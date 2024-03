Kitálalt az ismerős: Bébiszittert keres Kulcsár Edina és G.w.M?

Kulcsár Edina és G.w.M alig két hete jelentették be, hogy bővül a családjuk, sőt még azt is megosztották a nagyvilággal, hogy az egykori szépségkirálynő egy kisfiút hord a szíve alatt. Természetesen a rajongóknak több sem kellett, elárasztották a házaspárt gratulációkkal, és voltak olyan bátor vállalkozók is, akik még a születendő csöppség nevét is megpróbálták kitalálni. Nekik sajnos még várniuk kell pár hónapot, hogy megtudják, hogyan szólítják majd a legkisebb Vargát, ugyanis Edina nem szeretné elárulni egyelőre, mire esett a választásuk. Ám egy D-betűt azért felfestetett a körmére, amiből arra lehet következtetni, hogy a szerelmesek ennél a betűnél nyitották fel "névjegyzéket". Ahogy viszont lenni szokott, most is sokan belekötöttek a házaspárba, főként azért, mert szerintük túlvállalták magukat...

Fotó: Hot Archív / Hot Archív

Kulcsár Edina és G.w.M nagyon várják már a pici érkezését

Kulcsár Edina és G.w.M körül hat gyerek lesz

Az szinte biztos, hogy a házaspár nem fog unatkozni az elkövetkezendő időszakban, hiszen a legkisebb trónörökös születésével már hat gyerkőc lesz körülöttük. Ez a helyzet akkor fog fennállni, ha Edina és Csuti két közös gyermeke, Medox és Nina, illetve Melanie és G.w.M szintén két közös csemetéje, Melanie és Márk is a rapperéknél tartózkodik, amire lássuk be, eléggé nagy esély van.

Edináék azonban szerencsésnek mondhatják magukat, hiszen nem egyedül gondoskodnak a csöppségekről. A családra és a barátokra eddig is számíthattak, ráadásul az is kiderült, hogy még egy bébiszitter is a segítségükre volt, illetve lesz is.

Edináék már nagyon várják a baba érkezését, és egyébként a tesók is odáig vannak. Amara még nyilván kicsi ehhez, de szerintem vele kapcsolatban külön előnyös, hogy ilyen pici lesz a korkülönbség a testvérével, hiszen így együtt nőhetnek fel

− kezdte lapunknak a házaspár egyik közeli ismerőse, aki azt is elárulta, hogy Márkék egy kicsit sem stresszelnek azon, hogy nagycsaládosok lesznek. Mondjuk öt lurkóval sem voltak kevesen, de a rajongók valamiért a hatos számra vannak kiélezve. Holott semmi okuk rá, mert Edináék már korábban is gondoskodtak arról, hogy egyik csemetéjük se szenvedjen hiányt semmiben, ezért felfogadtak egy bébiszittert.

− A hat gyerek nem kevés, de Edina és Márk egyáltalán nem stresszel ezen. A család eddig is segített nekik, és amúgy Amara mellett is volt bébiszitter. Mondjuk ő már nem dolgozik ott, azt hiszem, hogy kirúgták, de a kisfiú mellé is szeretnének majd valakit, aki támogatja őket. Szerintem ezzel amúgy semmi baj nincsen − tette hozzá az ismerős.