"Nyertem a lottón" – 21 évvel fiatalabb pasit vitt ágyba az anyuka

54 éves vagyok, és egy 21 évvel fiatalabb férfihoz mentem feleségül – úgy érzem, nyertem a lottón, mert a velem egykorú férfiak nem tudnak lépést tartani velem

– vallotta be a Daily Mailnek egy texasi anyuka, Michelle Rinella, aki amint meglátta, azonnal heves vonzalmat érzett kedvese iránt.

Michelle úgy érzi, fiatal párja, Brandon végre tudja vele tartani a tempót Fotó: Kennedy News/Justin Black Photography / SWNS

Michelle a válása után merészkedett vissza a randizás világba, ekkor azonban azon kapta magát, hogy unja a vele egykorú férfiak társaságát. 33 éves párja, Brandon Graham leginkább az érzelmi nyitottságával fogta meg őt, ellentétben az idősebb férfiakkal, akik „merevek és unalmasak voltak" a találkozások során.

Azt hiszem, ez az a kapcsolat, amelyben a korkülönbség szenvedélyt szül

– nyilatkozta a négygyermekes édesanya, aki nem tagadja, erős köztük a szexuális vonzalom. Bevallotta, az, hogy az emberek megbámulják őket az utcán, csak fokozza a szenvedélyt. A pár 2019-ben ismerkedett meg egymással, 2021-ben pedig egybe is kelt. Annak ellenére, hogy 21 év különbség van köztük, Michelle úgy érzi, életüknek ugyanabban a fejezetében járnak, közösek tehát a céljaik és a vágyaik. Az anyuka azt mondja, örömmel bizonyítják be az ítélkezőknek, hogy a kapcsolatuk működik, és nem szégyenkeznek mások előtt, ezért is öltöznek ki és mennek el havonta randizni a férjével.

A pár egybe is kelt Fotó: Kennedy News/Justin Black Photography / SWNS

Szenvedélyessé tesz minket, hogy harcolunk a kapcsolatunkért

– tette hozzá Michelle, aki nem aggódik azon, hogy milyen lesz a kapcsolatuk mondjuk 20 év múlva.