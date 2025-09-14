Segítenek vagy inkább butítanak? Egy tanár véleménye meglepő az okoseszközök használatáról

Manapság egyre több szülő ad a gyereke kezébe okoseszközt, legyen szó telefonról vagy tabletről. Azonban az, hogy a technológia egyre nagyobb szerepet tölt be a gyerekek életében, az első évtől a tinédzser évekig, kétélű fegyver. De vajon szülőként mennyit ártunk azzal, ha a kicsi kezébe kütyüt adunk? Erre kerestük a választ.
Egy friss tanulmány szerint a 13 évnél fiatalabbaknak kerülniük kellene az okoseszközöket, mivel negatívan hat a mentális egészségükre. A kutatás szerint ugyanis a kütyühasználat kapcsolatban állt az öngyilkos gondolatokkal, az alacsonyabb önértékeléssel és a rosszabb érzelemszabályozással, kiváltképp a lányok esetében. Persze nem mehetünk el amellett sem, hogy némi előnyük is származhat az internet adta lehetőségekből, mint a távoli rokonokkal való kapcsolattartás, a tanulási képességek fejlesztése, valamint biztonságuk megőrzése.
A témában Dr. Kelléné Nagy Nikolettát kérdeztük, a Siófoki Beszédes József Általános Iskola tanítónőjét, aki úgy látja, hogy a digitális eszközök elképesztően fontosak a kisdiákok életében is.
A szülők már azzal büntetnek, hogy elveszik a gyerekektől az eszközöket
– hangsúlyozta a tanítónő. Ennek hallatán pedig jogosan merül fel a kérdés, hogy ez már vajon a függőség kezdete? Hiszen, ha a szülő már így próbálja fegyelmezni csemetéjét, az igencsak vészjósló.
Dr. Kelléné Nagy Nikoletta főként a negatívumokat látja az okoseszközök használatában és ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes, ugyanakkor elrettentő tanulmányra is kitért. A kutatás ugyanis azt mutatta, ha a gyerekeket csak digitális eszközzel szeretnénk fejleszteni vagy az unalmukat elűzni, nem fejlődnek társas kapcsolataik.
Emellett volt egy kísérlet, ami azt támasztotta alá, hogy azok a gyerekek, akik szabadidejük nagy részét a képernyő előtt töltötték, csökkent az IQ-juk
– hívta fel a figyelmet a tanítőnő a megdöbbentő eredményekre.
A WHO javaslata szerint az iskoláskorú gyerekeknek (6-17 éveseknek), maximálisan 2 órát lehetne képernyő előtt tölteniük, amibe a televízió is beletartozik
– magyarázta Dr. Kelléné Nagy Nikoletta hozzátéve, hogy a szülőknek „egyrészt időben kellene korlátozniuk az okoseszköz-használatot, másrészt pedig a tartalmakat kellene szűrniük”, amire kiváló megoldás a “szülői felügyelet" beállítás.
Bár a tanítónő a technológiában sokkal inkább a hátrányt lát, úgy véli, vannak olyan digitális platformok, amik segíteni tudnak a diákoknak a tanulásban.
