Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Elza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiadták a figyelmeztetést a mobilokra: ha ezt az 5 szabályt nem tartod be…

okostelefon
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 09:00
hackerekVPN
A legfelsőbb helyről érkezett a figyelmeztetés. Ha meggondolatlanul telepítünk VPN-t, azzal többet ártunk, mint hinnénk!
A szerző cikkei

Komoly bajba kerülhetünk, ha nem figyelünk oda. Köztudott, hogy manapság az online biztonság mindennél többet ér: és ez már nem csak a cégekre igaz, de mindenkire. Nem véletlen, hiszen a hackerek lépten-nyomon igyekeznek új trükkökkel behálózni minket, ráadásul országhatároktól függetlenül dolgoznak: nekik valóban teljesen mindegy, hogy egy amerikai vagy épp egy magyar háztartás számláját ürítik ki. Sokan azt hiszik, egy VPN megoldja a bajokat – azonban épp ezzel okozzák a legnagyobb kárt maguknak.

Egy rosszul kiválasztott VPN a mobilunkon több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt.
Nagy bajba kerülhetsz, ha meggondolatlanul telepítesz VPN-t a mobilodra! Fotó: Unsplash

Mi az a VPN és mire kell odafigyelnünk, ha telepítünk egyet?

A VPN egy virtuális magánhálózat, ami alapesetben biztonságosabbá teszi a böngészést számunkra – azaz nagyobb biztonságban tudhatjuk magunkat a neten, akár számítógépet, akár Androidos vagy iPhone okostelefont használunk – emellett el is rejthetjük mások elől, hogy honnan netezünk, azaz olyan tartalmakhoz is hozzáférhetünk, ami esetleg a mi országunkban egyébként nem lenne elérhető.

Jól hangzik, nem igaz? Sajnos azonban a valóság az, hogy nagy a valószínűsége, hogy épp egy VPN telepítésével adjuk át a telefonunkat, számítógépünket (és így persze végső soron minden privát adatunkat, és akár a bankszámlánkat is) a hackereknek. Épp ezért adott ki a közelmúltban (ismét) figyelmeztetést az Egyesült Államok Kiberbiztonsági és Infrastruktúra-biztonsági Ügynöksége, a CISA. Ugyan hivatalosan az USA határain kívül nincs jogkörük, kétségtelen, hogy a szavaikat érdemes a világ minden táján megfogadni, ha nem szeretnénk a kiberbűnözők áldozatává válni.

VPN-kisokos: öt lépés, amit mindenképp tarts be

  • Csak hivatalos alkalmazásbolton keresztül (App Store, Play Store) telepíts VPN-t!
  • Ne használj ingyenes VPN-t! Bármennyire is csábító, csak a fizetett verziók biztosítanak valódi védelmet.
  • Csakis ismert fejlesztők termékeit használd! Sajnos a net tele van ismeretlen programokkal, melyek könnyedén tartalmazhatnak akár vírusokat, kiskapukat is az okostelefonodhoz.
  • Ne telepíts kínai székhelyű fejlesztők által készített VPN-t! A szakértők szerint ebben az országban van jelen a legtöbb online biztonságtechnikai probléma, és a személyes adatok védelme is itt a legaggályosabb.
  • Ha androidot használsz, mindig legyen bekapcsolva a folyamatos védelmet biztosító Play Protect! Azt soha ne kapcsold ki vagy állítsd le, még ha telepítés vagy működés közben azt is kéri tőled a VPN!
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu