Kiadták a figyelmeztetést a mobilokra: ha ezt az 5 szabályt nem tartod be…

Komoly bajba kerülhetünk, ha nem figyelünk oda. Köztudott, hogy manapság az online biztonság mindennél többet ér: és ez már nem csak a cégekre igaz, de mindenkire. Nem véletlen, hiszen a hackerek lépten-nyomon igyekeznek új trükkökkel behálózni minket, ráadásul országhatároktól függetlenül dolgoznak: nekik valóban teljesen mindegy, hogy egy amerikai vagy épp egy magyar háztartás számláját ürítik ki. Sokan azt hiszik, egy VPN megoldja a bajokat – azonban épp ezzel okozzák a legnagyobb kárt maguknak.

Nagy bajba kerülhetsz, ha meggondolatlanul telepítesz VPN-t a mobilodra! Fotó: Unsplash

Mi az a VPN és mire kell odafigyelnünk, ha telepítünk egyet?

A VPN egy virtuális magánhálózat, ami alapesetben biztonságosabbá teszi a böngészést számunkra – azaz nagyobb biztonságban tudhatjuk magunkat a neten, akár számítógépet, akár Androidos vagy iPhone okostelefont használunk – emellett el is rejthetjük mások elől, hogy honnan netezünk, azaz olyan tartalmakhoz is hozzáférhetünk, ami esetleg a mi országunkban egyébként nem lenne elérhető.

Jól hangzik, nem igaz? Sajnos azonban a valóság az, hogy nagy a valószínűsége, hogy épp egy VPN telepítésével adjuk át a telefonunkat, számítógépünket (és így persze végső soron minden privát adatunkat, és akár a bankszámlánkat is) a hackereknek. Épp ezért adott ki a közelmúltban (ismét) figyelmeztetést az Egyesült Államok Kiberbiztonsági és Infrastruktúra-biztonsági Ügynöksége, a CISA. Ugyan hivatalosan az USA határain kívül nincs jogkörük, kétségtelen, hogy a szavaikat érdemes a világ minden táján megfogadni, ha nem szeretnénk a kiberbűnözők áldozatává válni.