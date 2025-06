/Június 6-án újra elindul a Dereszla Pincészet kedvenc szabadtéri rendezvénysorozata Bodrogkeresztúron

A Keresztúri Summer & Wine célja, hogy a Keresztúri Esték nyolcéves hagyományát követve egy könnyed, nyáresti hangulatú közösségi térként szolgáljon, ahol a gasztronómia, a zene, illetve az irodalom egymásra talál, a közös élményeken keresztül hozza közelebb egymáshoz a borrajongókat és a kultúra szerelmeseit. A programsorozat keretében a résztvevők megismerhetik a tokaji borvidék kiemelkedő értékeit, beleértve a száraz és édes borokat, valamint az elmúlt évek közönségkedvencét, a tokaji pezsgőt is.

Fotó: Dereszla Bisztró

A zenei színpadon hazai sztárok és nívós fellépők váltják egymást – többek között a The Bits – Beatles emlékzenekar, Cserpes Laura, Zséda, Tabáni István, az Infusion Trió, Kökény Attila, Rakonczai Viktor és Rakonczai Imre is színpadra lépnek a nyár folyamán. A gasztronómiai élményekről a Dereszla Bisztró csapata gondoskodik, élén Bém Bence séffel, aki különleges borkísérő fogásokkal készül minden eseményre.

Fotó: The Bits

„Hitvallásunk, hogy a borkultúrát, élményt, mérsékletességet jelent, nem alkoholfogyasztást. A Keresztúri Summer & Wine nem csupán egy zenés boros est, hanem egy közösségi ünnep, ahol minden korosztály megtalálja a maga örömét. A célunk az, hogy Bodrogkeresztúr valódi találkozóhellyé váljon a nyári időszakban is” – emelte ki Kolár Krisztina, a program főszervezője, aki azt is hozzátette, hogy a Wine in Moderation nemzetközi irányelveit követve folyamatosan hangsúlyozzák a mértékletes, tudatos borfogyasztás kultúráját.

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött! További részletek a www.kereszturiestek.hu-n vagy a Keresztúri esték Facebook-oldalán, illetve az [email protected] e-mail címen.