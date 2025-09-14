Segítenek vagy inkább butítanak? Egy tanár véleménye meglepő az okoseszközök használatáról

Manapság egyre több szülő ad a gyereke kezébe okoseszközt, legyen szó telefonról vagy tabletről. Azonban az, hogy a technológia egyre nagyobb szerepet tölt be a gyerekek életében, az első évtől a tinédzser évekig, kétélű fegyver. De vajon szülőként mennyit ártunk azzal, ha a kicsi kezébe kütyüt adunk? Erre kerestük a választ.

Adjunk vagy ne adjunk okoseszközt a gyerek kezébe?

Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

Ártalmasak vagy hasznosak az okoseszközök?

Egy friss tanulmány szerint a 13 évnél fiatalabbaknak kerülniük kellene az okoseszközöket, mivel negatívan hat a mentális egészségükre. A kutatás szerint ugyanis a kütyühasználat kapcsolatban állt az öngyilkos gondolatokkal, az alacsonyabb önértékeléssel és a rosszabb érzelemszabályozással, kiváltképp a lányok esetében. Persze nem mehetünk el amellett sem, hogy némi előnyük is származhat az internet adta lehetőségekből, mint a távoli rokonokkal való kapcsolattartás, a tanulási képességek fejlesztése, valamint biztonságuk megőrzése.

A kisiskolások már szinte létezni sem tudnak okoseszköz nélkül

A témában Dr. Kelléné Nagy Nikolettát kérdeztük, a Siófoki Beszédes József Általános Iskola tanítónőjét, aki úgy látja, hogy a digitális eszközök elképesztően fontosak a kisdiákok életében is.

A szülők már azzal büntetnek, hogy elveszik a gyerekektől az eszközöket

– hangsúlyozta a tanítónő. Ennek hallatán pedig jogosan merül fel a kérdés, hogy ez már vajon a függőség kezdete? Hiszen, ha a szülő már így próbálja fegyelmezni csemetéjét, az igencsak vészjósló.

A szülők már az okoseszközök megvonásával büntetnek

Fotó: Vera Livchak / GettyImages

Az okoseszközök használatának borzalmas következményei lehetnek

Dr. Kelléné Nagy Nikoletta főként a negatívumokat látja az okoseszközök használatában és ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes, ugyanakkor elrettentő tanulmányra is kitért. A kutatás ugyanis azt mutatta, ha a gyerekeket csak digitális eszközzel szeretnénk fejleszteni vagy az unalmukat elűzni, nem fejlődnek társas kapcsolataik.

Emellett volt egy kísérlet, ami azt támasztotta alá, hogy azok a gyerekek, akik szabadidejük nagy részét a képernyő előtt töltötték, csökkent az IQ-juk

– hívta fel a figyelmet a tanítőnő a megdöbbentő eredményekre.