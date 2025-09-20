Ezekkel a tevékenységekkel megelőzheted, hogy az időskori magány teljesen felőröljön

Az időskori magány testi és lelki szinten egyaránt hordoz magában veszélyeket, mindezt számtalan kutatás is igazolta már az évek során. A tartós magányosság, a szociális kapcsolatok hiánya, a lakásban töltött órák és napok mind elszigeteltséghez vezethetnek, ez pedig – habár más módon –, de legalább annyira káros az egészségre, mint a különféle testi betegségek. Éppen ezért érdemes tudatosan dolgozni a magány, vagy annak kialakult állapota ellen, például azzal, hogy a nyugdíjas években is aktívak maradunk.
A legjobb módja annak, hogy elkerüljük az időskori magányt minden bizonnyal az, ha emberek közé megyünk. A társaság bármilyen korosztályból összetevődhet, sokaknak mégis az segít, ha a kortársai között lehet, vagyis azokkal, akik hasonló dolgokon mennek keresztül, és azonos élethelyzetben vannak. Velük azonos témákról beszélgethetünk, ha pedig egyezik az érdeklődési körünk, közös programokat is szervezhetünk.
Ha nehezen találunk maga mellé társakat, érdemes lehet a régi barátságokat, ismeretségeket feléleszteni. Ma már nagyon sok nyugdíjaskorú jelen van a közösségi médiában, ami egy jó felület arra, hogy megtaláljuk az egykori iskolatársakat, barátokat. Ilyen módon feléledhetnek a hajdani kapcsolatok, melyekből az üzenetváltások után egyre gyakoribb találkozások is lehetnek.
Remek választás valamilyen klubhoz csatlakozni, ahová idősebb személyként rendszeresen járhatunk, és ahol olyan kapcsolatokat alakíthatunk ki, melyek biztos pontok lehetnek az életünkben. Az ilyen csoportok, egyesületek, gyülekezetek vagy körök általában valamilyen tematika mentén szerveződnek, így egyszerre foglalkozhatunk a hobbijainkkal, például olvasással, kézműveskedéssel, mozgással, valamint a szociális életünkkel. Aki nyitott rá, az önkéntességet is kipróbálhatja. Az önzetlen, idegen és akár megsegítésre szoruló személyekkel való foglalkozás nemcsak másokhoz visz közel, de elégedettséggel is eltölthet.
A köztudatban gyakran összekeveredik, sőt, szinonimaként jelenik meg a két fogalom, pedig a magány és az egyedüllét nem ugyanazt jelenti. Míg előbbi a társtalanság érzésével jár együtt és a kapcsolatok hiányára utal, utóbbi egy önként vállalt állapotot jelöl, amiben az egyén nem érzelmileg, csupán fizikailag van távol másoktól, ebből kifolyólag nem él meg ürességet vagy elszigeteltséget.
Akárhány éves is az ember, sosem késő új tevékenységeket kipróbálni, főleg, ha azok testi és lelki szinten is pozitívan hatnak az életünkre. A nyugdíjas évek sok egyéb mellett arra is jók, hogy belevágjunk valami teljesen új elfoglaltságba, vagy éppen folytassuk, amit évtizedekkel ezelőtt szerettünk, de abbahagyni kényszerültünk. A legjobb, ha olyat választunk, amiben másokkal együtt lehetünk és kapcsolódhatunk. Tipikusan közkedvelt ilyen szempontból a kortársakkal való túrázás és kerékpározás, de akár a társasjátékozás, tánc, zene, illetve közös nyelvtanulás is.
Ha van valaki, akiről időskorban gondoskodhatunk, az nemcsak meghatározza, de meg is változtathatja a hétköznapokat. Ezért is jó gondolat egy háziállat befogadása, aki bizonyos módon keretet adhat a mindennapoknak. Habár egy jószággal akadnak feladatok bőven, egy kis kedvence legalább ugyanennyi örömet is adhat. Aki állatbarát, egy cica vagy kutya társaságában új erőre kaphat: a szőrmókok gondozása, etetése, sétáltatása friss energiákat hozhat, és ami ennél is fontosabb: szó szerint megmozgathat, amivel a testi egészségünket is támogathatjuk.
Sosem késő megvalósítani a dédelgetett terveket és álmokat. A magány ellen azzal is dolgozhatunk, ha sorra vesszük, mit szeretnénk még megtenni az életben, majd elindulunk a kipipálni való „teendők” során. Akár egyedül, akár társasággal vágunk bele a különféle kalandokba, garantáltan megfeledkezünk majd arról, hogy valaha is magányosok lettünk volna.
