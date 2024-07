„Már nem feszülnek rajtam a ruhák” - így fogyott nádszálkarcsúra a pajzsmirigyes Barbara

A kitartás a legfontosabb

A fiatal anyuka napi 1500 kalóriát fogyaszt és hetente kétszer edz. Cross fitt órákra jár, amit kifejezetten anyukáknak tartanak, így magukkal vihetik a gyereküket.

– Nagyon kitartónak kell lenni, ami nekem megvan, hisz tudom, hogy szeretnék kinézni – meséli. – Tisztában vagyok vele, hogy fanatikus vagyok ebben, de azt gondolom, hogy ez máshogy nem megy. A fogyás folyamata nemcsak pár hétről szól, hanem több hónapról, sőt akár több évről. Persze el lehet néha csábulni, csak tudni kell utána ugyanazt a mértéket tartani. Ha például elmegyünk a családdal sétálni, bűntudat nélkül kérek én is fagyit. Viszont az egy kilós nutellát, amit anyák napjára kaptam, gondosan eldugtam magam elől. Az a célom, hogy csak akkor veszem majd elő, ha elértem a régi súlyomat, vagyis a 78 kilót. Most mínusz tíznél járok, de már így is sokkal jobban érzem magam. Már nem feszülnek rajtam úgy a ruhák, már nem olyan nehéz kiszállni a kocsiból. Ha belenézek a tükörbe, akkor egy sokkal szimpatikusabb képet látok magamról…

Átalakultak az étkezései

A pajzsmirigy problémája miatt igyekszik minimalizálni a tejtermékeket és a glutén tartalmú ételeket.

– Korábban időnként rendeltünk egy-egy ételt, de most már csak azt eszem, amit én készítek el. Így tudom pontosan, hogy miből készült, mennyi és milyen zsiradékot használtam hozzá. Többnyire csirkemellet, tojást és most már rizs helyett quinoát, barna rizst és bulgurt fogyasztok. Rengeteg friss zöldséget használok, reggelire leginkább zabpelyhet választok. Március óta összesen kétszer ettem kenyeret. Egyszer, amikor csülköt készítettem, és a múlt héten, amikor lekvárt főztem. Édes szájú vagyok, úgyhogy néha lecsúszik egy kis nasi, de igyekszem egészségesebb vagy diétásabb módon bevinni. Figyelek arra is, hogy megigyam a napi két-három liter folyadékot. Sokszor nem is éhes vagyok, hanem csak szomjas. Szeretem nézegetni az Instán, a Tik-tokon, hogy mit esznek a fitneszesek. Nem másolom le egy az egyben, de nagyon jó ötleteket lehet ezekből meríteni.