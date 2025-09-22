Ritka fóbia tartja lázban a magyarokat: többen is rettegnek a bortól

A vérvörös nedű kortyolgatása minden valamirevaló filmben szerepet kap. Egyfajta rituálé, hagyomány, a társasági élet vagy egy romantikus este elengedhetetlen kelléke. Mégis, vannak olyanok, akik számára a bor nem a fantasztikus hangulat alapja, hanem a legnagyobb félelmük tárgya. Az oenofóbia nem egyszerűen azt jelenti, hogy valaki nem szereti az alkoholt, vagy tartózkodik az ivástól. Ez egy sokkal mélyebb félelem, amely képes megmérgezni a mindennapokat és beszűkíteni a társas érintkezéseket. Minden, amit a bortól való félelemről tudni kell, egy helyen!

Fóbia a bortól? Ez bizony egy létező dolog

Fotó: Perfect Wave / Shutterstock

Fóbia a bortól – Amikor a nedű szorongást kelt

Az oenofóbia a specifikus fóbiák közé tartozik, vagyis olyan irracionális félelemről van szó, amely egy adott tárgyhoz vagy helyzethez kötődik.

– Míg a pókok, a magasság vagy a repülés fóbiaszerű elutasítása sokak számára ismert, a borhoz kapcsolódó félelem kifejezetten ritka. Az érintettek számára már a pohárban tündöklő bor látványa, vagy akár illata is szorongást válthat ki – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

A fóbia nem azonos az alkohollal szembeni tudatos ellenállással: nem az egészségügyi aggodalom, nem az erkölcsi tiltás a mozgatórugója, hanem egy kontrollálhatatlan szorongás. Gyakran már gyermekkorban vagy fiatal felnőttkorban gyökerezik a probléma, egyetlen rossz élmény kapcsán. Egy tipikus kiváltó ok lehet például, ha a gyermek szemtanúja volt egy kellemetlen, italozással járó családi konfliktusnak. Más esetekben egy borhoz kapcsolható rosszullét építheti be a félelmet az emlékezetbe. Ebben az esetben az sem feltétlenül fontos, hogy közvetlen az italhoz kapcsolódjon az élmény.

Előfordulhat olyan is, hogy valaki éppen elkapott egy súlyos betegséget, de a tünetek jelentkezése előtt éppen bort ivott. Vagy az illető a barátaival iszogat, és amikor a szájához emeli a borospoharat, rossz hírt kap telefonon. A psziché ilyenkor összekapcsolja az adott ételt vagy italt a fenyegetettséggel, és az agy figyelmeztetést ad minden hasonló helyzetben, akkor is, ha igazából nincs is valódi veszély.