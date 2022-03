Nagyon rosszul teszed, ha kiöntöd ezt az értékes dolgot, 10 ötletnél is többet mondunk rá

Biztosak vagyunk benne, hogy mindeddig te is semmit sem csináltál a tészta főzővizével, az egyszerűen a lefolyóban landolt. Nagyon rosszul tetted, ugyanis rengeteg dologra jó. Mutatjuk, mi mindent kezdhetnél vele.

A konyhában

A tészta főzővizével hígíthatod az ételízesítőket: többnyire a pesztók ízesítésénél szokott előfordulni, hogy túl sűrű az ételízesítő. Ha ezt felhígítod egy kis forró tésztafőző vízzel, akkor könnyebben fűszerezheted a különböző ételeket.

Készíts húslevest a tészta főzővizéből: ebben az esetben add a vízhez a szokásos aromás fűszernövényeket, hogy finom levest készíthess. Ha a víz már sós, ne adj hozzá többet, illetve húsleveskockát se, nehogy túl sós legyen a leves.

Párolj benne zöldséget: a tészta főzővizével zöldségeket is párolhatsz, egyszerűen csak ereszd a vízbe az elkészíteni kívánt zöldségeket, amelyek így is megőrzik tápértéküket.

Fotó: Shutterstock

Tovább is hasznosíthatod

A tészta főzővizét használhatod pizza elkészítéséhez: ha pizzát vagy kenyeret szeretnél sütni, használhatod a tészta főzővizét a tészta bekeverésénél, így elkerülheted a plusz só hozzáadását.

Áztass benne hüvelyeseket: a tészta főzővizében, főleg az enyhén sózottban, különféle szárított hüvelyeseket, például babot, csicseriborsót, lencsét áztathatsz, amelyhez néhány babérlevelet is tehetsz, amitől a szervezet könnyebben megemészti őket.

Akár meg is ihatod: a tészta főzővize tápláló ital is lehet, ha hűtőben lehűtöd, majd fogyasztás előtt egy kis juharsziruppal gazdagítod. (Utóbbi nem kötelező, a víz enélkül is iható.)

A ház körül

Mosogatáshoz is szuper: a tésztafőzéshez használt víz újrahasznosítható edények, evőeszközök, poharak és edények mosogatásához. Mivel forró, így hatékonyan eltávolítja a zsírokat és a makacs lerakódásokat. Hagyd az edényeket néhány percig ázni, mielőtt mosogatógépbe tennéd vagy kézzel elmosogatnád.

Öntözd vele a szobanövényeket: ha nem tartalmaz túl sok sót, akkor a tészta főzővize ideális a veteményeskert vagy a szobanövények öntözéséhez. Mindössze annyit kell tenned, hogy megvárod, míg kihűl a víz, és csak ezután töltöd locsolókannába, majd abból a növényekre.

Fotó: Shutterstock

Kiváló alapanyag sógyurmához: a tészta főzővizéből sógyurmát is készíthetsz, így gazdaságosan, vízpazarlás nélkül kreálhatsz különféle dekorációkat, barkácstárgyakat.

A szépségápolásban

Kiváló hajöblítő készülhet belőle: a tészta főzővize ásványi sókban és keményítőben gazdag, ami nagyon hasznos egy hajmosás előtti öblítéshez. Egyszerűen csak hagyd hatni negyed órát hajmosás előtt, így a hajad selymesen puha lesz.

A tészta főzővizéből lábfürdőt is készíthetsz: a tészta főzővize a keményítő jelenlétének köszönhetően bőrpuhító tulajdonságokkal rendelkezik, ezért használható frissítő és pihentető esti lábfürdőhöz. Cseppents hozzá egy csepp levendula és eukaliptusz illóolajat, és élvezd, ahogy egy stresszes nap végén azonnali enyhülést nyújt a lábaknak!