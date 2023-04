Ezeket a magyar fogásokat választották a világ legjobb levesei közé

Újabb hatalmas gasztronómiai sikert könyvelhet ez hazánk. Ám ezúttal nem egy borászat, egy étterem, esetleg cukrászda írt történelmet, hanem két olyan jól ismert ételünk, mint a húsleves és a gulyásleves. Történt ugyanis, hogy a jó nevű nemzetközi gasztroportál, a Taste Atlas összeállította a világ legjobb száz levesének a listáját. Itt már a szűk ötvenbe bekerülni is óriási dicsőség, amit a nemzeti ételeink bőven túlszárnyaltak, hiszen a gulyásleves 4.5 pontjával a 16., míg a húsleves szintén 4.5-ös értékeléssel a 24. helyezést érdemelte ki.

Úgy gondoltuk a fent említett magyar ételekről már elmondták sokszor, amit lehet, így mi az elit lista dobogósairól ejtünk néhány szót.

Mercimek corbasi, mert a törökök is imádják a lencselevest

Hazánkban leginkább az újévi terített asztalok sajátosság a lencse, pedig nem csak egészséges, de nagyon finom is ez az étel, amit ráadásul számos módon elkészíthetünk. A törökök valósággal bolondulnak ezért a levesért, amit képesek reggelire, ebédre és természetesen vacsorára is elfogyasztani. A vendéglátóhelyek többségében válaszható ez a fogás, ami sok helyi szerint maga Törökország.

Reggelire, ebédre és vacsorára is fogyasztják a mercimek corbasit Fotó: Enez Selvi

Leves burgonyából, lengyel módra, íme a zurek

Akik a savanykásabb ízvilágot kedvelik, azok imádni fogják a zureket, ami olyan régi étel, hogy a becslések már a kilencedik században is ették. Akárcsak a mi húslevesünk vagy gulyáslevesünk ezt is szinte valamennyi lengyel családban fogyasztják, persze vannak különbségek az ízekben, ez leginkább attól függ, hogy Lengyelország melyik részén készítik el ezt a finomságot.

A lengyelek elcsípték a második helyet a krumplilevesükkel Fotó: Cesarz

Egy leves mindenek felett, ramen tonkatsu

Amikor rápillantunk a top10-es listára, láthatjuk, hogy három japán leves is felkerült rá és ezzel az abszolút győztes is a távolkeleti ország lett. Ennek a levesnek talán a sokszínűségében rejlik a győztessége, hiszen készítik rákkal, hallal, de fogyasztják húsokkal és tésztával is, sőt gyakran zöldségektől sem mentes a ramen.