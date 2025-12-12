Androidos vagy? 24 órád van, utána mindet törölnek a mobilodról

Aggasztó hírek kerültek napvilágra. Egyre több Android-felhasználó kap figyelmeztetést arról: mindössze 24 órája van, aztán törlésre kerül az okostelefonján minden adat.
Természetesen nem arról van szó, hogy maga a Google tartana valamilyen radikális akciót: természetesen ismét a hackerek, kiberbűnözők támadása miatt kell óvatosnak lennünk. Az új zsarolóvírus ráadásul rendkívül agresszív: egyetlen rossz döntés, rossz mozdulat, és valóban mindent elveszíthetünk.
Az új vírusról, ami DroidLock néven fut, a Zimperium számolt be. Mint írják, akinek a telefonjára felkerül a kártékony program, annak hamarosan egy üzenet jelenik meg a telefonján: 24 órája van fizetni, különben a hackerek mindent törölnek a készülékről. A trójai, amit Spanyolországból jelentettek elsőként, ugyan nem kódolja a telefonon található file-okat, azonban valóban képes azokat törölni, emellett meg tudja változtatni a mobilunk PIN-kódját, jelszavát, biometrikus azonosítóit – azaz ki leszünk zárva a saját mobilunkból. Az már csak "hab a tortán", hogy az előlapi kamerához is hozzáfér, így élőben streameli az arckifejezésünket a bűnözőknek, amikor megtörténik a támadás.
A szakértők a kifejezetten Android-telefonokat támadó DroidLock esetében is kiemelik: a hackertámadások nagy része megfelelő körültekintéssel kivédhető, a legtöbb vírus ugyanis a mi (akaratlan) közreműködésünkkel kerül a mobilunkra.
Épp ezért továbbra is tartsuk be az "aranyszabályokat":
Ha ezeket az Android-szabályokat betartjuk, minimalizáljuk az esélyét annak, hogy vírust telepítsünk véletlenül a telefonunkra, netán kiadjuk olyannak az adatainkat, akinek nem kellene.
