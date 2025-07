Breaking! Megszületett Vajna Timi kislánya: íme minden részlet, amit tudni akarsz!

Megszületett Vajna Tímea kislánya! - jelentette be a Mokkában Kandász Andrea, aki elárulta, a kismama és a kis Hailey-vel is minden rendben van.

"Timi felhatalmazott arra, hogy ezt nyugodtan elmondhatjuk. Fotókat is láttam, csodálatos, de ezek majd megjelennek. Egészséges kislány."

- árulta el.

Gólyahír! Vajna Tímea kislánya megszületett, boldogabb nem is lehetne a család (Fotó: Bors)

Apás szülése volt Vajna Tímeának

Palácsik-Ráthonyi Tímea lassan egy évtizede dédelgetett álma vált valóra! Édesanya lett, ráadásul egyedülálló módon nagyjából fél év alatt kétszeresen is. Kisfia születését februárban jelentette be: akkor Vajna Tímea béranya segítségével vált szülővé férjével, Ráthonyi Zoltánnal. Most pedig közzétették a legcsodásabb hírt: kislánya is megszületett.

Vajna Tímea terhességére még februárban derült fény, amikor egy hattyús képet osztott meg a közösségi oldalán. Hamarosan elárulta, kisfiuk, Ben béranya segítségével jött világra: Kandász Andrea műsorából pedig kiderült: Vajna Timi férje túl intimnek érezte volna, hogy ott legyen a szülőszobában, míg a béranya vajúdik. Viszont úgy tervezték, hogy Vajna Timi császármetszésénél mindenképpen jelen lesz az izgatott kispapa.

Jöhet a harmadik baba?

A sztáranyuka továbbá arról is beszámolt a műsorban, hogy azon a két embrión kívül, amiket beültettek, maradt még két további kisfiú, így nem kizárt, hogy egy harmadik baba is érkezzen majd a távoli jövőben, de természetesen jelenleg nem ez a prioritásuk.

Én még nagyon nem tartok ott, de azt a két embriót, ami még megmaradt lehet, hogy beültetjük, de nem biztos, hogy én már be tudom vállalni. A szervezetem nagyon kemény dolgokon ment át, ezért nem tudom, hogy megengedné-e, de egyelőre mindenképp a két gyermekünkre szeretnék koncentrálni

– szögezte le.

Timi még hozzátette, hisz a spiritualitásban, és biztos benne, hogy a tavaly elhunyt nagymamája és volt férje, Andy Vajna is segítette a csodát. Felelevenítette, az utolsó beültetés előtt kilátogatott Andy sírjához, ahová valaki egy Minnie egér-figurát helyezett el korábban, amit jelnek vett. Mint azt is, hogy szeretett nagymamája temetése napján üzente meg a béranya, hogy pozitív lett a terhességi tesztje...