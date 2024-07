Ezzel a 3 dologgal átvészelheted a kánikulát a meteogyógyász szerint

Az emberek többségének valószínűleg elege van már ebből a párásan fülledt, meleg időből és a héten tapasztalható hőhullámból. Egyelőre azonban még nagyon az elején vagyunk, így érdemes átgondolni azt, hogy mit is tegyünk a további napokban.

Aki csak teheti, gondoskodjon a teste hőegyensúlyának fenntartásáról! Fotó: Csapó Balázs

Több szempontból is rossz irányba haladunk és egyáltalán nem egy szokványos hőhullámról van szó

- jegyezte meg dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A szakember a problémák között említette, hogy a hőmérséklet továbbra is emelkedik, pedig már most közelítjük a 35 Celsius-fokos hőmérsékletet. Mivel napról napra egyre melegebb van, a hétvégére már a 40 Celsius-fokot is elérhetjük az ország több pontján.

A másik gond az, hogy elmarad a reggeli felfrissülés. Szombatra például már akár a 25 Celsius-fokot is elérhetjük a hajnali órákban, ami miatt a napi átlaghőmérséklet is megnő

- figyelmeztetett a meteogyógyász, majd hozzátette:

- Nincs meg a lehetőségünk arra, hogy felfrissüljünk, pihenjünk, lehűtsük az életterünket. A napokon át fennálló, fokozódó hőterhelés kimeríti a szervezetet, ezzel nehezítve a hőegyensúly fenntartását.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója Fotó: Pintér Ádám / Dr. Pintér Ferenc

Az már a problémakör sokadik összetevője, hogy ebben az időben egyre többen lesznek egyre érzékenyebbek az időjárás változásaira. Ennek kapcsán dr. Pintér Ferenc három plusz egy dolgot említett, amelyek a legfontosabbak a pokoli hőségben:

1. Az erős napsugárzás miatt ilyenkor teljes mértékben kerülni kell a tűző napot.

2. Mindenki igyekezzen megszakítani a hőterhelést azzal, hogy behúzódik hűvös helyekre, amikor csak teheti.

3. Igyunk megfelelő mennyiségű, a megszokottnál jóval több folyadékot.

+1. Pótoljuk a sok folyadékkal kiürült só és ásványi anyag mennyiségét a szervezetünkben.

Bár kedden nem érkezik front, de a meleg egyre jobban terheli a szervezetet. Migrén, fejfájás, keringési problémák, szívpanaszok, vérnyomás-ingadozás, szédülés, rosszullét, fáradékonyság, dekoncentráltság és bágyadtság egyaránt előfordulhat. Alvásproblémák jelentkezhetnek, emiatt kialvatlanok lehetünk. Felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok.