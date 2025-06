Balaton, ahogy csak ritkán láthatod: ilyen a magyar tenger, amikor épp nem lepi el a nyaralók hada

Nemzedékről nemzedékekre mehetünk vissza, a balatoni nyarak a magyarok kollektív emlékkincsei közé tartoznak. A nyaralások képei, a lángos, a fagyi és a tó hullámai. Gumimatrac, vízibicikli, naplementék, illetve a családdal, barátokkal töltött idő. Már a tó neve is rengeteg érzést hív elő mindenkiből, ahogy az is érdekes, hogy kinek mit is jelent. Aki Zamárdiban nyaralt kisgyermekként, az akárhova is látogat majd el felnőttkorában, annak a Balaton a lassan mélyülő vizet és a Tihanyi-félsziget látványát jelenti majd. Aki Badacsonyban töltötte a vakációkat, annak a hegyek, Fonyód látképe a túlparton és a gyorsan mélyülő strand miatt aggódó szülők fognak beugrani. Ám egészen más a hangulata a kedvenc tavunknak szezonon kívül, és ilyenkor talán könnyebb észrevenni a környezetet, ami szerves része, meghatározója lesz ennek az érzésnek.

Balaton Offseason: a magyar tenger, amikor épp nem lepik el a nyaralók Fotó: Bartha Dorka

A Balaton Offseason története egy ködös novemberi napon kezdődött

Bartha Dorka lényegében véletlenül kezdte el azóta több tízezer követővel rendelkező projektjét, amelyből már kiállítás és Balaton Offseason könyv is született.

"Sokan azt gondolják, hogy tudatosan terveztem, pedig csak annyi történt, hogy egy ködös novemberi napon lent voltunk Szemesen, és én egy kicsit unatkoztam, miközben a barátom az államvizsgájára tanult. Éppen azon gondolkoztam, mit is lehetne csinálni szezonon kívül egy üres üdülőtelepen. Aztán végül fogtam a fényképezőgépem, sétálni és fotózni kezdtem. Hatalmas sokkhatás volt, hogy ez ugyanaz a hely, ahol már évtizedek óta nyarakat töltünk. Szinte fel sem ismertem a települést, hiszen nagyon más hangulata volt, mások voltak a színei, illatai, zajai. Ez a lelkesedés kezdett hajtani" – emlékezett vissza Dorka a már tízéves történetre. Innentől pedig nem volt megállás. A szezonon kívüli kirándulások során egyre távolabb merészkedett vonattal, biciklivel és gyalog is. Először Lellére, majd Zamárdiig, Balatonberényig. Sőt legújabban pedig már az északi part is az úti célok közé került.

Bartha dorka Balaton Offseason-projektje igazán különleges vállalás Fotó: Bartha Dorka

A régi balatoni villák mesélnek az elmúlt korokról

A történészként végzett fiatal nő újságíróként kezdett el dolgozni, de már egyetemista korában is nagyon sokat járta a fővárost a kamerájával. Autodidakta módon kezdett el fotózni, és a az épített környezet állt az érdeklődése középpontjában.