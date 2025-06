Nem csak az emberek, a házi kedvencek is hőgutát kaphatnak a hőségben

Sokan nem is gondolnák, de a forró nyári napokon bizony a kutyák is kaphatnak hőgutát, illetve napszúrást. A meteorológusok hatalmas kánikulát jeleznek előre, ilyenkor fokozott figyelmet kell fordítanunk egészségünk védelmére. Azonban nem csak a sajátunkra! Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője megosztott pár tippet, amit nagyon fontos betartanunk, hogy kis kedvencünknek is élvezettel és ne szenvedéssel teli legyen a nyár.

A kutyák számára is fontos a folyadékpótlás, hogy ne száradjanak ki és ne kapjanak hőgutát.

Fotó: www.zug.hu

A felelős állattartáshoz az is hozzá tartozik, hogy nyáron még inkább odafigyelünk állatainkra. Mivel a kutyák nem tudnak izzadni, ezért az egyetlen mód, amivel hőt tudnak leadni, az a lihegés. A legnagyobb hőségben, a tűző napon azonban a lihegés nem mindig elegendő. A nagyobb testű, sötét színű kutyáknak ráadásul még elviselhetetlenebb a hőség, mint a kisebb testű, világos társaiknak. Egy kis odafigyeléssel azonban sokat tehetünk azért, hogy kutyáknak a nyári hőségben se essen semmi baja.

Ezekkel a módszerekkel megakadályozhatjuk, hogy a kutyánk hőgutát kapjon

A kutyusunk számára mindig legyen biztosítva hűvös hely , ahova félre tud húzódni a tűző napsütés elől. Az állatfelszerelési boltokban kapható például olyan hűtőmatrac is, ami tökéletes megoldásként szolgálhat arra, hogy a kutya teste ne melegedjen túl.

, ahova félre tud húzódni a tűző napsütés elől. Az állatfelszerelési boltokban kapható például olyan is, ami tökéletes megoldásként szolgálhat arra, hogy a kutya teste ne melegedjen túl. A legforróbb nyári napokon is szüksége van a kutyánknak a mozgásra és a játékra. A sétát érdemes azonban a reggeli vagy az esti órákra időzíteni , hogy ugyanúgy élvezetes maradhasson kedvencünknek a mozgás.

, hogy ugyanúgy élvezetes maradhasson kedvencünknek a mozgás. Ha már séta: ilyenkor lehetőleg ne a forró aszfalton sétáltassuk kutyánkat , mert az megégeti a tappancsát. Menjünk inkább egy füves részre vagy egy erdei földútra.

, mert az megégeti a tappancsát. Menjünk inkább egy füves részre vagy egy erdei földútra. Naponta többször cseréljük a vizet az itatóban . Ahogy nekünk is, kutyusunknak is jobban esik a friss, hűvös víz.

. Ahogy nekünk is, kutyusunknak is jobban esik a friss, hűvös víz. Ha kis kedvencünket napközben a lakásban hagyjuk, akkor ne feledkezzünk meg besötétíteni , mielőtt távozunk. Húzzuk be a sötétítő függönyt, vagy húzzuk le a redőnyöket.

, mielőtt távozunk. Húzzuk be a sötétítő függönyt, vagy húzzuk le a redőnyöket. Soha ne hagyjuk házi kedvencünket az autóban! Még akkor sem, ha csak pár percre ugrunk be valahova, vagy lehúzzuk az ablakot. A nyári kánikulában ez sem segít, pillanatok alatt forrósodik fel az autó utastere.

Az Eumet táblázata szerint 35 Celsius fokos kinti hőmérséklet esetén, már 10 perc elteltével 46 Celsius fokra melegszik az utastér, 20 perc elteltével pedig már 51 fok mérhető az autóban.

Jobb bele sem gondolni, hogy mi történne kutyusunkkal egy 50 fokos autóban.