Ritka fóbia tartja lázban a magyarokat: többen is rettegnek a bortól

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 12:15
Bár a társasági élet egyik legősibb itala, akadnak, akikből rettegést vált ki már a puszta látványa is. Bármilyen furán is hangzik, bizony a bortól való félelem egy létező és valós jelenség. A Fanny magazin Dr. Makai Gábor pszichoterapeutát kérdezte a különös fóbia okairól, kialakulásáról, kezeléséről.
A vérvörös nedű kortyolgatása minden valamirevaló filmben szerepet kap. Egyfajta rituálé, hagyomány, a társasági élet vagy egy romantikus este elengedhetetlen kelléke. Mégis, vannak olyanok, akik számára a bor nem a fantasztikus hangulat alapja, hanem a legnagyobb félelmük tárgya. Az oenofóbia nem egyszerűen azt jelenti, hogy valaki nem szereti az alkoholt, vagy tartózkodik az ivástól. Ez egy sokkal mélyebb félelem, amely képes megmérgezni a mindennapokat és beszűkíteni a társas érintkezéseket. Minden, amit a bortól való félelemről tudni kell, egy helyen!

A bor fóbia megdermeszt egy szobában ülő férfit
Fóbia a bortól? Ez bizony egy létező dolog
Fotó: Perfect Wave /  Shutterstock 

Fóbia a bortól – Amikor a nedű szorongást kelt

Az oenofóbia a specifikus fóbiák közé tartozik, vagyis olyan irracionális félelemről van szó, amely egy adott tárgyhoz vagy helyzethez kötődik.

– Míg a pókok, a magasság vagy a repülés fóbiaszerű elutasítása sokak számára ismert, a borhoz kapcsolódó félelem kifejezetten ritka. Az érintettek számára már a pohárban tündöklő bor látványa, vagy akár illata is szorongást válthat ki – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

A fóbia nem azonos az alkohollal szembeni tudatos ellenállással: nem az egészségügyi aggodalom, nem az erkölcsi tiltás a mozgatórugója, hanem egy kontrollálhatatlan szorongás. Gyakran már gyermekkorban vagy fiatal felnőttkorban gyökerezik a probléma, egyetlen rossz élmény kapcsán. Egy tipikus kiváltó ok lehet például, ha a gyermek szemtanúja volt egy kellemetlen, italozással járó családi konfliktusnak. Más esetekben egy borhoz kapcsolható rosszullét építheti be a félelmet az emlékezetbe. Ebben az esetben az sem feltétlenül fontos, hogy közvetlen az italhoz kapcsolódjon az élmény. 

Előfordulhat olyan is, hogy valaki éppen elkapott egy súlyos betegséget, de a tünetek jelentkezése előtt éppen bort ivott. Vagy az illető a barátaival iszogat, és amikor a szájához emeli a borospoharat, rossz hírt kap telefonon. A psziché ilyenkor összekapcsolja az adott ételt vagy italt a fenyegetettséggel, és az agy figyelmeztetést ad minden hasonló helyzetben, akkor is, ha igazából nincs is valódi veszély.

Egy pohár vörösbort tart egy nő a kezében ami sokakban a fóbia forrása
A bor a többségnek kis mértékben fogyasztva örömet okoz, másokat már a látványa is taszít.
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

A félelem jelei és következményei a pszichoterapeuta szerint

A tünetei széles skálán mozognak. Az enyhébb esetekben az érintett egyszerűen kerüli a borfogyasztással járó helyzeteket, például nem szívesen megy borkóstolóra vagy olyan vacsorára, ahol bort szolgálnak fel.

– Súlyosabb esetben azonban már a borospalack látványa, a pincék vagy szőlőültetvények közelsége is pánikrohamot idézhet elő. Ilyenkor heves szívdobogás, légszomj, remegés, izzadás, szédülés vagy menekülési kényszer is társulhat a félelemhez. A fóbiának komoly következménye lehet a szociális kapcsolatokra. Egy ünnepi koccintás, egy esküvőn felszolgált pohár bor, vagy akár egy elegáns étterem borlappal, mind olyan helyzet, amelyből az oenofóbiás személy kiszorítva érezheti magát. 

borospince üveges borokkal amitől sokaknál fóbia alakulhat ki
Már a borospince látványa is szorongást válthat ki 
Fotó: Pernelle  Voyage /  Shutterstock 

Idővel az izoláció és a szégyenérzet is felbukkanhat, hiszen a környezet gyakran értetlenül áll a félelem előtt, sőt akár az érintett önmagát is furcsának tarthatja, ami tovább növeli a szorongást. Nem ritka, hogy a fóbiához kapcsolódó stressz más pszichés problémákat is felerősít: szociális szorongást, depresszív hangulatot vagy alvászavarokat. Így az oenofóbia nem csupán egy különös félelem, hanem egy olyan állapot, amely láncreakcióként hathat az életminőségre – figyelmeztet a pszichológus.

Hogyan lehet legyőzni a bortól való félelmet?

A fóbiák kezelése ma már számos pszichológiai módszerrel lehetséges, az oenofóbia sem kivétel.

– Az egyik leghatékonyabb módszer a kognitív viselkedésterápia (CBT), amely segít feltárni és átírni az irracionális gondolatokat, majd fokozatosan rávezeti az illetőt, hogy szembenézzen a félelmet keltő helyzetekkel. A terápia során például először képeket néznek borospalackokról, később illatmintákkal dolgoznak, majd eljutnak egy tényleges borospohár látványához, érintéséhez. Ez a lépcsőzetes expozíció megtanítja az agyat arra, hogy a bor nem jelent valódi fenyegetést. Egy másik lehetőség a relaxációs és légzéstechnikák gyakorlása, amelyek a szorongás testi tüneteit csökkentik. Ezzel párhuzamosan az illető megtanulhatja kontrollálni a saját reakcióit, és új biztonságérzetet építhet fel. 

Egyes esetekben gyógyszeres támogatás is indokolt lehet, például szorongáscsökkentők rövid távú alkalmazásával, hogy kibillentse a beteget az adott állapotból, de hosszútávon a pszichoterápia nyújt hatékony megoldást. Az önsegítés terén a naplóírás, az élmények tudatos feldolgozása, valamint a támogató közösségek is sokat segíthetnek. Fontos tudatosítani, mint az érintettekben, mind a környezetében élőkben: az oenofóbia nem szégyen, hanem kezelhető pszichológiai állapot. Az első lépés a felismerés, a második a bátor segítségkérés – javasolja a szakértő.

Gyógyító hatása is van az italnak

Az ókori kultúrákban a bort gyógyszerként tisztelték. Hippokratész, az orvostudomány atyja például a bort ajánlotta sebkezelésre, fertőtlenítésre, emésztési problémákra is. A középkorban a kolostorokban nemcsak a vallási szertartások alkalmával, hanem lázcsillapítóként és fájdalomcsökkentőként is alkalmazták. Ma a modern orvoslás már jóval óvatosabban viszonyul az alkoholhoz, de a vörösbor mértékletes fogyasztásának szív- és érrendszeri előnyeit manapság is sok kutatás igazolja.

Hogyan kóstolnak bort a szakértők? Az alábbi videóból megtudhatod:

