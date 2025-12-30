Az Apple komoly figyelmeztetést adott ki azoknak, akik alvás közben töltik a telefonjukat

A technológiai óriás nem azt mondja, hogy egyáltalán ne töltsd az iPhone-odat éjszaka. Az Apple inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenki legyen körültekintőbb azzal kapcsolatban, hogy hol és hogyan tölti a készülékét alvás közben.

Az Apple szerint komoly gondot okozhat, ha alváskor töltöd a telefonod/ Fotó: freepik - illusztráció

Alvás közben töltöd az iPhone-od? Az Apple szerint komoly kockázatot rejthet

Az Apple kifejezetten óva int attól, hogy a telefont olyan helyen töltsük, ahol nem tud megfelelően szellőzni. Ez a figyelmeztetés az Apple „Fontos biztonsági információk iPhone-hoz” című dokumentumában szerepel, amelyben a cég kifejti, hogy egy letakart vagy rosszul szellőző készülék töltése kellemetlenséget, sőt akár sérülést is okozhat. Az útmutató arra is felhívja a figyelmet, hogy:

„Kerülni kell a hosszan tartó bőrkontaktust a töltőkábellel és a csatlakozóval, amikor az áramforráshoz van csatlakoztatva, mert ez kellemetlenséget vagy sérülést okozhat.”

A dokumentum egyértelműen kimondja azt is:

„Kerülni kell, hogy aludjunk vagy üljünk a töltőkábelen vagy a csatlakozón.”

Kerüld azokat a helyzeteket, amikor a bőröd hosszabb ideig érintkezik egy működő vagy áramforráshoz csatlakoztatott eszközzel, hálózati adapterrel vagy vezeték nélküli töltővel. Például ne aludj egy készüléken, hálózati adapteren vagy vezeték nélküli töltőn, és ne helyezd a takaró, párna vagy a tested alá, amikor áramforráshoz vannak csatlakoztatva.

A vállalat hozzáteszi, hogy a készülékeket mindig jól szellőző helyen kell tartani.

Ha mindez kissé túlzónak tűnik, a tűzoltóságok szerint a veszély nagyon is valós. A Kent Fire Rescue egyik tűzoltója korábban a TikTokon magyarázta el, miért lehet veszélyes az éjszakai telefontöltés - számolt be róla az Unilad.

Íme az okok:

Első: alvás közben nem érzed a szagokat, így ha valami égni kezd, a tűz nem fog felébreszteni. Második: mindössze három lélegzetvétel is elég ahhoz, hogy elveszítsd az eszméleted. Harmadik: sok ember használ olcsó vagy hibás töltőt, de még a gyári töltőknél is előfordult már, hogy tüzet okoztak

- fogalmazott a tűzoltó.