"Tudom, szép már nem leszek, de..." - Csocsesz komoly döntést hozott

Csocsesz és párja a napokban tért haza a nyaralásukról. Idén is a kedvenc helyükön pihentek. Úgy érezték, rájuk fér már egy kis kikapcsolódás, kettesben.

Csocsesz szerelmével hajókiránduláson is részt vett Fotó: Csocsesz

Csocsesz Horvátországban ünnepelte a születésnapját

Az utazásnak azonban más apropója is volt, melyről az énekes a Borsnak mesélt.

– Nagyon nehezen tudjuk összehangolni Angival az időnket a nyaralás tekintetében, ugyanis én hétvégén, ő pedig mint minden átlagos ember, hétközben dolgozik. Most sikerült, hétfőn délelőtt utaztunk el, és négy napot töltöttünk Horvátországban. Opatiját nagyon szeretjük, ott minden adott a tökéletes pihenésre.

Az utazásnak az egyik apropója a születésnapom volt, kint ünnepeltük meg kettesben.

– Rengeteget sétáltunk, hajókiránduláson vettünk részt, és amit csak lehetett, mindent bebarangoltunk. Most is több magyarral futottunk össze, és ahogy az lenni szokott, közös fényképezkedésre is sor került, de mindig szívesen teszünk eleget az ilyen kéréseknek. Jó érzés, ha szeretnek – mondta a mulatós sztár, aki számára most a nyugalom volt a legfontosabb momentum.

– Bizony, nagyon ránk fért a pihenés. Angi imád búvárkodni, régebben versenyszerűen úszott. Sok érmet nyert, de végül abbahagyta. A Balatont már háromszor átúszta, és idén is készül gőzerővel rá, tornázik, edz keményen, hogy tudja teljesíteni a távot. Én meg őt nézve támogatom, pedig nekem sem ártana csatlakoznom hozzá – mondta Csocsesz.

Angival már nem az első alkalom, hogy Horvátországot választják a nyaralás helyszínének Fotó: Csocsesz

„Valahogy nem sikerül fogynom”

Hiú emberként az utóbbi időben nincs megelégedve a külsejével. Éppen ezért a szokásostól sokkal kevesebb fotó készült a nyaralásról, mint eddig bármikor.

– A hiúság színpadi művészként ott van bennem is, és a fényképeken minden visszajön, amit nem akarna az ember látni magáról. Mindenki ismeri a saját testét, én is tudom, mikor érzem jól magam a bőrömben.

Tudom, hogy szép már nem leszek, de nem is akarok, mert ez vagyok, csak nézzek jobban ki.

– Jó ideje tervben van a diétázás, sőt az életmódváltás, de valahogy nem sikerül fogynom. De nincs ezzel semmi gond, minden fejben dől el és az a legfontosabb, hogy jól vagyok. Egy tízest le kell dobnom valahogy, azzal már tökéletesen megelégednék – mondta mosolyogva a zenész.