom meghatározó alakja. Műveiben az emberi lélek örökkévalóságáról, az élet és halál misztériumáról, valamint az egyéni fejlődés útjáról elmélkedik. Tanításai arra ösztönöznek, hogy ne csak kívül, a világban keressük a válaszokat, hanem mélyen önmagunkba nézve fedezzük fel a belső erőt és bölcsességet. Szepes Mária szerint a halál nem a vég, hanem a változás egyik állomása, és az élet igazi értelme a lélek fejlődésében rejlik, amelynek során mindannyian egyéni feladatainkat töltjük be.