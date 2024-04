50 év van közöttünk, de így csodálatos - 16 éves szépségkirálynő ment feleségül a 66 éves volt polgármesterhez

Kontinensünkön a társadalom demográfiai problémákkal küszködik: nagyon sok európai fiatal nem szeretne megházasodni és nem szeretne gyereket, ez pedig komoly veszteségekhez vezet. Bizonyos országokban azonban ez nem jelenik meg mint társadalmi probléma, sőt olyan is akad, ahol kifejezetten azt érzik csapásnak, hogy sok fiatal lány még 18 év alatt férjez megy. Egy friss eset valóságos gyűlöletcunamit indított.

Brazíliában egészen fiatal lányok is házasodnak

A brazil Kauane Rode mindössze 17 éves, de már az első házassági évfordulóját ünnepelheti. 16 évesen ugyanis oltár elé állt, és kimondta a boldogító igent. Brazíliában ezzel alapvetően nincs is semmi gond és nem szokatlan az eset, a férje azonban jóval idősebb nála. Hissam Hussein Dehaini 66 éves volt, amikor feleségül vette a lányt, így tehát 50 év közöttük a korkülönbség.

Teen beauty queen, 16, who married mayor, 65, sends clear message for haters https://t.co/FFNafEpEik — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) April 8, 2024

A lány 2022-ben második lett a Miss Araucaria versenyen, a 15 és 17 év közötti lányok tini kategóriában, emellett több versenyt is megnyert már. A 66 éves Hissam Hussein híres politikus a környéken, nagy népszerűségnek örvend, és egy időszakban a város polgármestere is volt. Kauane édesanyja és a nővére is az önkormányzatnál dolgoznak.

Most, hogy elérkezett az első házassági évfordulójuk, valóságos gyűlöletcunami indult ellenük. Azt gondolják, hogy a lány csak érdekből ment hozzá a politikushoz, ezt azonban mindketten tagadják: hangsúlyozzák, hogy kapcsolatuk őszinte szerelmen alapszik - írja a Mirror.