Kötelező olvasmányok? Nem kell, hogy szenvedés legyen – Így vedd rá a gyereket, hogy kedvet kapjon hozzá, a tanár szerint

A kötelező olvasmányok minket is sokszor megviseltek, hát még a mai kor gyermekét, aki jóformán a telefont nyomkodva nőtt fel és inkább a digitális világban mozog otthonosan. Gyors videókon kattog, instant információk között él, így persze, hogy nehezére esik már 1 fejezet erejéig is egy klasszikus regényt olvasni. Hoztunk pár olvasás motiváló praktikát, hogy ne csak a polcon porosodjanak azok a bizonyos könyvek!

Így vedd rá a gyereket a kötelezőkre: olvasás motiváló tippek egy tanártól

Fotó: Yuganov Konstantin / Shutterstock

Olvasás motiváló tippek – Lássuk, mit tehetsz, hogy rávedd a gyereket, hogy elolvassa a kötelezőket

A gyerekek – gyakran elveszítik a motivációt, amikor a kötelezők szóba kerülnek.

A nyári szünetben a pedagógus annyival tud segíteni, hogy kreatív feladatokat ad, amikkel motiválja a tanulót. Rajzos kiegészítők, rejtvények, totó" – – mondja Dr. Kelléné Nagy Nikolett, a siófoki Beszédes József Általános Iskola tanára.

Ha ezek nem jönnek be, szülőként, nekünk kell megtalálni a módját, hogy felkeltsük az érdeklődésüket és megkönnyítsük a folyamatot.

Mutass példát!

A legjobb, ha a saját lelkesedéseddel inspirálod őket. Mesélj a történetekről, mutasd meg, miért fontosak ezek a művek, milyen izgalmas kalandokat, mély gondolatokat rejtenek. Ha látják, hogy neked is tetszik, sokkal nyitottabbak lesznek rá.

Nagyon fontos, hogy a szülő a gyerek mellé álljon. Az együtt olvasás, nem csak hatékony lehet, de egy közös program is” – mondja Dr. Kelléné. „Akár megpróbálkozhatnak a felváltva olvasással. Egy fejezetet olvas a szülő, egyet a gyerek.”

Az olvasás szeretetét érdemes már kisgyerekkorban elkezdeni, legjobb, ha gyakran felolvasol neki lefekvés előtt.

Fotó: FotoAndalucia / Shutterstock

A rövidített verzió is jobb, mint a semmi

Ha a teljes regény elsőre túl ijesztő, kezdjétek a rövidített, egyszerűsített változatokkal. Ezek ugyan nem adják vissza az eredeti mű minden részletét, de segítenek megismerkedni a történettel, a szereplőkkel, és az alapvető mondanivalóval.

Digitális könyv

Használjatok e-könyveket vagy digitális kiadásokat, amelyek kényelmesek, hordozhatók, ráadásul gyakran interaktív elemekkel vannak ellátva, mint például jegyzetelési lehetőség, szómagyarázat vagy beépített képek.

Hangoskönyv

Az egyik legjobb alternatíva a hangoskönyv. Ha a gyerek nem szeret olvasni, és a felsorolt praktikák sem váltak be, legalább hallgassa meg a művet! Sétálás közben, utazás alatt, vagy csak pihenés közben is szívhatja magába a történetet. A hangoskönyv segítségével fejlődik a hallás utáni értés, és könnyebben el tudja képzelni a szereplőket, a helyszíneket.