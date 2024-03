Esküvőre és családbővítésre készül az egykori valóságshow-sztár

Könyves Tamás tősgyökeres budapesti születésű, ám nyolc évvel ezelőtt úgy döntött a családjával közösen, hogy vidékre költöznek. Mivel Tommyboy nagymamája gárdonyi, ezért a választás nem volt nehéz, merre induljanak el.

Tommyboy és párja mindenképpen szeretnének kistesót Tamarának Fotó: Könyves Tamás

Tommyboy esküvőre készül: 10 éve vannak együtt szerelmével

Mindent maguk mögött hagyva azóta a Velencei-tónál élnek és ott építette fel párjával a közös életüket, és évek óta egy boltot üzemeltetnek. Időközben megszületett kislányuk, Tamara, aki hamarosan ötéves lesz. Tamás a Borsnak mesélt a vidéki életéről.

– Egy álom vált valóra, amikor ide költöztünk. Nem volt kérdés az sem, hogy mivel foglalkozzunk, mert egy franchise saját vállalkozást már vittünk, azzal jártuk az országot.

Ezt időközben bezártuk, mert kaptunk egy lehetőséget a tóparton egy büfé-étterem üzemeltetésére.

Azóta a párommal közösen visszük, és szeretik az emberek – árulta el mosolyogva, érdeklődésünkre pedig azt is elárulta, tervezik-e bővíteni a családjukat.

– Nagyon kis erős magot képzünk hárman. Szinte mindent együtt csinálunk. Tamara középső csoportos az óvodában. Boldog ember vagyok. Terveink mindig vannak, és amióta apuka vagyok, tudom, milyen nagy felelősség egy gyermek. Szülőként próbáljuk a legjobbra tanítani, mi a nem és mi a helyes. Tamara amióta óvodába jár, egyre többször kérdezi, mikor lesz kistesója, és arról is van elképzelése, hogy hugit szeretne.

Az anyukájával mi is szeretnénk még gyermeket, de hogy mikor, arról nincs pontos elképzelésünk. Az biztos, hogy nem közeli terv.

Nem sürget minket semmi, és nincsenek kőbe vésett szabályaink, hogy hány év korkülönbségnek kell lenni közöttük. Majd ahogy érezzük, ahogy a sors alakítja – mondta lapunknak.

Tamás és szerelme februárban ünnepelték a tízéves évfordulójukat. Valahogy az élet úgy hozta, ez idáig hivatalosan még nem kötötték össze az életüket. Azonban ez terveik szerint változni fog.

– Egy lánynak és egy nőnek az életében sokkal fontosabb az esküvő, mint egy férfinak. Nincs ez az én párom estében sem másképp.

Szeretném elvenni, azt is megbeszéltük, hogy majd valahova külföldre elutazunk egyrészt nászút gyanánt, másrészt jó lenne egy kellemes környezetben fogadni örök hűséget egymásnak, amit itthon egy polgári esküvő biztosan megelőz majd.

De mint az újabb gyermekvállalást, ezt sem erőltetjük – mondta mosolyogva.

Szívügyévé vált a Velencei-tó sorsa

Biztosan sokan emlékeznek rá, amikor 2022 nyarán a Velencei-tó csaknem a kiszáradás szélére került, a legmélyebb része 53 centiméterre csökkent. Tamásék üzlete épp a parton van, szörnyű volt számukra napi szinten ezzel a problémával találkozni. Sokat törték a fejüket, mit lehet csinálni, hogy javítsanak a helyzeten. Kiderült, hogy az esőgyűjtő csatornák tele vannak levelekkel, ágakkal, iszappal, szeméttel, kosszal, amik akadályozzák a víz továbbjutását. Tavaly előtt decemberben, többedmagával összefogott és időt, energiát nem kímélve álltak neki heti rendszerességgel a takarításnak. Azóta óriási eredményt értek el, és Tamásnak szívügye lett a tó „életre keltése”.

– Voltak hivatalos szervezetek, akik példát vettek rólunk, és ők is követtek bennünket. Szuper volt látni, hogy amit elindítottunk, mások is követik. Idén is több alkalommal voltunk kint, szakembereket is belevontunk, hogyan tudjuk a környezet megóvásával végezni a takarítást. Ennek hatalmas közösségépítő szerepe van nem csak itt Velencén, hanem a tó körül is. Most már vízügyi szakemberek is sorra adják a nevüket a kezdeményezésünkhöz.

Nagy terveim vannak, szeretném, ha éves szinten – akár majd saját gépparkkal – a Velencei-tó körül, rendezetten, szervezetten, másokkal összefogva menne ez a tisztítás. Jelenleg 134 centire emelkedett a vízszint, amit óriási eredménynek tartok.

Jól haladunk, de kínkeserves, kemény meló. Szeretnék ezzel a fiataloknak is jó példát mutatni, milyen nagy jelentőséggel bír a környezetvédelem – árulta el lapunknak.