Ezekkel a tevékenységekkel megelőzheted, hogy az időskori magány teljesen felőröljön

Az időskori magány testi és lelki szinten egyaránt hordoz magában veszélyeket, mindezt számtalan kutatás is igazolta már az évek során. A tartós magányosság, a szociális kapcsolatok hiánya, a lakásban töltött órák és napok mind elszigeteltséghez vezethetnek, ez pedig – habár más módon –, de legalább annyira káros az egészségre, mint a különféle testi betegségek. Éppen ezért érdemes tudatosan dolgozni a magány, vagy annak kialakult állapota ellen, például azzal, hogy a nyugdíjas években is aktívak maradunk.

Az időskori magány ellen a közös tevékenységek a legjobb gyógyszerek.

Fotó: Davor Geber / Shutterstock

Kortárs közösséggel az időskori magány ellen

A legjobb módja annak, hogy elkerüljük az időskori magányt minden bizonnyal az, ha emberek közé megyünk. A társaság bármilyen korosztályból összetevődhet, sokaknak mégis az segít, ha a kortársai között lehet, vagyis azokkal, akik hasonló dolgokon mennek keresztül, és azonos élethelyzetben vannak. Velük azonos témákról beszélgethetünk, ha pedig egyezik az érdeklődési körünk, közös programokat is szervezhetünk.

Elfeledett szálak újjáélesztése

Ha nehezen találunk maga mellé társakat, érdemes lehet a régi barátságokat, ismeretségeket feléleszteni. Ma már nagyon sok nyugdíjaskorú jelen van a közösségi médiában, ami egy jó felület arra, hogy megtaláljuk az egykori iskolatársakat, barátokat. Ilyen módon feléledhetnek a hajdani kapcsolatok, melyekből az üzenetváltások után egyre gyakoribb találkozások is lehetnek.

Kimozdulni szervezett módon

Remek választás valamilyen klubhoz csatlakozni, ahová idősebb személyként rendszeresen járhatunk, és ahol olyan kapcsolatokat alakíthatunk ki, melyek biztos pontok lehetnek az életünkben. Az ilyen csoportok, egyesületek, gyülekezetek vagy körök általában valamilyen tematika mentén szerveződnek, így egyszerre foglalkozhatunk a hobbijainkkal, például olvasással, kézműveskedéssel, mozgással, valamint a szociális életünkkel. Aki nyitott rá, az önkéntességet is kipróbálhatja. Az önzetlen, idegen és akár megsegítésre szoruló személyekkel való foglalkozás nemcsak másokhoz visz közel, de elégedettséggel is eltölthet.