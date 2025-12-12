Androidos vagy? 24 órád van, utána mindet törölnek a mobilodról

Aggasztó hírek kerültek napvilágra. Egyre több Android-felhasználó kap figyelmeztetést arról: mindössze 24 órája van, aztán törlésre kerül az okostelefonján minden adat.

Kellemetlen meglepetésben lehet része az androidosoknak karácsony előtt

Fotó: Forrás: Pixabay/Pexels

Természetesen nem arról van szó, hogy maga a Google tartana valamilyen radikális akciót: természetesen ismét a hackerek, kiberbűnözők támadása miatt kell óvatosnak lennünk. Az új zsarolóvírus ráadásul rendkívül agresszív: egyetlen rossz döntés, rossz mozdulat, és valóban mindent elveszíthetünk.

Minden Android-felhasználó veszélybe kerülhet

Az új vírusról, ami DroidLock néven fut, a Zimperium számolt be. Mint írják, akinek a telefonjára felkerül a kártékony program, annak hamarosan egy üzenet jelenik meg a telefonján: 24 órája van fizetni, különben a hackerek mindent törölnek a készülékről. A trójai, amit Spanyolországból jelentettek elsőként, ugyan nem kódolja a telefonon található file-okat, azonban valóban képes azokat törölni, emellett meg tudja változtatni a mobilunk PIN-kódját, jelszavát, biometrikus azonosítóit – azaz ki leszünk zárva a saját mobilunkból. Az már csak "hab a tortán", hogy az előlapi kamerához is hozzáfér, így élőben streameli az arckifejezésünket a bűnözőknek, amikor megtörténik a támadás.

Hogyan védekezhetünk a vírusok ellen?

A szakértők a kifejezetten Android-telefonokat támadó DroidLock esetében is kiemelik: a hackertámadások nagy része megfelelő körültekintéssel kivédhető, a legtöbb vírus ugyanis a mi (akaratlan) közreműködésünkkel kerül a mobilunkra.

Épp ezért továbbra is tartsuk be az "aranyszabályokat":

Soha ne telepítsünk alkalmazást a Google Play Store-on kívülről!

Soha ne kapcsoljuk ki, állítsuk le (még ideiglenesen se) a telefonunk folyamatos biztonságáért felelős Play Protect szolgáltatást, még akkor se, ha azt a telepítésnél egy program kifejezetten kéri!

Ne kattintsunk olyan linkekre, ami nem tudjuk, hová visz minket, ne kattintsunk felugró ablakokra és nem várt csatolmányokra!

Soha ne telepítsünk semmit kapott linken keresztül!

Ne adjunk meg semmilyen adatot és ne jelentkezzünk be sehová (még ha ismerős felületnek is tűnik), ha oda valamilyen linken vagy felugró ablakon keresztül érkeztünk! Az ilyen helyekre mindig magunk, a böngészőnkön keresztül navigáljunk el!

Ha ezeket az Android-szabályokat betartjuk, minimalizáljuk az esélyét annak, hogy vírust telepítsünk véletlenül a telefonunkra, netán kiadjuk olyannak az adatainkat, akinek nem kellene.