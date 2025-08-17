UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bombabiztos női praktikák a strandra, hogy pillanatok alatt felkeltsd kiszemelted figyelmét

szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 11:15
tippek-trükköknyár
Nyáron valahogy sokkal szabadabbnak és gondtalanabbnak érezzük magunkat, ezért nyitottabbak vagyunk az ismerkedésre is. A következő bombabiztos női praktikák segítenek neked abban, hogy felhívd magadra a figyelmet a strandon, ha belebotlanál álmaid férfijába.

A forró nyári napokon sokan töltik szabadidejüket a víz mellett, legyen szó akár a Balatonról, a tengerről vagy egy fürdőről. A strandok pedig tele vannak dögös pasikkal, akik közül biztosan akad jó pár szingli is. Elméletileg a strand tökéletes lehetőséget nyújt az ismerkedésre, ennek ellenére sokan félnek a flörtöléstől. Az alábbi női praktikák azonban segítenek abban, hogy felhívd magadra kiszemelted figyelmét anélkül, hogy eluralkodna rajtad a pánik.

Női praktikák: a legbiztosabb trükkök, hogy elcsábítsd a kiszemelted
Női praktikák: a legbiztosabb trükkök, hogy elcsábítsd a kiszemelted
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Bombabiztos női praktikák: ha vágysz egy kis forróságra

Természetesen bevethetnéd a mindenki által jól ismert, olcsó trükköt is, hogy segítsen bekenni a hátad, ez azonban már annyira közhely, hogy azonnal felejtsd el. Ne temesd egy könyvbe az arcod, inkább lépj a tettek mezejére ezekkel a női trükkökkel

  • Legyél aktív

A strandolásod ne csak abból álljon, hogy egész nap a törölközőn fekszel a tökéletes barnaságért. A legtöbb srácnak ugyanis bejönnek az olyan lányok, akik aktívabbak és vevők egy röplabdára vagy egy úszásra. Amennyiben szereted a sportokat és ismerkedni akarsz, menj oda a kiszemeltedhez és tudasd vele, hogy szükség lenne egy magas emberre a strandröplabda-meccshez.

  • Vedd fel vele a szemkontaktust

A strandolókat gyakorlatilag szinte alig takarja valami, ezért a vonzó, kidolgozott testeket nem könnyű nem bámulni. Amennyiben fel akarod kelteni egy srác figyelmét, ahelyett, hogy tátott szájjal szugerálnád a hasizmait, inkább nézz mélyen a szemébe, de ne felejtsd el előtte levenni a napszemüveget. Fontos, hogy mosolyogj, hiszen ezzel még erősebb szimpátiát kelthetsz benne.

  • Kérd ki a véleményét

Ha látod, hogy a srác kért magának valamit a strandbüfében, akkor menj oda és kérd ki a véleményét az ételről, italról. Ha bejössz neki, akkor biztosan szóba elegyedik majd veled, sőt akár még egy hűsítő italra is meghív. A víz hőmérsékletéről is kikérheted a véleményét, ha az úszásból visszatérve elmegy melletted.

  • Kérj tőle tanácsot

Mindenki tudja, hogy a hőségben elengedhetetlen a megfelelő folyadékbevitel, egy úriember pedig biztosan nem fogja hagyni, hogy kiszáradj. Ha nincs messze egymástól a törölközőtök, akkor kérj tőle egy kis vizet arra hivatkozva, messze van a strandbüfé és nem szeretnéd keresgélni. Akár azt is megkérdezheted tőle, hogy honnan szerzett vizet vagy fagylaltot.

  • Kérj egy dalt

Gyakori, hogy a nagyobb baráti társaságokban legalább egy ember tud zenélni, aki a közös kiruccanásokra is magával viszi a hangszert. Ha pont egy ilyen baráti körben pillantottad meg a kiszemelted, akkor menj oda hozzájuk és kérj egy dalt.

  •  Találj valamit, ami az övé lehet

Keress egy palackot, naptejet vagy bármilyen kisebb tárgyat és kérdezd meg a szomszédos törölközőn fekvő srácot, hogy az övé-e. Már ezzel is elindíthatsz egy beszélgetést.
Bátran hívd fel magadra a figyelmet a felsorolt praktikák egyikével és élvezd ki a nyaralás minden pillanatát.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu