Tényleg megváltoztat a kánikula? – Így befolyásolja a stressz-szintünket a forróság

A melegben romlik az emberek frusztráció toleranciája, azzal, hogy a túlságosan magas hőmérséklet stresszhelyzetet generál a szervezetünkben, melynek a harminc fölötti fokok nem feltétlenül ideálisak. Ahhoz, hogy ezzel meg tudjunk küzdeni, és fenn tudjuk tartani a testünk számára ideális hőháztartást, miközben tombol a kánikula, több energiára van szükségünk, ami testi-lelki szinten is nagyobb munka – írja a Fanny magazin. Hogyan győzhető le a kánikula hatása a szervezetre? Mutatjuk a legjobb módszereket!

A kánikula képes megváltoztatni a viselkedésünket, sokakat kifejezetten frusztrálttá és agresszívvé tesz.

Fotó: Kues / Shutterstock

A kánikula hatása a szervezetre, mentális egészségre

Nem véletlen tehát, hogy ha valaki a tartósan forró napokon feszültebb lesz, és úgy érzi, a szokásosnál nagyobb erőfeszítést igényel, hogy megőrizze a hidegvérét.

– Ilyenkor a kognitív funkciók is romlanak, és mindezek együtt vezethetnek oda, hogy valaki az átlagosnál ingerültebbé válik – magyarázza Sárga Noémi pszichológus. – A test hőmérsékletének beszabályozása kimerültséghez, dekoncentrációhoz vezethet, ráadásul nem mindenki hűs beltéri környezetben dolgozik, és sokaknál otthon sincs klíma, így a pihenés és az alvás minősége is romolhat a nyári időszakban, kialvatlanul pedig még ingerlékenyebb, türelmetlenebb az ember. Ebben a mentális állapotban aztán minden hétköznapi tevékenység és helyzet, például a közlekedés, egy egyszerű sorban állás, és sok egyéb szociális szituáció válhat kényelmetlenné, akár elviselhetetlenné. Az ekkora mértékű frusztráltság könnyen átcsaphat agresszióba, még az olyan embereknél is, akik alapvetően nem vehemens természetűek.