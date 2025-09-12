Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Kötelező olvasmányok? Nem kell, hogy szenvedés legyen – Így vedd rá a gyereket, hogy kedvet kapjon hozzá, a tanár szerint

olvasás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 08:20
kötelező olvasmánymotiváció
Jókai Kőszívű embere, Gárdonyi Egri csillagok regénye, Homérosz Odüsszeiája. Valld be őszintén, te hány kötelező olvasmányt nyálaztál át, elejétől a végéig? Mennyire utáltad azt a tanárt, aki olvasónaplót kért a nyári szünetben? Mit tehetsz, ha a gyerek nem akarja olvasással tölteni a szabadidejét, de vészesen közeleg a szeptember és a kötelezők határideje lejár. Megkérdeztünk egy tanárt, és most megosztjuk veled a titkos praktikákat!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A kötelező olvasmányok minket is sokszor megviseltek, hát még a mai kor gyermekét, aki jóformán a telefont nyomkodva nőtt fel és inkább a digitális világban mozog otthonosan. Gyors videókon kattog, instant információk között él, így persze, hogy nehezére esik már 1 fejezet erejéig is egy klasszikus regényt olvasni. Hoztunk pár olvasás motiváló praktikát, hogy ne csak a polcon porosodjanak azok a bizonyos könyvek!

tanár, olvasás, kötelező olvasmányok
Így vedd rá a gyereket a kötelezőkre: olvasás motiváló tippek egy tanártól
Fotó: Yuganov Konstantin /  Shutterstock 

Olvasás motiváló tippek – Lássuk, mit tehetsz, hogy rávedd a gyereket, hogy elolvassa a kötelezőket

A gyerekek – gyakran elveszítik a motivációt, amikor a kötelezők szóba kerülnek. 

A nyári szünetben a pedagógus annyival tud segíteni, hogy kreatív feladatokat ad, amikkel motiválja a tanulót. Rajzos kiegészítők, rejtvények, totó" – – mondja Dr. Kelléné Nagy Nikolett, a siófoki Beszédes József Általános Iskola tanára.

Ha ezek nem jönnek be, szülőként, nekünk kell megtalálni a módját, hogy felkeltsük az érdeklődésüket és megkönnyítsük a folyamatot.

Mutass példát!

A legjobb, ha a saját lelkesedéseddel inspirálod őket. Mesélj a történetekről, mutasd meg, miért fontosak ezek a művek, milyen izgalmas kalandokat, mély gondolatokat rejtenek. Ha látják, hogy neked is tetszik, sokkal nyitottabbak lesznek rá.  

Nagyon fontos, hogy a szülő a gyerek mellé álljon. Az együtt olvasás, nem csak hatékony lehet, de egy közös program is” – mondja Dr. Kelléné. „Akár megpróbálkozhatnak a felváltva olvasással. Egy fejezetet olvas a szülő, egyet a gyerek.”

 

olvasás, kötelező olvasmányok, tanár tanácsai
Az olvasás szeretetét érdemes már kisgyerekkorban elkezdeni, legjobb, ha gyakran felolvasol neki lefekvés előtt.
Fotó: FotoAndalucia /  Shutterstock 

A rövidített verzió is jobb, mint a semmi

Ha a teljes regény elsőre túl ijesztő, kezdjétek a rövidített, egyszerűsített változatokkal. Ezek ugyan nem adják vissza az eredeti mű minden részletét, de segítenek megismerkedni a történettel, a szereplőkkel, és az alapvető mondanivalóval.

Digitális könyv

Használjatok e-könyveket vagy digitális kiadásokat, amelyek kényelmesek, hordozhatók, ráadásul gyakran interaktív elemekkel vannak ellátva, mint például jegyzetelési lehetőség, szómagyarázat vagy beépített képek.

Hangoskönyv

Az egyik legjobb alternatíva a hangoskönyv. Ha a gyerek nem szeret olvasni, és a felsorolt praktikák sem váltak be, legalább hallgassa meg a művet! Sétálás közben, utazás alatt, vagy csak pihenés közben is szívhatja magába a történetet. A hangoskönyv segítségével fejlődik a hallás utáni értés, és könnyebben el tudja képzelni a szereplőket, a helyszíneket.

Fontos, hogy egy-egy kötelező olvasmánnyal ne vegyük el a gyerek kedvét örökre az olvasásától. Ha „kivégzett" egy Jókait, vedd meg neki azt a könyvet, amire tényleg önszántából kíváncsi! Így megmarad az olvasás mint kikapcsolódási élmény egy nehezebb feladat után.

Bors tipp: nézzétek meg a film adaptációkat is, így jobban rögzülnek majd az információk!

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

 

