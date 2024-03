Nagy Feró és felesége percenként el tudna válni

A megismerkedésük hajnalán egyikük sem hitte volna, hogy egy­szer a negyven éve tartó szerelmükről fognak nyilatkozni – pedig úgy tűnik, cseppet sem kibírhatatlan az élet egy olyan vérbeli rocker mellett, mint Nagy Feró. Ágnes ráadásul eleinte nem is adta könnyen magát, de végül úgy felgyorsultak az események, hogy rövidesen az oltár előtt találták magukat, ma pedig már négy unokával és egy szép családdal büszkélkedhetnek.

Nagy Feró és felesége több, mint negyven éve házasok - Fotó: Szabolcs László

– A barátnője volt belém szerelmes. Egyszer átjöttek hozzám ketten, én pedig megláttam őt. Egyből éreztem, hogy ez a csaj kell nekem, de tudtam, hogy húsz év a korkülönbség köztünk, ezért nem is tettem olyan lépést, amitől úgy érezte volna, hogy szeretnék ráhajtani. Többször volt a társaságunkban rajongóként, pedig már rég nem azon a szinten volt – kezdte sejtelmes mosollyal Feró a hot! magazinnak.

„Hiába nehéz egy rockerrel, akkor is ő a férjem, és mindennél jobban szeretem”

Isten színe előtt keltek egybe, azonban a szertartás sem az a tipikus esküvő volt, mint amit az amerikai filmekben láthatunk: a zenész és a felesége ezt a mérföldkövüket is „rockeresen” élték meg.

Feró elmondása szerint igazi papucs lett a házasságában, de imádja - Fotó: Szabolcs László

– Ági terhes lett, én pedig a neveltetésemnél fogva úgy gondoltam, el kell vegyem feleségül. Szó sem volt arról, hogy elvetetjük. Szóval, az esküvő napján kértem az anyakönyvvezetőt, hogy pörgessük meg a műsort, hiszen délután mennünk kell Pécsre, mivel akkor indult a turnénk.

Emiatt csak a két tanúnk volt jelen: a technikus és a gitáros.

Ott örök hűséget fogadtunk egymásnak, Ági pedig abban a pillanatban adott értelmet a rockerségemnek. Először nem volt felhőtlen az örömöm, hiszen akkor már nem hittem a sírig tartó szerelemben meg az olyan házasságban, ami legalább húsz évig tart, hiszen egyszer már elváltam, de Ági mindent megváltoztatott. Azt hittem, pár évig elvan a zenésszel, aztán talál egy fiatalabbat, és lepattint.

Azóta pedig eltelt negyven év, és őszintén, hatalmas papucs lettem, amióta házas vagyok, de imádom!

– nevetett a Beatrice frontembere.

– Egyet kell megjegyeznie mindenkinek: ha hazajön a férj, akkor egy jó feleségnek akkor is szeretnie kell, ha nem éppen rózsaillatú – szögezte le határozottan Ágnes. – Szerelmes, nem? Akkor ezt is szeretnie kell. Hiába nehéz egy rockerrel, hiszen határozott egyéniség, megy a feje után, de akkor is ő a férjem, és mindennél jobban szeretem.

Nagy Feró nem tud olyat mondani feleségének, hogy válás legyen belőle

Számos válást láttunk már a sztárvilágban, azonban úgy tűnik, a Nagy családban tényleg a sírig tartó szerelem van jelen, olyannyira, hogy azt semmilyen csúnya szó sem tudná eltüntetni.

Ági nagyon fiatalon ment hozzá a rockerhez - Fotó: Archív

– Percenként el tudnánk válni, de nem tesszük. Ha szeretem azt az embert, akkor azt a keresztet a nyakamba veszem; keresem benne a jót, és azokat a tulajdonságokat próbálom felerősíteni, amik miatt beleszerettem annak idején, nem pedig azt nézem, hogyan tudnám megváltoztatni. Ha a saját képemre szeretném formálni, akkor minek mentem hozzá? – magyarázta Ági, majd arról is mesélt, mikor döntötte el, hogy Feró lesz a férje. – Ahogyan akkor az ötéves kislányával bánt, azzal levett a lábamról.

Látva azt a köteléket, ami kettejük között volt már akkor is, rájöttem, hogy ez hiányzott az életemből.

Ha az apám tizedennyire törődött volna velem, már boldog lettem volna. Emiatt nekem részben szükségem volt egy apaképre, ami Feró lett.

Számomra ő volt az alfahím.

Itt mondtam, hogy ennyi, ezt a pasast csípem, ő lesz a gyerekeim apja. Bár az elején egyáltalán nem tudtam, mire vállalkozom, de amikor láttam, hogy a gyerekek mennyire szeretik az apjukat, ott értettem meg mindent. Mindig is nagyon jó apa volt, tanítani kellene azt a törődést, amit ő adott a gyerekeinek és az unokáinak. Feró nem tud nekem olyat mondani, hogy válás legyen a vége. Anyukám féltett ettől a kapcsolattól, de mondtam neki, hogy ha ez az ember nem húz végig a hajamnál fogva a csillaghegyi Mátyás király úton, akkor kitartok mellette életem végéig.

„Van egy olyan hobbink, ami a legfontosabb az életünkben”

Felnőttek a gyerekek, kirepültek a fészekből, majd később Hunor és Botond megajándékozták a nagyszülőket négy gyönyörű unokával. Patrik, Noel, Alíz és Nimród pedig imádják a nagyszüleiket, hiszen Feró és Ági minden buliban benne vannak, amire kérik őket a „trónörökösök”, ez pedig csak még jobban megerősítette a nagyszülők házasságát.

– Egyszerűen imádjuk az unokáinkat.

Van egy olyan hobbink, ami a legfontosabb az életünkben.

Soha nem is volt köztünk vita miattuk. A gyerekeknél még volt, hogy ki engedte el őket éppen csavarogni, de az unokáknál már nincs ilyen, mert amit ők szeretnének, azt megengedi a papa. Ilyenkor én is bólogatok, sőt ráteszek egy lapáttal! Nem gondoltuk volna, hogy ennyire el tudunk olvadni tőlük – tette hozzá Ági.